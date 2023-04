"Nadie desde un ático en el paseo de la Castellana va a venir a decirnos qué podemos y qué no podemos hacer con un mando a distancia". El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, consideró que la mejor defensa es un buen ataque y se enfrentó tirando de andalucismo y de defensa de la autonomía a toda la oposición de izquierdas por la tramitación de la proposición de ley que reordena el suelo en el entorno de Doñana para regularizar cientos de nuevas hectáreas de regadío. Su argumento central, tras la monumental bronca con la que esta norma inició su tramitación el miércoles con los votos de PP y Vox, es que Andalucía tiene "dignidad" y "autonomía para decidir" cómo resolver la situación de cientos de agricultores en el Condado de Huelva. El presidente andaluz se refugió en las descalificaciones de la vicepresidenta Teresa Ribera, que le tildó de "señorito" al dirigente del PP y habló de "un rinconcito" de Andalucía, para denunciar que ese trato con "desdén" trata de "empequeñecer" la autonomía y desconsidera su "dignidad". "Esa actitud displicente", ese trato de "subyugación", avisó, "no lo voy a permitir".

No era una sesión de control fácil en el Parlamento andaluz para Moreno horas después de que la Cámara comenzara a tramitar una norma que amplía las hectáreas de regadío en la zona norte de Doñana con la oposición frontal del Gobierno, que ha advertido de que irá al Tribunal Constitucional, con el reproche unánime de la comunidad científica, que advierte de un momento "dramático" en el principal humedal de Europa, y con la amenaza firme de la Comisión Europea de que volverá a los tribunales y habrá multas millonarias.

Moreno se ausentó del debate pero no pudo eludir la sesión de control en la que aseguró que su Gobierno trata de dar una solución a "un problema heredado" que ha dejado a miles de familias en el limbo, aludiendo a la ordenación del territorio que el Gobierno socialista aprobó en 2014 y que retiró a 1.600 hectáreas la consideración de suelo agrícola para catalogarlo como forestal, lo que afectó a un millar de agricultores de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. "Creemos humildemente que es la única solución posible", aseguró el presidente andaluz, mientras que desde el PSOE-A, Juan Espadas, le recriminó que formule "una gran mentira" y esté "dando unas expectativas" que no existen, ya que los agricultores podrán tener suelo agrícola pero no agua, competencia del Gobierno y el gran problema de fondo ante la peor sequía en décadas. Moreno culpó al Gobierno de que es la falta de infraestructuras hidráulicas y la inejecución de obras pendientes desde hace años lo que condena a Doñana y a los agricultores de la fresa en la comarca.

Auxilio de Feijóo

En la mima línea, el líder nacional del PP consideró que el Gobierno central está dedicándose a “insultar a la Junta de Andalucía” en vez de “sentarse” con el presidente Juanma Moreno para buscar soluciones a la situación que atraviesan desde hace años centenares de familias que tienen tierras a unos cuantos kilómetros del Parque de Doñana. Alberto Núñez Feijóo salió en defensa del Ejecutivo andaluz después de que el Parlamento diera luz verde a la proposición de ley que habilita más suelo de regadío en mitad de la peor sequía que ha atravesado la zona con los votos de PP y Vox.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional y la vicepresidenta Teresa Ribera elevó el nivel de crítica en las últimas horas cuando dijo que Moreno actuaba “desde la arrogancia de señorito”. Feijóo, al término de un coloquio organizado por el diario ‘El Mundo’ con el candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aseguró que el Gobierno “mantiene una errática política hidráulica” que, hasta ahora, “ha sido capaz de enfrentar a las comunidades sin resolver un solo problema”.

“Y en vez de intentar resolver el problema de centenares de familias que desde 2014 no tienen soluciones, en vez de sentarse con el presidente de la Junta, le insulta. Y traspasa una nueva línea roja al llamarle señorito soberbio y decir que Andalucía es una esquinita”, se quejó el líder del PP, que por primera vez se ha pronunciado al respecto de la crisis política desatada en torno a Doñana.

Y aprovechó para sacar la cara por Moreno con total claridad: "La Junta quiere buscar soluciones, preservando la joya del Parque y preservando los acuíferos".

Feijóo insistió en que el Gobierno de Sánchez “lo que tiene que hacer es cuidar el Parque Natural”, afirmando que lleva años sin hacerlo porque no ha cumplido con las infraestructuras “que tenía comprometidas” para ese cometido. “Por eso nadie se cree que al Gobierno le interesa Doñana ahora”, zanjó el líder del PP. “Pido respeto entre instituciones, y que el Gobierno deje de insultar a todo el mundo”.

El capítulo de Doñana también implica una arista más del debate sobre el agua y los trasvases, que desde hace mucho tiempo acapara malestar y debate entre comunidades. El PP no tiene una sola posición, pero insiste en que hace falta hacer un gran pacto en torno al agua para toda España. Feijóo aseguró que el problema que hoy existe en el entorno del Parque Natural tiene que ver con las decisiones del pasado, "se dejó fuera de la ordenación a esa zona, a 30 kilómetros de Doñana, y no se han buscado soluciones hasta ahora".