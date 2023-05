El desembarco de Yolanda Díaz en la campaña pretendía ser un acto municipalista en Alcorcón, pero culminó como un intento de Podemos por capitalizar a la líder de Sumar. La gallega diseñó una campaña de reparto de apoyos entre las fuerzas de izquierda y perfil bajo en la capital, donde la batalla es enconada entre Podemos y Más Madrid. Ideó su primer acto en Alcorcón, municipio del sur de Madrid gobernado por una coalición de izquierda, para apoyar a su candidato municipal, Jesús Santos, teniente de alcalde. Una fórmula local que evitaba entrar en la pugna de la izquierda, en medio de las fuertes tensiones vividas con Podemos, que lanzó fuertes presiones a Díaz para que hiciera campaña por sus candidatos y evitó apoyarle en su lanzamiento electoral.

Pero lo que estaba previsto como un paseo tranquilo por el municipio en la mañana de un día laborable se convirtió en una batalla por la foto. A última hora de este martes, Podemos incluyó en la convocatoria del acto a su candidata autonómica, Alejandra Jacinto, y al candidato a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, pese a que estas presencias no estaban inicialmente previstas. En la agenda de Sumar, a diferencia de la de Podemos, no figuraban ninguno de los dos dirigentes morados, y sólo se citaba al teniente de alcalde de Alcorcón.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, celebraba a primera hora del día en el Congreso que Yolanda Díaz fuera a hacer campaña por Jacinto y Sotomayor, obviando la presencia del propio Jesús Santos, también líder de la federación de Podemos en la Comunidad de Madrid. "Le habíamos pedido que haga campaña, hoy lo va a hacer por nuestra candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, y por nuestro candidato en el Ayuntamiento (de Madrid), Roberto Sotomayor", defendió Montero en declaraciones desde el Congreso de los Diputados.

Podemos se esfuerza así en meter a sus candidatos de Madrid en agenda, ante el serio riesgo de quedar fuera de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, donde a día de hoy no tienen representación, más aún después de las últimas encuestas, que le sitúan por debajo del 5% del voto necesario para obtener representación.

"Vengo a apoyar a ganar a Alcorcón"

La expectación era máxima. Un Santos trajeado esperaba en solitario la llegada de Díaz en el punto de convocatoria, con un enjambre de periodistas y cámaras a la espera de la vicepresidenta, que a su llegada dejó clara la intención de su visita. “Vengo aquí para apoyar a Ganar Alcorcón”, aseguró en declaraciones a la prensa, sin hacer mención alguna al resto de candidatos morados.

“La política tiene que ser útil y mejorar la vida de la gente (...) y Jesús es una garantía. Hablar de Alcorcón es hablar de política de la buena, que deja al margen el ruido y busca soluciones”, continuó, insistiendo en su habitual mensaje de huir del enfrentamiento y el insulto, en contraste con la tónica habitual de los morados.

La sintonía entre Santos y Díaz se hizo evidente. El candidato de Ganar Alcocón correspondió las palabras de la gallega y aprovechó para lanzar el lema de campaña "Alcorcón vuelve a sonreír", un mensaje que según dijo "tiene que ver con tu sonrisa, Yolanda", y está pensada para una campaña "en positivo".

A la carrera por la foto

La idea era que Jacinto y Sotomayor se unieran unos pocos minutos después, como así fue. La vicepresidenta y el teniente de alcalde se dispusieron a comenzar el ‘paseíllo’ por el municipio, y en el preciso momento en que se detuvieron para hacerse una fotografía juntos aparecieron por detrás los dos candidatos de Podemos, que en un primer momento quedaron detrás del tumulto, sin saber si atreverse a cruzar el pequeño baño de masas para unirse. “¿Podemos ir ya?”, preguntaba Jacinto a una de sus asistentes. Santos y Díaz habían reanudado el paseo, y los dirigentes de Podemos avanzaron a la carrera para unirse a los protagonistas del acto.

Una vez juntos, Jacinto y Sotomayor flanquearon a la líder de Sumar, mientras Santos quedaba a un lado, pese a ser el anfitrión. La vicepesidenta, que guarda buena relación con la candidata autonómica de Podemos, agarró del brazo a la dirigente, en un gesto de simpatía. Menos guiños dedicó al atleta y rival de José Luis Martínez Almeida, Sotomayor. “Recordad que estamos en Alcorcón, ¿eh?”, bromeó Santos en ese momento del encuentro, y ante la presencia del candidato a la Alcaldía de Madrid capital.

El ‘paseíllo’, que pretendía ser un acto de perfil bajo, se convirtió en un pequeño baño de masas, con decenas de vecinos deteniendo a los dirigentes para pedirles fotografías. 350 metros separaban el punto de inicio de la primera parada, una pequeña carpa de Ganar Alcorcón. Si en circunstancias normales es un recorrido que se hace en cinco minutos, los dirigentes tardaron veinte en hacerlo. Una vez allí, Díaz se vio empujada a otra situación en absoluto prevista.

Un mitin en un banco

No había pensado ninguna intervención del formato mitin, pero una vez en la carpa y ante el revuelo creado -con más de un centenar de personas agolpadas en la calle-, Santos cogió un micrófono para agradecer el apoyo cuando le animaron desde el público a subirse a un banco. “Súbete aquí”: “Venga, me subo”. Y no se subió en solitario.

La escena terminó con cuatro políticos encima de un banco, que estaba precintado por haberse acabado de pintar. Santos continuó su intervención para volver a recordar que “esto es Alcorcón”, y donde volvió a recordar su presencia a Yolanda Díaz, que se encogía de hombros a unos pocos centímetros, en el mismo banco.

La sorpresa llegó cuando el micrófono pasó a manos de Jacinto, que tomó la palabra en una suerte de mitin improvisado que aprovechó para hacer campaña autonómica: “Estar aquí es la mejor demostración de que tenemos ganas". "Gracias a vuestra fuerza vamos a hacer frente a las políticas de Isabel Díaz Ayuso”. No hubo intervención de Díaz, que en cuanto pudo volvió al suelo para continuar como protagonista de la procesión vecinal, en la que se dejó fotografiar con decenas de vecinos para nerviosismo de sus escoltas.

El paseo les llevó hasta una plaza aledaña, donde había unas carpas informativas de Esmasa, empresa municipal de recogida de basuras. Tras la visita de rigor, la vicepresidenta segunda se subió al coche oficial para abandonar el lugar. Allí se quedaron Jacinto y Sotomayor, que aprovecharon el foco mediático para hacer declaraciones a la prensa. En ellas, la candidata autonómica se dirigió a Yolanda Díaz y, obviando su falta de respaldo expreso, quiso "agradecerle que nos apoye a las candidaturas de unidad, que somos la llave".