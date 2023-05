El teniente coronel Carlos Alonso, que en 2016 era jefe de la Comandancia de Ávila, y ahora uno de los cuatro imputados en el caso Cuarteles por las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras menores en trece comandancias de la Guardia Civil. Echó balones fuera en su declaración, hacia arriba en el escalafón y hacia abajo, para tratar de convencer al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez Moreno. También dijo que él no era responsable de las 'chapuzas' detectadas en los trabajos por 3,3 millones de las empresas del constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, conocido con el alias de 'Mon', otro de los investigados.

El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ha tenido acceso a los audios de las declaraciones que los investigados realizaron en el Juzgado de Ávila, cuyo titular acabó inhibiéndose en favor de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, que terminó imputando al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava.

“Recibí llamada del teniente general, subdirector general de apoyo, preguntándome si necesitaba que se pintaran cuarteles, a lo que dije que por supuesto que sí. Me comentó que el contratista que hizo [las obras de] Navarredonda era una empresa especialista en impermeabilización, tanto de fachadas como cubiertas y que era un pintor que podría hacer muchas actuaciones de forma simultanea en toda la provincia y sin problemas. Me dijo que solicitara un incremento de presupuesto de 120.000 euros, como así hicimos", aseguró en su declaración Alonso, en alusión al teniente general Vázquez Jarava.

"Víctima de mi colaborador"

Pero el teniente coronel Alonso también culpó de lo que calificó como gestión "catastrófica" de las obras adjudicadas al empresario 'Mon' a otros oficiales y suboficiales de la Comandancia de Ávila, y dijo, de forma literal, que no había tenido conocimiento de las presuntas irregularidades. "Me siento víctima de mi colaborador". "No lo hubiera autorizado, es caótica y me siento frustrado, engañado y estoy pasando una muy mala época, ver este desastre..., siento un desasosiego impresionante...", completó, en alusión al teniente coronel Rafael López Furnells, que entonces era comandante de la Guardia Civil.

El Teniente Coronel Carlos Alonso fue el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila en el momento en el que se fraguaron 120.000 euros en contratos menores, concedidos muchos de ellos ’a dedo’, a favor de Ángel Ramón Tejera de León, el empresario canario que también aparece citado, aunque no investigado, en el sumario del caso Mediador.

En su declaración, el teniente coronel Alonso trató en todo momento de desvincularse de la gestión de las obras, apuntando que como comandante de la Comandancia de Ávila tenía “labores directivas, de coordinación y planificación”, pero que quien debía encargarse de la “gestión y supervisión” de las reformas en los cuarteles era la jefatura funcional de Personal y Apoyo, que desarrollaba el aludido López Furnells.

Según detalló ante el juez el alto mando del Instituto Armado, él se encargó en todo este proceso de “hacer una revisión documental” para proceder a la firma para el pago, pero no bajó al detalle de lo que ocurría en las reformas, que tenían sobreprecios y, en algunos casos, no se llegaron a ejecutar según lo finalmente abonado al empresario canario. “Es que el jefe de la comandancia no se puede extralimitar metiéndose en los objetivos de otro subordinado. No es competencia de la Comandancia hacer una dirección de obra”, razonó".

"Adjudicación directa"

Alonso explicó que desde que tomó el control de la Comandancia abulense en abril de 2015 trató de dar la “mayor transparencia y publicidad” al proceso de contratación pública aunque fuera “adjudicación directa”. En ese sentido, destacó que su intención fuera que se “cambiaran los contratistas” habituales, en este caso, de la propia Ávila, para evitar “la proximidad” a la Guardia Civil: “Con la experiencia que traigo de Madrid creo que es importantísimo renovar y el operador local la ley de contratos lo quiere evitar”.

Sobre las firmas de Mon, aseguró que no las conocía en absoluto ni había tenido ningún contacto con el empresario, y señaló que en los procesos de empresas contratistas “se exploró el mercado buscando nuevos operadores en vez de acudir a los de siempre. Queríamos huir de eso, el de siempre no es el adecuado”. “Yo no traje ninguna empresa, ni venían de mi mano, yo como jefe de comandancia no soy el que busca”, se excusó preguntado sobre las declaraciones de otros cargos de Ávila que apuntaban que el empresario canario vino recomendado por él.

En varias ocasiones en su declaración aseveró que la gestión de todos el proceso de reformas fue “muy deficiente” y reconoció que el hecho de pedir presupuesto a tres empresas de Mon como se hizo en muchas reformas de cuarteles “era hacerse trampas al solitario”. “Es verdad que facilita la gestión, al administrativo le hace correr más, pero es hacerse trampas al solitario, el porqué se hizo así es algo que desconozco”.