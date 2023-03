Podemos intenta marcar el paso a Yolanda Díaz y la lanza a la moción de censura frente a Ramón Tamames, el candidato presentado por Vox. El partido ha enviado al PSOE una propuesta pidiendo que sólo intervengan mujeres por parte del Gobierno y apelando expresamente a la participación de la vicepresidenta segunda, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre su papel en el debate, que se celebrará el próximo martes y miércoles, 21 y 22 de marzo, en el Congreso de los Diputados.

Este miércoles los morados trasladaron formalmente al PSOE la petición de que sólo hablasen ministras mujeres durante la sesión parlamentaria en protesta por el discurso de Vox, impulsor de la moción de censura. La iniciativa se envió tanto al socio mayoritario del Gobierno como al resto de partidos progresistas del bloque de investidura, a los que también se le trasladaba esta petición. Algunos de ellos, como ERC, ya han descartado atender esta petición.

La particularidad de esta propuesta es que partió únicamente del partido Podemos y no fue previamente consensuada con el resto de facciones del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ni siquiera con Yolanda Díaz, una de las propias interesadas y a quien se apelaba directamente a la petición. La dirigente recibió la propuesta al mismo tiempo que el PSOE y el resto de fuerzas.

"Parar los pies a la ultraderecha"

En el escrito, Podemos pedía “que las ministras lideren el debate contra la moción de censura de Vox”, pidiendo “la intervención de la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras Belarra y Montero”, e invitando “a las ministras socialistas a subir también a la tribuna”. Uno de los motivos de esta exigencia era “parar los pies a la ultraderecha” mediante esta propuesta, que buscaba ser una suerte de parachoques del presidente de Gobierno, con el objetivo de “proteger al presidente Sánchez de una moción fake, sin opciones de prosperar”.

La iniciativa, a juicio de Podemos, “sólo se entiende en el contexto de la batalla que PP y Vox mantienen por liderar los ataques a los avances sociales y feministas del Gobierno de coalición”. Desde el ala socialista del Gobierno, creen que la petición de Podemos se explica en un objetivo electoralista, para ganar espacios en los medios de comunicación y contraponerse claramente a Vox.

Los morados, además, apuntan directamente a la intervención de Díaz, adelantándose a sus pasos y pese a que ni siquiera ella se ha pronunciado al respecto sobre su intención de intervenir o no en el debate del Congreso. A día de hoy el equipo de la vicepresidenta segunda evita confirmar su participación, y se limitan a asegurar que existe coordinación en el Gobierno para la organización del debate. En Moncloa, en la misma línea, guardan extrema discreción sobre la estrategia a seguir, que todavía se está perfilando. "Me permitirá que no desvele la estrategia parlamentaria en la moción de censura por parte del Gobierno", defendió Pedro Sánchez este miércoles desde Lanzarote.

"Nada cerrado"

En el ala socialista del Gobierno aseguran que “no hay nada cerrado” sobre las fórmulas para responder al candidato de Vox, Tamames, y aseguran que hay multitud de posibilidades durante el debate de la iniciativa. Se da por seguro que intervendrá el presidente de Gobierno, pero el formato también permite que los ministros repliquen al candidato en cada uno de sus ámbitos.

Una de las incógnitas es si intervendrá Díaz, que está en la cuenta atrás del lanzamiento oficial de su candidatura para las generales. En su equipo rechazan desvelar su postura, aunque fuentes próximas opinan que podría estar "interesada" en intervenir y aprovechar esa ventana de visibilidad, con el objetivo de perfilarse y exhibir su proyecto poco antes de dar el pistoletazo definitivo de Sumar. En los últimos días la dirigente se ha mostrado proclive a darle la importancia que merece a la iniciativa. “Debemos tomarla en serio”, dijo el lunes desde Bruselas, que llamó a “respetar” una iniciativa parlamentaria donde adelantó que "defenderá todo lo que sea menester".