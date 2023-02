Guerra sin cuartel en Podemos Asturies tras la expulsión de Ripa y Ron y la suspensión a un candidato autonómico

La expulsión de Daniel Ripa y Andrés Vilanova (Ron) y la suspensión de militancia al médico Jorge Fernández, elegido para ir en el puesto cuatro de la lista autonómica ha desatado esta mañana una guerra sin cuartel en Podemos Asturias, con protesta incluida de un grupo afiliados contra el coordinador en funciones, Rafael Palacios, y contra la portavoz y concejal en Oviedo, Ana Taboada. Los dos dirigentes han comunicado públicamente esta mañana la resolución de los expedientes abiertos a Ripa, Ron y Fernández, tras las críticas y cuestionamiento de las decisiones tomadas en el último año por la dirección autonómica de Podemos, encabezada por Sofía Castañón, que se encuentra actualmente de baja. El coordinador en funciones ha afirmado que espera que Ripa entregue su acta de diputado, aunque el exsecretario general ha anunciado esta misma mañana que recurrirá su expulsión ante los órganos estatales de Podemos, "para lo que tengo un plazo de 15 días", según ha dicho.

"Hemos sufrido ataques personales y bulos de forma permanente", ha asegurado Palacios antes de proceder a dar lectura a la resolución adoptada por la Comisión de Garantías Democráticas estatal de la formación morada. Dicha resolución considera probado que Ripa "dañó la imagen del partido, perjudicó a la organización con manifestaciones públicas y cometió indisciplina grave y reiterada", incurriendo en "seis faltas, que van de leves a muy graves, por lo que se le expulsa de Podemos". En el caso de Andres Fernández Vilanova, se le considera responsable "de hablar como portavoz de Podemos en contactos con distintas organizaciones mientras estaba suspendido de militancia además de participar en la campaña de una opción a las primarias autonómicas, desconociendo de manera grave, expresa y reiterada las sanciones que le habían sido impuestas, por lo que se le expulsa de Podemos". Ripa ha sido el primer secretario general de Podemos Asturies, mientras que Ron ha uno de los fundadores de la organización en Asturias y ha sido diputado autonómico.

La sanción a Jorge Fernández, elegido en primarias para ir en el cuarto puesto de la lista autonómica, es distinta. "Realizó de forma continuada y habitual acusaciones y ataques al trabajo de sus compañeros y compañeras, calumniando, comprometiendo su buen nombre y siendo disruptivo del trabajo común , por lo que se le suspende de afiliación por seis meses y se le suspende de la participación en órganos y grupos de trabajo por dos años", según la resolución que ha leído Rafael Palacios. Se da la circunstancia que los tres sancionados forman parte del equipo de Covadonga Tomé, que se impuso de manera holgada en las primarias celebradas en noviembre pasado para elegir a la candidatura autonómica de Podemos. Ana Taboada ha expresado la "profunda tristeza por la secuencia de eventos que han llevado hasta aquí y al mismo tiempo tenemos la esperanza de que las medidas adoptadas sirvan para cerrar una desagradable etapa, caracterizada por la patrimonialización vengativa de un proyecto colectivo". Mientras Palacios y Taboada realizaban esta rueda de prensa fueron interrumpidos y cuestionados por un grupo de militantes que manifestaron su rechazo y disconformidad con estas medidas disciplinarias. Fuera de la sede, tanto Ripa como Ron cargaron contra Palacios al que acusaron de "usurpación sin ganar ningún proceso", y contra Taboada "por traición". Los críticos exigen la celebración de una asamblea para poner fin a esta guerra desatada en la formación morada en Asturias.

La suspensión de militancia a Jorge Fernández conlleva automáticamente su exclusión de la candidatura autonómica de Podemos, según confirmaron fuentes de la organización regional. El médico iba en el puesto número cuatro de la lista que encabezará Covadonga Tomé tras haber obtenido 500 votos más que los integrantes de la candidatura que había liderado Alba González y su sanción supondrá que dicho puesto de la candidatura pasará al actual portavoz en la Junta, Rafael Palacios, que iba en la lista que perdió las primarias autonómicas. El actual coordinador en funciones reconoció como "totalmente extraño, estoy de acuerdo" que la candidata autonómica, Covadonga Tomé, no haya tenido ninguna difusión de sus actividades en los canales de comunicación de Podemos Asturies desde que fue elegida en primarias, en noviembre pasado. "Hubo reuniones, fue imposible coordinar y así estamos recibiendo desde los territorios permanentemente quejas sobre la actitud", valoró Palacios en relación a la actividad desarrollada por la candidata. Pese a ese cuestionamiento, el coordinador en funciones dio "por supuesto" que Tomé será la cabeza de lista en las autonómicas: "La candidatura está elegida y esa ye la candidatura", declaró Rafael Palacios en una rueda de prensa, en la que muchas de sus respuestas o de Taboada eran rebatidas de forma espontánea por afiliados o simpatizantes que accedieron a la sede de la formación morada en Oviedo. Luego puertas afuera, donde estaban Ripa y Ron, se cantaron consignas tales como "¡Palacios y Taboada dimisión, el único que ríe ye Barbón!" o "¡Rafa Palacios nun yes coordinador porque a ti naide te eligió!". Tras la rueda de prensa y protesta, había pleno en la Junta General, donde Palacios y Ripa son compañeros de bancada, aunque en la jornada de ayer no coincidieron juntos en ningún momento.