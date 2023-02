José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela-Alicante, ha pedido retirar el apoyo tanto al Partido Popular (PP) como a su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, por su reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley del aborto y que resuelve el recurso de inconstitucionalidad que presentó hace 13 años el propio PP. Ya en enero, Munilla apoyó a Vox en la polémica del aborto en Castilla y León.

El dirigente popular justificó la pasada semana el recurso que presentó su partido hace 13 años ante el Constitucional porque el "sentimiento y sensibilidad del pueblo español" eran otros. Su partido fue el que recurrió contra la norma en junio de 2010, porque estaba en contra de la ley de plazos que aprobó el Ejecutivo socialista y prefería la ley de supuestos de 1985, aquella en que la mujer podía abortar si había sido violada, si su vida corría peligro o por malformaciones del feto. Feijóo ya adelantó el pasado enero que daba por hecho que el Constitucional iba a fallar a favor de la ley de Zapatero y le quitó importancia subrayando la evolución de la sociedad.

Traición a la "causa provida"

Ante estas palabras, Munilla ha valorado en su programa Sexto Continente de Radio María que "la traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta" y ha añadido que "no se puede ir más lejos, ha asumido todos los parámetros de la izquierda más radical al reconocer el aborto como un derecho". El obispo ha ido a más, y ha lamentado que la sentencia supone que "matar a tu hijo es un derecho".

Verdadera genialidad la de @HUMORJMNIETO, quien hoy publica esta viñeta con el texto: "DISFRAZ PARA TENER DERECHOS" pic.twitter.com/JafWK4OciL — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 13 de febrero de 2023

El representante de la diócesis alicantina ha pedido retirar el apoyo al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo: "Entramos en la contradicción más absoluta de alguien que tenga una recta conciencia y que reconozca la vida como algo inviolable, no digo ya que sea un católico. A ver cómo alguien con recta conciencia, sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar a un partido político así". Munilla ha añadido que "vivimos en una sociedad en la que más que buscar la verdad moral buscamos el cálculo político, que busca manipular la opinión pública". El prelado vasco ha explicado que "se monta la escandalera y (...) el PP se echa atrás cuando ve que no va a sacar rédito mediático contra el gobierno. El PP traiciona, una vez más, la causa provida".

El prelado guipuzcoano ha insistido en que la noticia supone que "el derecho a la vida en España no existe en determinados momentos de la existencia del ser humano". Además, ha considerado que "de alguna manera, el rumbo moral de occidente está marcado por la izquierda desde hace ya algunas décadas y la derecha va por detrás, en la misma dirección con el freno de mano puesto". El obispo ha insistido en su programa de radio que "el rumbo cultural está marcado por la izquierda y la derecha lo sigue", lo que implica que "un secularizado de derechas acaba pensando lo mismo que un secularizado de izquierdas" y la secularización, en su opinión, "es la pérdida de las raíces cristianas que ha llevado a asumir todas las tesis como que el aborto es un derecho".

Al margen de la Conferencia Episcopal

Las palabras de José Ignacio Munilla no han sorprendido por novedosas, aunque sí porque no es uno de los cinco obispos firmantes de la carta que publicó la Conferencia Episcopal a finales de la pasada semana, en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional. En ella, consideran que la ley del aborto es ideológica, ya que "es triste que la legislación y la política instauren un darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje"; acientífica, al "negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción"; y que promueve la desigualdad, al permitir "que los niños con Síndrome de Down sean abortados hasta los cinco meses y medio".

En este sentido, la Conferencia Episcopal considera en su carta que, como Iglesia, solo pueden "ser voz de los sin voz", en una misiva que firman José Mazuelos Pérez, obispo de Canarias; Ángel Pérez-Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón; Santos Montoya Torres, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño; Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos y Juan Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares; pero no José Ignacio Munilla.