La moción de censura de Vox ya está registrada en el Congreso. Los plazos parlamentarios han empezado a correr y ahora la Cámara baja está a la espera de que sea la presidenta, Meritxell Batet, quien elija la fecha para el debate. A falta de fijar la cita en el calendario, los socios habituales del Gobierno de coalición ya se están preparando para la ocasión. ERC ha planteado al resto de formaciones hacer un boicot a la iniciativa de los ultras -abocada al fracaso- y pactar todos la lectura de un párrafo común como única intervención en el debate.

Con el propio Santiago Abascal admitiendo que la moción no saldrá adelante y que el único objetivo es "retratar al Gobierno", los socios del Ejecutivo están estudiando distintas fórmulas para evitar dar mayor importancia a este movimiento de Vox. Fuentes de ERC explican que se han puesto en contacto con todas las formaciones del hemiciclo, a excepción de PP, Cs y Vox, para proponerles la redacción común de un texto que después lean durante el debate y tras el cual se ausenten de la Cámara baja hasta la hora de la votación.

Las conversaciones se iniciaron la pasada semana con la intención de consensuar una respuesta de todos los grupos. Este lunes, la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha señalado que "para que tenga sentido, tiene que ser consensuado entre todas las formaciones". "Si no es así, participaremos y haremos escuchar nuestra voz", ha subrayado en rueda de prensa. El planteamiento que han defendido los republicanos ante el resto de grupos es la lectura común de un mismo texto, aunque fuentes del partido ven complicado alcanzar un acuerdo debido al clima prelectoral en el que se producirá el debate.

Aún así, fuentes parlamentarias de otras formaciones confirmar su "voluntad de intentar acordar una posición conjunta" con el objetivo de "no entrar" en el juego de Vox. La coportavoz nacional de Podemos Alejandra Jacinto ha apuntado que la moción de censura es un "esperpento" y que no se debería "hacer perder ni a los grupos ni a la población demasiado tiempo". Reduciendo sus intervenciones a un solo párrafo, el debate podría terminarse en un día, en lugar de dos, como suele ser habitual. No obstante, todo está muy en el aire y a la espera de que Batet ponga fecha al debate. En este sentido, hay voces que señalan que cuanto más se aproxime la moción de censura a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo más difícil ser cerrar ese acuerdo.