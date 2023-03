El PP lleva semanas quitando hierro al caso Antenas, que afecta a su candidato a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol. El juez decidió este miércoles enviar a juicio al político catalán por presunta prevaricación en la instalación de antenas de telefonía en el cuartel de la Policía Local en 2012, cuando estaba al frente del consistorio. Los conservadores restringen el asunto a una "cuestión administrativa" y aseguran que no es "corrupción política", aunque el Consejo General del Poder Judicial la prevaricación la vincula a la corrupción, igual que los delitos de tráfico de influencias, falsedad documental o cohecho.

Este jueves, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un espaldarazo a Albiol ante los medios de comunicación. "La corrupción en mi partido no tiene cabida, pero sabemos distinguir muy bien entre lo que es corrupción y lo que no lo es", ha asegurado. Y ha pedido esperar a lo que digan "los tribunales", algo que puede ocurrir dentro de muchos meses, dando por hecho que no le va a aplicar los estatutos del PP y, por tanto, va a poder presentarse a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Según Feijóo, es muy diferente la causa contra Albiol de la que afecta a dirigentes del PSOE y ha citado el caso Mediador y el caso Cuarteles. "El señor Albiol siendo alcalde ni conoció, ni se enteró ni le notificaron [la instalación de las antenas]. Comprenderá usted que estamos ante dos posiciones totalmente distintas", ha declarado Feijóo en Bruselas al ser preguntado por la prensa si apartará a Albiol por este caso.

Si aplicara el reglamento interno de manera literal, Feijóo tendría que haber sido suspendido de militancia este jueves, al ser enviado a juicio. Los estatutos dejan claro que "la suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías", entre otros casos, "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción". Y debería ser expulsado si un tribunal declara su culpabilidad con una sentencia firme.

En el partido, fuentes que participaron en la redacción de los estatutos vigentes señalaron a EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, del grupo Prensa Ibérica, hace dos semanas que el artículo 22 (titulado "supuestos especiales") incluye "la suficiente ambigüedad" para decidir "en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto" y, en este caso, no hay indicios, de que Albiol se haya quedado dinero.

"Estamos hablando de un aspecto que afecta a la gestión del Ayuntamiento y de una cuestión administrativa, eso hay que diferenciarlo de un caso de corrupción", ha asegurado en Onda Cero Cuca Gamarra, la secretaria general del PP horas antes que Feijóo.