Los planes del PSOE, PP, Podemos y los grupos en el Congreso para rebatir a Tamames

Desvelar tu estrategia antes de un gran debate no suele ser lo más indicado. Principalmente, porque se pierde el factor sorpresa. Y si no que se lo pregunten a Ramón Tamames, el candidato de Vox a la moción de censura que se celebrará el próximo martes, después de que se filtrara su discurso. Aun así, desde que el partido de extrema derecha registró su iniciativa (abocada al fracaso antes de nacer) para sacar al presidente Pedro Sánchez de la Moncloa, se ha abierto una discusión sobre cómo rebatir a Tamames en el hemiciclo. No darle importancia, replicar de manera breve, que solo hablen mujeres... son algunas de las propuestas.

PSOE Sánchez no quiere añadir más exotismo a una moción de censura ya de por sí dotada de altos niveles estrambóticos. Desde que se confirmó que el anuncio de Santiago Abascal iba en serio, el PSOE ha rechazado las propuestas de sus aliados para dar una respuesta a Tamames que fuese más allá de la ortodoxia parlamentaria. El peso del discurso del Ejecutivo recaerá sobre Sánchez, que como presidente puede intervenir sin límite de tiempo cuando así lo desee, informa Juan Ruiz Sierra. Sin embargo, también intervendrá por parte del Gobierno la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez, explican sus colaboradores, se tomará los dos días de debate con el "respeto" que merece una moción de censura (el instrumento con el que él mismo llegó al poder en 2018), pero sus intervenciones no estarán dirigidas tanto a Tamames como a Abascal y, sobre todo, a Alberto Núñez Feijóo, líder de un PP que se abstendrá en la votación. El líder socialista ve en la cita del martes y miércoles la oportunidad de "contrastar modelos" ante las elecciones autonómicas y municipales de mayo, retratar al líder de la oposición como un dirigente que solo puede gobernar gracias a la extrema derecha (de ahí su abstención). PP El PP tiene un papel difícil de jugar en la moción de censura que muchos ven como un intento de desgastar a Alberto Núñez Feijóo, que no estará presente en el debate. Los populares explican que la iniciativa se ha convertido en un "despropósito" y aunque tienen que retratar esa realidad no caerán en ridiculizar ni a Vox ni a su candidato. El objetivo de sus ataques será Sánchez, con el que pretenden comparar modelos de país, informa Pilar Santos. Unidas Podemos Podemos planteó la pasada semana a su grupo parlamentario, así como al PSOE y al resto de socios, que solo intervinieran mujeres en el debate de la moción de censura. "Es una buena oportunidad para que las mujeres le plantemos cara a la ultraderecha", aseveró la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el pasado viernes. Sin embargo, ninguna formación ha recogido el guante. Ni tan siquiera en el PSOE. Fuentes de Unidas Podemos señalan que, aunque aún no han tomado todas las decisiones, por su parte sí que saldrán mujeres del grupo parlamentario a rebatir a Tamames. Además, aunque no en el turno de Unidas Podemos, también participará en el debate la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como miembro del Gobierno. La decisión, explican fuentes de su equipo, es replicar el modelo que se empleó en la moción de censura de 2020 en el que Pablo Iglesias hizo uso de la palabra en dos ocasiones para debatir con Abascal ERC La primera propuesta sobre cómo encarar el debate fue de ERC. Los republicanos catalanes plantearon al resto de formaciones hacer un boicot a la iniciativa de los ultras -abocada al fracaso- y pactar todos la lectura de un párrafo común como única intervención en el debate. La propuesta, que fuentes de ERC ya veían compleja que se materializara por la cercanía de las elecciones, no salió adelante. Finalmente, las mismas voces aseguran que tomarán la palabra en el debate y que será "una intervención seria y de contenido". Ciudadanos Ciudadanos ha encontrado en el debate de la moción de censura una oportunidad para tratar de desplegar su modelo de país una vez se ha llevado a cabo la refundación de la formación. "Las mociones tienen carácter propositivo. Y nosotros aprovecharemos esta oportunidad para hacer bandera de los temas que nos preocupan y para plantear nuestro modelo de Estado", señaló el pasado lunes el viceportavoz de Cs, Guillermo Díaz. PNV "Todos los trámites parlamentarios, por sinsentido o aburridos que puedan ser, merecen una réplica que puede ser más breve, más larga, más extensa... Pero una intervención haremos, sí", aseveró el portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, nada más conocerse que Vox había registrado la moción de censura. El diputado jelzale descartó ya desde el principio el plantón que propusieron otros partidos, aunque tampoco se prevé que se vaya a extender mucho. En la moción de censura que presentó Vox en 2020 y que lideró Abascal, Esteban tan solo empleó un minuto y medio de los 40 de los que disponía. EH Bildu EH Bildu, muy alineado con las tesis de ERC, también se planteó en un principio no participar en el debate de la moción de censura. La portavoz aberzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, admitió sus "dudas" porque "el estrambote que supone todo lo que se va a concretar en esta moción" podía hacer pensar que era mejor no participar de ello. Sin embargo, finalmente lo harán, aunque aún no han desvelado si dedicarán poco o mucho tiempo a responder a Tamames. En 2020, Aizpurúa empleó 16 minutos para dar la réplica a Abascal y su compañero Oskar Matute habló otros 10 minutos.