José Luis Calvo, coronel del Ejército: "Veo difícil el uso del arma nuclear; poco beneficio podría sacar Rusia de eso"

Por su despacho desfilan datos sobre la guerra, la información necesaria para describir el paisaje a la ministra Margarita Robles y a quien en el poder político lo precise. Su mesa en el Ministerio de Defensa es uno de los puestos de observación clave sobre el frente de Ucrania. Antes de dedicarse a inteligir este conflicto, el coronel de Infantería José Luis Calvo Albero fue profesor de Teoría de la Guerra en el US Army War College, y enseñó también Estrategia e Historia Militar en la Escuela de Guerra del Ejército. Ha participado además en tres operaciones en Bosnia y una rotación en Afganistán.

Transcurrido un año de guerra, ¿se sabe ya qué quería exactamente Putin al iniciarla?

Pues todavía hay dudas. Y eso que ahora ya sabemos con algo más de detalle qué pasó el 24 de febrero. Suponemos que intentaban hacer huir de Kiev al Gobierno ucraniano y poner uno prorruso. Y llegar hasta el río Dnieper, incluso más allá, hasta la ciudad de Odesa, ocupando la media luna del país con más población prorrusa. Pero tampoco lo sabemos seguro. Lo podemos deducir de que el 24 de febrero hubo 11 direcciones de ataque en esa media luna, una operación masiva en un frente de 2.000 kilómetros, nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. Una ofensiva ambiciosa, pero luego se demostró que no tenían medios suficientes. Quizá incurrieron en exceso de confianza, pensaron que el país iba a colapsar, que las fuerzas armadas ucranianas iban a entrar en caos... Y no pasó. Y de repente se encuentran penetrando en Ucrania, con las líneas muy extendidas, con los ucranianos en su retaguardia... una situación muy mala que no esperaban.

¿Rusia ha variado los objetivos de hace un año?

Sí, ya se vio cuando se retiraron de la zona norte, de Kiev y de Chernígiv, donde peor les fue. Y se vio que su objetivo ya no era tanto la ocupación de todo el este de Ucrania, sino el Donbás, las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, y mantener un corredor entre el Donbás y Crimea, junto al mar de Azov. Su objetivo ahora sería mantener eso y extenderse un poco más, porque no dominan del todo ninguna de las cuatro provincias.

¿Pudo Occidente hacer más antes del 24 de febrero de 2022 para que Rusia no atacara?

Siempre se puede hacer algo más. Falló la disuasión: Putin decide atacar Ucrania porque pensó que la reacción europea y de EEUU iba a ser débil. Y falló la arquitectura de seguridad en Europa, los tratados de verificación de armamento y de cielos abiertos... Es una lección para cuando acabe la guerra: tendremos que construir otra arquitectura mejor de seguridad y prestar más atención a la disuasión. Al final la seguridad se basa en eso: una parte dura, la disuasión, demostrar que eres fuerte y tienes unidad y voluntad de usar tu fuerza, y una parte blanda, la distensión, disposición al diálogo. Va a haber que gastar más en Defensa.

¿Con lo que ahora saben, un año después, cree que Putin lo volvería a hacer?

Creo que no repetiría. Se han dado cuenta de que cometieron un error, pero es difícil reconocer el error. Y dependiendo del tipo de régimen, más difícil aún. Para Putin, reconocer un error tan grave puede suponer un peligro político, incluso personal. Para él y también para la oligarquía que lo rodea. Es evidente que Putin sabe que ha cometido un error. Rusia ha quedado aislada, ha sufrido unas bajas tremendas, su prestigio ha quedado muy dañado...

El número de bajas es un agujero negro en una guerra. ¿Cuál es la estimación más creíble que maneja?

Es difícil hacer una estimación. La BBC cuenta los obituarios y esquelas que publican las familias, y van por 14.000 con nombres y apellidos. Pero la cifra real será mayor, se acercará al doble: hay muchos entierros que no aparecen en prensa, y desaparecidos, y soldados rusos que han quedado muertos en Ucrania. Y en las filas ucranianas... no hay datos fiables. Si Rusia ha sufrido 30.000 muertos, Ucrania habrá perdido 25.000. Solo militares, claro; de civiles sí hay un recuento más fiable de Naciones Unidas, que supera los 7.000, pero aún hay ciudades como Mariupol, en las que no se sabe cuánta gente ha muerto.

¿Cuál ha sido el error militar del aún temible Ejército ruso?

Sí, todavía lo es. Hay errores que se derivan de la idea de que la guerra iba a acabar pronto. Creyeron no necesitar estructuras sofisticadas de mando y control. No nombraron un general de teatro hasta abril...

Pero en la doctrina militar rusa la figura del general de teatro existe ¿no?

Sí. Ellos son pioneros en el llamado 'arte operacional', mover tropas en un teatro de operaciones. Y una de las primeras cosas que hay que hacer en un teatro es nombrar un jefe de teatro. Ellos no lo hicieron. Las operaciones se dirigían desde dos distritos militares, creando un problema de coordinación. Al final han metido al jefe de Estado Mayor general, el general Valeri Guerásimov, como jefe de teatro. Eso no es normal; uno no pone a su jefe de Estado Mayor a mandar las tropas sobre el terreno si no está pasando algo realmente grave.

Rusia ha cometido errores, pero también está aprendiendo...

Seguro. Un ejército en combate siempre aprende. Pero este es un ejército enorme –antes de la guerra ya tenía 900.000 efectivos– y con inercias difíciles de cambiar. Es un ejército masivo, en algunos aspectos muy brillante y en otros algo primitivo. Se basa mucho en la masa, y es algo lento a la hora de progresar. Pero están aprendiendo, y se nota en el uso de drones –que al principio no aparecían y ahora están por todas partes–, en la artillería, en los ataques en profundidad...

¿Cabe colegir que esta guerra no tiene fecha de terminación de momento?

Los dos bandos intentan ahora obtener más ventajas en el campo de batalla. Esta guerra acabará en una mesa de negociación, como el 90% de las guerras, pero los dos bandos quieren llegar a esa mesa en una situación de ventaja, y los dos piensan que podrían aún obtener ventajas en el campo de batalla. Por eso es difícil decir cuándo acabará.

¿Eso significa años?

No creo, y no sería nada bueno. Me arriesgaría a decir que este año la guerra puede terminar pero no lo sé, porque depende de cómo de decisivas sean las operaciones. Esto además se mueve entre las percepciones que quieren crear: Rusia quiere mostrar a Occidente que está dispuesta a resistir años y años, y Occidente quiere mostrar a Rusia que apoyará a Ucrania años si es preciso. Pero no sabemos si Rusia y Occidente pueden aguantar años.

¿Conoce a altos oficiales rusos? ¿Cómo son?

Sí, los conocí en Bruselas, en la OTAN y la UE, y los conocí en Bosnia. Son gente muy profesional, pero quizá muy conservadores, les cuesta mucho cambiar. Vienen de una doctrina soviética rígida en algunos aspectos, con un problema de falta de iniciativa. Y ese es un punto débil. Son disciplinados, están dispuestos a cualquier sacrificio... pero en una situación confusa no saben bien qué hacer.

¿La alta oficialidad rusa cree en lo que está haciendo?

Seguro que en el alto mando ruso creen que defienden los intereses de Rusia pero apostaría por que saben que han cometido un error y ahora tienen que salvar la cara, el prestigio. Están en una situación difícil: han sufrido muchas pérdidas, están un poco aislados, tienen problemas de suministro...

La logística incapaz, las columnas de carros paradas, la incomparecencia aérea... ¿han sido los frenos de Rusia?

Sí, y les ha fallado la inteligencia: esperaban encontrar menos resistencia. Rusia además siempre ha tenido problemas con la logística. Es un país enorme en el que mover unidades y abastecerlas es una pesadilla. Ellos tienen una doctrina que siempre carga el peso delante, y eso implica un esfuerzo logístico enorme. Y sobre la superioridad aérea... no tengo respuesta. Es una de las grandes dudas de la guerra. Es verdad que la fuerza aérea rusa tiene pocas armas inteligentes; normalmente tiran bombas de gravedad, y eso les hace vulnerables, porque deben volar bajo y se ponen al alcance de los misiles. Siempre han tenido, además, problemas para coordinar sus aviones con su propia defensa aérea. En Georgia derribaron dos de sus aviones. En Ucrania también han podido sufrir fuego amigo. Pero es raro que en la contraofensiva ucraniana no hayan sacado su fuerza aérea para contener.

¿Qué le preocupa más del camino que lleva la guerra?

Pues que se entre en una dinámica como la de la Primera Guerra Mundial: ambos bandos han sufrido muchas pérdidas y ahora Rusia, y también Ucrania, no pueden justificar que se sientan a negociar, a ceder algo. Eso en 1915 hizo que una guerra que se pudo haber parado en meses, porque pronto se vio su bloqueo, duró años.

¿Qué puede pasar esta primavera?

Hay signos de que Rusia está comenzando un nuevo ciclo ofensivo. Podría intentar completar la conquista del Donbás, llegar a Sloviansk y Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, y consolidarse en Zaporiyia, que es el vínculo entre Crimea y el Donbás. Así Putin podría presentar algo a su pueblo. Ucrania intentará probablemente romper las líneas rusas en Lugansk, y quizá romper ese vínculo entre Crimea y el Donbás, llegar de nuevo al mar de Azov. Es muy posible que veamos una ofensiva rusa ahora, resultado de la movilización decretada en septiembre. Los reclutas ya llevan cinco meses, ya están preparados, ya se han formado unidades y ya llegan al campo de batalla. Pero entre diciembre y enero Ucrania recibió más de 2.000 vehículos blindados, y misiles Patriot, sistemas avanzados. Eso se traducirá en una ofensiva, pero necesita meses para digerir todo este material. Posiblemente en verano será Ucrania la que contraataque.

¿Qué está pasando con los carros Leopard? Por fin se sabe cuántos enviará España: seis. Pero parece que en Europa del impulso inicial se ha pasado al remoloneo...

La de los Leopard es una cuestión muy sensible, porque su envío supone dar un paso significativo en el suministro a Ucrania. Los países tienen los carros que necesitan, y dar carros a Ucrania supone tardar años en reponer los que se dan. Por eso no se dan del último modelo. Y los de almacén deben ser vueltos a poner operativos. Algunos no se podrán recuperar. De todo esto procede la indefinición. Yo creo que cada país está pensando: "A ver, ¿de qué carros me puedo desprender sin que afecte a mi defensa nacional?". Puede que entre todos los países se llegue a los 100 en unos meses. Cien carros son dos batallones más o menos. Se podrían crear dos brigadas mecanizadas con esos carros y los Bradley americanos y otros vehículos, material moderno que podría ser punta de lanza de una ofensiva. Pero se habla mucho de los carros como si por sí solos fueran decisivos, y lo decisivo es más bien que los ucranianos puedan integrar esos carros con los vehículos de combate, la artillería, los drones, los helicópteros...

¿Lo más realista es ya considerar a Crimea definitivamente rusificada e irrecuperable para Ucrania?

No. Esa es una de las cuestiones que habría que negociar en una eventual mesa de paz. Gran parte de la población de Crimea se siente rusa, cierto; pero también es cierto que legalmente ese territorio es de Ucrania.

¿El final de la guerra será un pacto sobre Crimea?

La cuestión de Crimea será decisiva para el final de la guerra.

La retórica nuclear ha llenado también este año. ¿Está usted más tranquilo ahora que cuando surgió?

Un poco más, porque cuando Putin puso en alerta sus fuerzas nucleares fue un signo alarmante. Estoy más tranquilo hasta cierto punto. Yo diría ahora que Rusia solo emplearía el arma nuclear si las fuerzas ucranianas penetraran en su territorio. Y no lo van a hacer. La ofensiva de Ucrania en otoño podría haber penetrado hacia Belgorod, donde hay bases logísticas rusas alimentando el teatro, y no lo hicieron. Kiev sabe que entrar en territorio ruso es una escalada que Rusia no va a admitir. Quitando ese escenario, veo difícil el uso del arma nuclear, porque poco beneficio podría sacar Rusia de eso, salvo que sufra un riesgo existencial para su estado o su población. Incluso China se sentiría horrorizada.

¿Qué porcentaje de su fuerza ha usado Rusia en esta guerra?

Ahora mismo podría haber en Ucrania entre 300.000 y 400.000 soldados rusos. Han sufrido muchas bajas, pero han reclutado a mucha gente. Y Wagner ha reclutado a los suyos.

¿Wagner es decisivo en la guerra?

No, pero lo pueden utilizar cuando las fuerzas regulares se tienen que reorganizar, como este invierno. Las tropas de Wagner son de voluntarios, y su muerte no tiene el mismo impacto que las de los reclutas rusos. Wagner puede mantener el ritmo, una actitud ofensiva sufriendo muchas bajas, sin que eso afecte demasiado a la moral de la población rusa. Los usan de batallón de choque.

Von der Leyen dijo al empezar la guerra que las sanciones de la UE iban a ser devastadoras, pero eso no se ve…

Rusia es muy grande y tiene muchos recursos, sobre todo dos básicos para la población: energía y alimentos. El daño que se le ha hecho a Rusia es a largo plazo. Se han ido las compañías extranjeras, no puede acceder a alta tecnología occidental, ha perdido sus mercados de energía y vende su petróleo a 30 dólares por debajo del Brent noruego. Esto a años vista es devastador para la economía rusa. Las sanciones se van a notar a partir de este año.

¿Tras esta guerra Rusia será una especie de paria nuclear?

En la Escuela de Guerra decíamos que Rusia está condenada a ser siempre una gran potencia, por extensión, por situación y por recursos. Pero después de esta guerra será una gran potencia debilitada. Esperemos que no sea una potencia debilitada y además inestable, porque una Rusia en caos sería muy peligrosa.