El modelo de primarias dificulta la alianza entre Yolanda Díaz y Podemos para las elecciones

Semana decisiva para el espacio a la izquierda del PSOE. El duodécimo episodio de la telenovela sobre la relación entre Podemos y Sumar. O lo que es lo mismo, entre Yolanda Díaz y Ione Belarra e Irene Montero. El capítulo se cerrará el próximo domingo, 2 de abril, cuando la vicepresidenta segunda anuncie su intención de concurrir a las elecciones generales y el 'cliffhanger' (ese recurso que consiste en dejar en suspenso a la audiencia para que se enganche al siguiente episodio) será la presencia o no de la dirección de Podemos en ese acto. ¿De qué depende? De si llegan a un acuerdo sobre el modelo de primarias.

Tras nueve meses recorriendo España en su proceso de escucha, Díaz confirmará al fin su intención de encabezar la lista electoral. El anuncio de que dará este paso ha sido muy bien recibido por casi todos los partidos a la izquierda del PSOE. Con una excepción: Podemos. Los morados aplaudieron que la ministra de Trabajo por fin se haya decidido, pero rápidamente pusieron sus condiciones sobre la mesa para asistir a ese acto: cerrar un preacuerdo de coalición.

En la dirección de Podemos ven indispensable llegar a un pacto antes del próximo 2 de abril para poder respaldar a Díaz. "Es extraño ir a apoyar una cosa que no sabes cómo va a ser", asegura una fuente morada. Para poder confirmar su asistencia, la cúpula de Podemos exige un "compromiso de mínimos" que pivota sobre dos cuestiones. La primera, que la vicepresidenta confirme que quiere ser la candidata de los morados y, la segunda, que se cierre que las listas electorales se configurarán mediante primarias abiertas a toda la ciudadanía.

Elegir el censo

Grosso modo, no debería haber problemas. Fuentes cercanas a la líder de Sumar aseguran que Díaz siempre ha estado a favor de consultar a la militancia y en contra de los "dedazos". Sin embargo, es en la letra pequeña donde está el problema. Podemos reclama unas primarias en las que puedan votar todos aquellos que lo deseen. Los morados son conscientes de que tienen un electorado muy movilizado y que este sistema les resultaría beneficioso para ocupar la gran mayoría de las listas electorales frente a formaciones más pequeñas.

No obstante, en el entorno de la vicepresidenta señalan que el modelo de primarias debe ser consensuado con todos los partidos llamados a formar parte de Sumar. Un acuerdo a lo largo de esta semana con Podemos podría no contar con el apoyo de Izquierda Unida, En Comú Podem, Más País, Compromís, la Chunta Aragonesista... En este sentido, las mismas voces señalan que estas negociaciones no se cerrarán hasta después de las elecciones autonómicas y locales.

Desde el comienzo de las conversaciones, el equipo de Díaz trasladó a Podemos que era necesario esperar al 28-M, cuando se hubieran resuelto las batallas electorales entre algunas de las formaciones que después están llamadas a aliarse en las generales. El objetivo de este retraso es evitar "la confusión" de los votantes y la compleja situación de tener que explicar por qué se llegan a acuerdos nacionales que no se replican a nivel autonómico.

Consejo Ciudadano Estatal morado

La petición de los morados tiene pocas oportunidades de ser escuchada en Sumar. Así las cosas, fuentes de la dirección de Podemos dejan claro que si no se llega a un acuerdo no asistirá ningún miembro de la cúpula al acto de Díaz. La escenificación de esta nueva ruptura tendrá un paso previo. El sábado, Podemos reunirá su Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano entre asambleas, para analizar la situación política. Belarra será la encargada de abrir la reunión con un discurso público.

Si no cierran un pacto, los dirigentes morados serán los únicos ausentes. El coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón; el secretario general del PCE, Enrique Santiago; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta de En Comú Podem, Jéssica Albiach; las candidatas de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid, Rita Maestre y Mónica García, respectivamente; así como dirigentes de Compromís irán a arropar a la líder de Sumar.