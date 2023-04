Pedro Sánchez anunció este martes la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos que son propiedad del Ministerio de Defensa. Para llevarlo a cabo, el Gobierno deberá hacer una operación inmobiliaria entre distintos departamentos ministeriales, de tal forma que Defensa venda ese suelo al SEPES, la Sociedad Pública Empresarial del Suelo. En esta transacción, el Ministerio de Defensa recibirá el precio según lo que marque la tasación de dichos terrenos y ese dinero irá destinado a ampliar el gasto militar.

Horas después de que el jefe del Ejecutivo hiciera el anuncio durante su comparecencia en el Senado, la responsable de Defensa, Margarita Robles, ha querido dar alguna pista más, aunque no todas. Según ha explicado en los pasillos del Congreso, el ministerio que dirige tiene muchos terreno que "desde hace muchos años que no está en uso, que no está afecto a la defensa nacional y que incluso para el Ministerio de Defensa es una carga su mantenimiento". El problema, ha explicado, es que no puede ceder de manera gratuita este suelo "por imposición legal", sino que "necesariamente tiene que recibir una contraprestación por ello".

Robles explica que el SEPES comprará el suelo según la "tasación adecuada" y destinará la cuantía a la "defensa nacional"

A este respecto, Robles ha desvelado que lleva negociando "varios meses" con el Ministerio de Transportes, del que depende el SEPES, para que adquieran estos inmuebles. Finalmente, han cerrado un acuerdo y este organismo comprará los terrenos "a cambio de una prestación económica que permitirá que el Ministerio de Defensa, con ese dinero que recibe, pueda invertirlo en las necesidades de la defensa nacional".

El precio y el lugar

¿A cuanto asciende esa cuantía? Robles no ha querido ofrecer esta información, remitiéndose al acuerdo que se hará público en "los próximos días" cuando sea aprobado por el Consejo de Ministros. No obstante, sí ha dejado claro que el precio se establecerá "según la tasación adecuada". Es decir, no será un intercambio simbólico entre ministerios, sino que se deberá establecer el valor real de mercado. "Para el Ministerio de Defensa es una buena operación porque, en definitiva, el SEPES va a pagar el precio al que están tasados esos inmuebles y todo ese dinero, por obligación legal, se invertirá, como no puede ser de otra manera, en las necesidades de la defensa nacional", ha sentenciado.

La ministra, que no ha cesado de reivindicar el "magnífico acuerdo" que supone y cómo beneficia a todas las partes, tampoco ha querido desvelar dónde se encuentran esos terrenos. Lo único que ha dicho es que "están en distintos lugares de la geografía española". De esta localización dependerán dos cosas, tanto el valor del suelo y, por lo tanto, el dinero que reciba Defensa, como lo útiles que sean para hacer frente al problema de los precios de la vivienda que se concentra, principalmente, en grandes capitales.

Polémicas anteriores

Robles ha repetido en varias veces que esta operación va a permitir al Ministerio de Defensa "tener unos ingresos para sus necesidades". Estas palabras llegan medio año después de que el Gobierno de coalición viviera una profunda crisis por el incremento del gasto militar. Los Presupuestos Generales del Estado para este año incluyen un aumento del 25,8% en la partida de Defensa después de que Sánchez se comprometiera con la OTAN a elevar la inversión militar hasta el 2% del PIB en 2029. Los morados, aunque tuvieron que terminar aceptándolo, se mostraron contrarios en todo momento.