Un exgerente de Orange Market admite que la Gürtel buscaba "penetrar las instituciones" a través del "favoritismo de determinadas personas"

El periodista y exgerente de Orange Market, la sucursal valenciana de la trama Gürtel, Ignacio Blanch, admitió ayer en su declaración como testigo en el juicio que se celebra desde enero en la Audiencia Nacional, que la empresa pilotada por Álvaro Pérez, entonces conocido como "El Bigotes" buscaba "penetrar las instituciones" a través del "favoritismo de determinadas personas". Blanch, que ya declaró en el juicio de la Gürtel por los contratos en Fitur, reconoció que fue contratado en Orange Market por sus contactos con políticos y cargos en la Generalitat.

"¿Se le contrató por la posibilidad de abrirse camino entre responsables que pudieran facilitar el acceso a las instituciones?", le interrogó la representante de la Fiscalía Anticorrupción. "Pues hasta cierto punto", admitió Blanch. Entre esos "contactos" estaba Francisco Camps, de quien Blanch mantiene una relación de amistad "desde la infancia". "Somos amigos. Estuvo en el funeral de mi padre, que se produjo hace un par de meses", explicó, aunque puntualizó que "en el ámbito del que estamos hablando no tenía ningún contacto" con el entonces presidente de la Generalitat.

Blanch detalló que gracias a su trabajo como periodista conoció a altos cargos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana que, con el tiempo, accedieron a puestos de responsabilidad en la administración. De hecho, a quien apuntó como su introductor en la empresa Orange Market fue a "un compañero de estudios", el también periodista Pedro García Gimeno, que fue responsable de comunicación con Eduardo Zaplana, y Francisco Camps, hasta que fue nombrado director de Ràdio televisió valenciana (RTVV) en julio de 2004.

García Gimeno, condenado en la pieza de la trama Gürtel por el amaño del contrato para retransmitir la visita del papa, fue según Blanch quien le "puso en contacto" con 'El Bigotes', con quien se reunió en un hotel en el centro de Valencia. "Cambiamos impresiones y fui yo el que le propuse venir a Madrid para ver cómo funcionaban las empresas" de la trama, ha explicado. Con anterioridad, Blanch fue consejero de RTVV antes de entrar en Orange Market, admitió. Y cuando dejó Orange Market, pasó a ser responsable de prensa de la Delegación del Consell en la provincia de València "hasta el año 2010", que dependía, declaró, "de la Conselleria de Presidencia de Esteban González Pons" (aunque sólo de 2004 a 2006), respondió a preguntas del abogado de Francisco Camps.

Blanch también ha explicado por qué decidió abandonar Orange Market. "Mi tarea inicial era ir consiguiendo contratos pequeños para poder ir haciendo un nombre y tener cierto predicamento en el ámbito". De hecho, ha explicado que la "Guía de la Comunicación" de 2004, "el primer contrato con el sector público de Orange Market lo conseguí yo. A través de la secretaria autonómica de comunicación que ocupaba Pedro García les ofrecí la idea, les pareció bien y se ejecutó". Blanch no recordaba a quién se la ofreció en una reunión en el Palau de Castellfort o de Fuentehermosa (aunque lo identificó como Valldaura), en frente del Palau de la Generalitat. Pero no recordaba quien estaba presente en esa reunión, a pesar de que también admitió conocer a la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, juzgada en esta causa como Francisco Camps, "porque estudiamos juntos". Blanch señaló que él se encargó de la "producción ejecutiva" de la Guía de la Comunicación, que ese año como novedad también se entregó en USB, pero se desmarcó de los asuntos de facturación.

A partir de ahí, sobre Orange Market, que organizaba los actos del PP y comenzó a obtener contratos de la Generalitat, Blanch asegura que detectó que "empieza en serio el deseo o el acoso de querer hacerse con un contrato gordo como fue el de Fitur. El modo en que se iba a hacer iba a resultar problemático: A parte de trocear muchas cosas, [Orange Market] buscaba penetrar las instituciones hasta el punto de obtener el favoritismo de determinadas personas. Yo llegó un momento", se detuvo momentáneamente en su respuesta, antes de admitir que "no tuve problemas en firmar papeles hasta que me pusieron delante papeles que dije que no firmaba. Sencillamente llegó un momento en que me veía de tramoyista de un acto de partido y yo mismo me automarginaba de lo que era el ámbito de penetración institucional", explicó a la Fiscal Anticorrupción.

Además de Blanc también declararon otros tres trabajadores de Orange Market y dos representantes de las empresas utilizadas por Francisco Correa para montar los concursos paripé. Los extrabajadores se desmarcaron de las cuestiones de fraccionamiento y concursos amañados que protagonizaron la trama Gürtel. Una de las trabajadoras sí confirmó haber visto a la mujer de Francisco Camps en la sede de Orange Market, a preguntas del abogado del expresidente de la Generalitat.