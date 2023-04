La gresca política española se escucha de nuevo en Bruselas. Ha sido así toda la legislatura. El Gobierno ha acusado constantemente al PP de utilizar a la UE como un segunda cámara para hacer oposición y de trasladar sus críticas al ámbito europeo con el propósito de desgastar a Pedro Sánchez. Hasta el punto de que en la Comisión Europea, aseguran en Moncloa, hay un cierto cansancio con esta actitud. Pero ahora, en mitad del conflicto por el proyecto de ley que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana, es al Ejecutivo a quien le viene bien la intervención de Bruselas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamó este jueves "cordura" al PP después de que el líder de los populares europeos, Manfred Weber (que mantiene una especial relación con el PP español y una gran amistad con Esteban González Pons), acusara a Bruselas de "partidista" y de hacer "campaña por Pedro Sánchez" con el asunto de Doñana. Unas declaraciones que provocaron una reacción inmediata del comisario de Medio Ambiente y la implicación posterior de un portavoz de Ursula von der Leyen. La guerra por Doñana, donde convergen intereses electorales tanto de Moncloa como del PP, a un mes de las elecciones autonómicas y municipales, da así un paso en su internacionalización.

Más allá de la polémica, en el PP agradecen las palabras de Weber. El propio Alberto Núñez Feijóo aseguró que “es una persona que cuando habla es porque entiende que el posicionamiento del PP europeo es ese”. Fue su manera de aplaudir la crítica a la postura de la Comisión en mitad de lo que en Génova ven como una “embestida” del Gobierno para “meter al PP en el saco del negacionismo”.

“Desvían el debate del agua y el drama de la sequía al marco ecologista porque les conviene. Hacen una lectura torticera de lo que se ha aprobado en el Parlamento andaluz”, acusan fuentes populares, después de que el conflicto del mayor humedal de Europa ya haya adquirido una dimensión completamente europea.

Feijóo no demandó que Weber interviniera

Con todo, la posición del PP es que hay “demasiada sobreactuación” en el asunto “y pocas ganas de resolver el problema”. Por mucho que Weber saliera en defensa de la Junta andaluza, la realidad es que en la cúpula conservadora no creen que sea una cuestión especialmente beneficiosa para ellos. De hecho, en el entorno de Feijóo aseguran que él no pidió la intervención de Weber ni fue una idea suya. Es cierto que el dirigente alemán tiene mucha interlocución con el partido a través de González Pons y no es la primera vez que sale en defensa de asuntos nacionales de España. Algo que ha ocurrido en otras etapas del PP.

Prueba de que Feijóo no estaba implicado es que se pronunció este jueves después de una pregunta de los medios de comunicación. Durante la jornadas, con distintos actos de precampaña en Aragón, evitó abordar las novedades sobre el Parque Natural, centrando sus ataques en la ley de vivienda, que se aprobaba en el Congreso, y la ley del ‘sólo sí es sí’. Una intentona de pasar página o, como mínimo, centrar la oposición del PP en los asuntos que realmente creen que hacen daño al Gobierno.

"El ecologismo no nos quita ni un voto"

A pesar de que Doñana está centrando buena parte del debate político nacional, el PP descarta que vaya a tener una penalización electoral, incluso tras el salto al panorama bruselense. De hecho, en los últimos días en Génova han hecho encuestas cualitativas para medir el impacto del asunto y la conclusión, aseguran personas del equipo de la estrategia de Feijóo, es que será nulo.

“El Gobierno lo plantea en un marco ecologista, puramente medioambiental. Nosotros creemos que lo hace porque necesita movilizar a su electorado y utiliza esta bandera porque ahora mismo no tiene otras. A nosotros no nos afecta. No nos resta un voto en ninguna provincia de España”, afirman.

En el PP nacional insisten en que el ecologismo no figura como prioridad entre sus electores (en realidad, el CIS también lo sitúa entre las menores preocupaciones) y que, además de no restarles voto fuera de Andalucía, reforzará al PP en Huelva. De hecho, las últimas predicciones en Génova indican que ganarían el ayuntamiento onubense y también la Diputación. Incluso fuentes de Vox reconocen que la iniciativa de la Junta de recuperar la proposición de ley que amplía las hectáreas de regadío para esos agricultores que están en tierra de nadie, beneficiará al PP y hará perder apoyo a los ultra.

En el PSOE sostienen todo lo contrario. Que Juanma Moreno lo impulsó, precisamente, para disputar a Vox el voto del campo y porque pensaron que "los votantes socialistas se enfadarían con el Gobierno". Pero aseguran que van a mantener la Diputación de Huelva y que el PP "pierde" fuerza de esta provincia más de lo que pretende ganar dentro. "Hay una importante preocupación en el sector regularizado de la agricultura de Huelva", señalan.

"Cada vez hay más gente convencida del cambio climático, negar la evidencia es un error", recalcan en Moncloa, donde sí ven un daño reputacional para la marca PP y afirman que, por supuesto, que les genera desgaste. Una erosión que es mayor, consideran, porque supone ir contra un sentencia del TJUE para proteger Doñana y por el choque institucional entre Weber y el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, a quien el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha respaldado rotundamente al destacar que Bruselas "está cumpliendo su papel de gestionar un expediente sobre la base de la legislación".

Sánchez: "Dañan la imagen de España"

A cuatro semanas del 28M esta polémica ha dado más argumentos al Gobierno. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este jueves en un mitin en Logroño aseguró que el principal partido de la oposición se encuentra "a la deriva" porque "se salta a la torera las sentencias europeas contra Doñana" y "daña la imagen de España deslegitimando a la CE". En algunas conversaciones informales con periodistas, el presidente ha transmitido que el concepto de Feijóo en Bruselas se había deteriorado mucho, porque su actitud de "criticar todo" lo que hace el Gobierno ha supuesto una "sorpresa desagradable" a ojos de la UE.

En este flanco se incidió desde el Gobierno, aprovechando el conflicto entre Weber y el comisario. La vicepresidenta consideró "absolutamente inadmisible"que se ponga en cuestión a las instituciones europeas", pero añadió que, "desgraciadamente" en esta legislatura se ha pretendido "deslegitimar al Gobierno de España" y ahora los populares dan "un paso más".

"Nunca he visto a nadie atacar a un comisario así, pero me parece muy grave que aquí se haga ahínco de ello también, porque esto es un problema de desafío, de falta de confianza, de cuestionamiento de la legitimidad de la comisión actual que no pasa desapercibido en Bruselas ni en ningún sitio", avalando de este modo que existe malestar en la UE con la actitud de los populares.