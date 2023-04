“El PP de Madrid nunca había tenido tanto trabajo. Nuestra tarea es local, regional y nacional". Isabel Díaz Ayuso se ha puesto como propósito que estas elecciones autonómicas y municipales trasciendan sus fronteras. Quiere que sus votos sirvan de antesala de las elecciones generales y quiere, sobre todo, que se le reconozca esa labor. "Madrid es España" y Madrid, sobre todo, "es uno de los pocos contrapesos a la maquinaria sanchista", ha dicho este jueves en la presentación de su lista de candidatos a la Asamblea y de los candidatos que acompañan a José Luis Martínez Almeida al Ayuntamiento de la capital. Su gobierno regional como muro de contención del gobierno de coalición.

Su discurso en este acto de presentación, rodeada de todo su equipo y con el cielo y las torres de Madrid de fondo, no ha tenido ningún anuncio concreto de gestión ni de especial balance de estos años pasados, más allá de perseverar en el relato de la confrontación y esperanza para quienes no comparten las políticas que salen de Moncloa. Son "el bastión frente al sanchismo", ha dicho Almeida; "uno de los únicos contrapesos" que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rematado Ayuso. "Las del 28M no son unas elecciones municipales y autonómicas más. Son la primera oportunidad para que la España real, la fiel, se manifieste”, ha continuado. Unas elecciones con un enemigo a batir claro. Un dejá vù de la última campaña de 2021 que tan bien le funcionó entonces.

PP de Madrid como referencia nacional

En estas, Ayuso se juega algo más. Tiene que revalidar los resultados, mantener la transversalidad que obtuve hace dos años cuando el foco no estaba puesto en la gestión de los servicios que ofrece la Comunidad sino en la gestión de las emociones de una pandemia, donde los bares abiertos, los teatros llenos y la "libertad" a la que constantemente apeló, tras meses de restricciones de movimiento, tenían un significado diferente.

A todos sus candidatos a diputados y concejales les ha pedido trabajo, que no se conformen, les ha advertido de que no se puede "dar nada por ganado" y que se presenten no solo para ganar sino "para ganar con ganas" para convertir al PP en "referencia para todos los ciudadano", para que se visualice que el de Madrid es el proyecto "que España se está perdiendo hasta que llegue el PP a la Moncloa".

La candidata popular centra su petición de voto en su gestión económica, "Madrid es la locomotora de España", y en datos sobre sanidad que intentan contrarrestar las críticas de la oposición y la imagen de servicio tocado que han dejado las huelgas de los médicos y las manifestaciones en las calles, pero sobre todo, lo centra en Moncloa y llama a movilizarse a quienes "no tienen tiempo de digerir tantos escándalos" provocados por el Gobierno de Sánchez: "Madrid no traga en las urnas con lo que está sucediendo en España".

Antes que ella, ha intervenido Almeida en lo alto del Parque de la Cuña verde de O'Donnell, acompañado también de toso los que irán con él en la lista, y tenía claro que ese debía ser también el mensaje: "El 28 de mayo de 2023 será el tic-tac del final del sanchismo". Más directo aún: "Nosotros le decimos aquí en Madrid, que Madrid, Pedro, no se toca; Madrid, Pedro, no lo vas a alcanzar y no lo vas a conseguir",