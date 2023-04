Ni quienes más se las den de adivinos pueden pronosticar, a día de hoy, el resultado de las elecciones autonómicas. La expresión por un puñado de votos es tan exacta que los 'tracking' diarios que se manejan en los territorios y se envían a Génova y a Ferraz difieren cada día. PP y PSOE se alternan el primer puesto en algunas autonomías y las encuestas hay momentos que apuntan a una victoria del bloque de la izquierda y, otro, de la derecha. Los populares bromean con que el recuento del 28-M provocará tal ansiedad hasta el último minuto que resultaría muy útil tener ambulancias en su puerta y en la sede socialista.

Estas elecciones son probablemente de las más ajustadas de los últimos años. No solo está en un suspiro la Comunidad Valenciana, bautizada como la gran batalla del 28-M, sino también Aragón, Baleares y Canarias. La consigna del PSOE es que retienen todo su poder autonómico y no pierden ni La Rioja, que las empresas demoscópicas, en cambio, colorean ya invariablemente de azul. La del PP es que Madrid y Murcia bordearán la mayoría absoluta, que La Rioja caerá en sus manos y que, al menos, algún otro gobierno autonómico también recuperarán, así como muchas grandes ciudades. Hasta 14 capitales de provincia.

La realidad entre ambas visiones es que los bloques de la izquierda y de la derecha están tan empatados que puede suceder cualquier cosa. No importa tanto quién gane, lo relevante para confirmar gobiernos es quién sumará. "El PSOE puede mejorar resultados pero también debe aguantar Podemos", señalan como reflexión general. Con una dificultad añadida para los progresistas, el votante conservador está más movilizado. Por eso las dos semanas de campaña son determinantes. Y sobre todo los días finales, el último baile. El PP, en cambio, asuma la cita en soledad y procurando necesitar a Vox lo mínimo.

Aragón

Hace semanas en que hay unanimidad de que la llave para que continúe Javier Lambán o se estrene Jorge Azcón en la presidencia la tiene Aragón Existe, la marca autonómica de Teruel Existe. Su candidato, Tomás Guitarte, que ha sido hasta ahora diputado en el Congreso, escogerá entre ambos. El Parlamento se encamina hacia una mayor fragmentación por la escisión del PAR (Partido Aragonés) de la plataforma Aragoneses, que a su vez suma a un apéndice de Ciudadanos, y la entrada de Aragón Existe. Desaparecerán los naranjas pero, según los socialistas, se mantendrá IU, Podemos, CHA (Chunta Aragonesista) y Vox. Estos últimos con opciones de crecimiento, como el PP, que se zampa al partido de Inés Arrimadas.

En Ferraz creen que Azcón puede ser el más votado y lograr 25 escaños. Le faltarían nueve para la mayoría absoluta. La sensación en la dirección del PSOE es que si Vox es indispensable, que como público El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, tiene intención de ser muy exigente en sus demandas al PP, Aragón Existe no estará en esa suma. Pero si Vox sale de la ecuación, sí apoyará al PP. Por si acaso en el PSOE de Aragón ya se ha mantenido alguna conversación con Guitarte. Los populares jugaron su carta más fuerte pidiéndole a Azcón que saliera de la Alcaldía de Zaragoza para concurrir a las autonómicas. Siguen confiando en que la suma podría dar y afirman que el PP será el ganador de la cita en votos, pero reconocen que la división de fuerzas en la autonomía hacen "impredecible" lo que ocurrirá.

Comunidad Valenciana

Todos los ojos están puestos en esta región mediterránea. En Ferraz admiten que será la "imagen" del 28M, y confían en que Ximo Puig siga en la Comunidad Valenciana y Jaume Collboni, a su vez, logre ser alcalde de Barcelona. Los dos aspiran a nutrirse de parte del voto de Ciudadanos en este caso. Retener la Generalitat depende de si entra o no en Les Corts Valencianes la coalición entre Esquerra Unida y Podemos, que necesita superar la barrera del 5%, pero en la cúpula socialista en Madrid aseguran que Puig "no corre peligro" aunque el PP será también primera fuerza. La misma seguridad proyectan en el PSPV, donde creen que una ligera bajada de Compromís puede favorecer a EU-Podemos y que si el PP llega a 35, Vox no puede tener 15.

Los 'populares' valencianos tumban estas predicciones y apuntan que sus últimas encuestas reflejan que EU-Podemos se queda fuera y Puig no puede repetir el tripartito. Afirman que ellos podrían irse a 37 diputados y Vox a 14. La percepción en Génova es que las siglas populares están "muy, muy fuertes" en toda la comunidad, y a pesar el bajo grado de conocimiento de su candidato, Carlos Mazón, "la marca de Feijóo" está dando sus frutos. El PP tiene cien ojos puestos en este territorio porque reconoce que si salen victoriosos, el camino a la Moncloa se habrá allanado mucho.

En el PSOE sí reconocen que la lucha es más encarnizada en el Ayuntamiento de Valencia y creen que podría gobernar el PP. Aquí la batalla propagandística escala a un nivel mayor. Ferraz asegura que el PP no pasa de 11 concejales y Vox consigue cinco. Son 16 y la mayoría absoluta está en 17. En el lado izquierdo sus sondeos apuntan a que Joan Ribó, el actual alcalde de Compromís tiene ocho y la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, otros ocho, con ella por encima en número de votos. Está en un pañuelo, el concejal que se caiga de un bloque u otro, decidirá.

Desde el PP impugnan este resultado con encuestas que les dan 14 a ellos y tres a Vox. Y también lo hacen desde Compromís. No ven a Sandra Gómez por delante y admiten que Ribó "no tiene margen de crecimiento" pero aguanta en el liderato de la izquierda. El PSOE insiste en que sus sondeos respaldan a su candidata y se ha decidido darle todo el apoyo posible, como se visibilizó en la celebración de la convención municipal el pasado fin de semana en Valencia, porque lo que suceda será "por muy pocos votos". La dirección nacional del PP lleva semanas afirmando que su candidata, María José Catalá, "será alcaldesa" de Valencia. En este punto, no parece haber diferencias entre los dirigentes que manejan los sondeos cada semana.

Canarias

En la misma línea de que no hay nada en peligro los socialistas rechazan que Canarias esté en juego. Pero desde otros ámbitos se sostiene que será "clave" Coalición Canaria. Lo cierto es que las alarmas se encendieron por el 'caso Mediador' y Tito Berni. Pero el PSOE asegura que Ángel Víctor Torres (25 diputados) reeditará el Gobierno que comparte con Nueva Canarias (5), Sí Podemos (4) y la Agrupación Socialista Gomera (3). Aunque está muy justo y solo superan por uno la mayoría absoluta, 36 escaños, en la dirección mantienen que "crecemos en votos y diputados a costa de nuestros socios pero sin poner en jaque la suma global".

La enmienda a estos datos la hacen desde Coalición Canaria. "No es que decantamos", explican desde la formación, es que "tendremos la presidencia si somos primera fuerza con el PSOE o el PP y si somos segunda tendremos la presidencia con el PP". Sus cálculos pasan por la desaparición de Cs; y Podemos, de cuatro diputados se quedaría en uno o ninguno, porque ese espacio se presenta dividido (Proyecto Dragó, del ex diputado morado Alberto Rodríguez, y el propio Podemos). Auguran que entre ellos y el PSOE habrá "dos diputados de diferencia" por lo que "puede ser primero cualquiera".

Hasta el estallido del caso sobre el Tito Berni, el PP daba por "imposible" cualquier movimiento en las islas. Pero esa polémica lo cambió todo como prueban las muchas visitas que se están haciendo desde la dirección nacional. El objetivo de Génova no es tanto el gobierno, pero sí conseguir un crecimiento "muy exponencial" con el que hace unos meses no podían ni soñar. Y, afirman, eso será "clave" para las generales también.

Baleares

En las últimas semanas el riesgo de desmoronamiento de Podemos ha preocupado al PSOE, sobre todo por el impacto que pueda tener en Baleares. Fuentes socialistas admiten la inquietud porque es necesario un 5% de apoyo para acceder al Parlament. Francina Armengol comparte el Gobierno con Podemos y Més, con una diferencia de solo dos escaños. En el socialismo balear no niegan que esté "ajustado", pero piensan que la bajada de los morados la puede compensar su propia subida y la de Més. Y ofrecen, además, otro dato para el optimismo socialista: en los últimos días el PSOE ha cerrado un pacto con Gent per Formentera para concurrir juntos en esta lista. De este modo acrecientan sus opciones de lograr el único diputado de Formentera que, indican, es "clave".

En el PP, en cambio, llevan semanas situando el Gobierno balear como "muy probable". Hasta el punto, como publicó este diario, de que varios dirigentes coinciden en que junto con La Rioja "se puede dar prácticamente por seguro". La candidata, Marga Prohens, podría gobernar con el apoyo de Vox. Se trata de un PP muy alineado con el modelo de Feijóo, defensor del "bilingüismo cordial" y convencido, explican a este diario, de que Armengol "se ha quemado mucho en esta legislatura".