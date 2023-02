Ante una audiencia entregada, que ha llenado la Plaza de Toros de Murcia, el presente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que “Murcia siempre responde, nos dio nuestra primera victoria y nosotros no olvidamos, por eso estamos aquí”, aseguró el líder de Vox, que admitió sentirse muy tranquilo con los candidatos de Vox a las elecciones porque “no viven en esa burbuja formada por un 1 por ciento de mandamases”. Acto seguido lanzó un ataque furibundo contra los medios de comunicación. “Recibimos ataques a diestra y siniestra, de casi todos los medios de comunicación, financiados por el PP, y llaman machistas a las mujeres que representan a Vox, e incluso racista a Garriga (secretario general de Vox), pero sus insultos nos los ponemos como medallas en el pecho, a los medios no les tenemos miedo ni respeto”, afirmó Abascal que recibió una larga ovación del público. “Llegaremos sin ellos y contra ellos si es necesario, con el apoyo de la gente normal”, indicó.

Abascal quiso refrendó su confianza al candidato a la presidencia de Murcia, José Ángel Antelo, y negó que haya sido expedientado. “Estamos orgullosos de Antelo, y poco ha dicho para lo que merecían”, señaló en referencia a los diputados expulsados del partido en la Región de Murcia.

El líder de Vox volvió a referirse al Gobierno de Pedro Sánchez como un “gobierno ilegítimo , porque lo es mentir para llegar al poder” y sostuvo que el Ejecutivo central es el culpable de asfixiar a los españoles, con impuestos confiscatorios, que a veces suponen una doble imposición, como cuando se recibe una herencia”. Para Santiago Abascal, PSOE y Podemos están robando “el esfuerzo de la gente decente y son los culpables de una deuda que arruina a muchas generaciones de españoles y del del disgusto que recibimos todos los meses con la factura de la luz y el gas”.

También culpó al Gobierno de romper la unidad de España al entregar “el poder a los enemigos de la patria, que hoy rigen los destinos de nuestra nación” y nombró a PNV y a los “separatistas catalanes”. El aumento de los índices de criminalidad también ocupó buena parte de su discurso. “La seguridad es hoy un lujo para los españoles”, llegó a decir. También arremetió contra la gestión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por permitir la “rebajar las penas de pederastas y violadores” y por atentar contra “la propiedad privada, que va camino de convertirse solo “en un recuerdo del pasado”. La Ley de Memoria Histórica fue tachada de “legislación totalitaria, que no quiere dictar lo que tenemos que pensar de nuestros abuelos en función de si estuvieron en un bando u otro”.

Las leyes de igualdad, que en su opinión no están sirviendo para terminar con la lacra de la violencia contra la mujer y que criminalizan a los hombres por el mere hecho de ser hombres, también mereció su reproche.

Además, puso mucho énfasis en que los Gobierno de PP y del PSOE a lo largo de las legislaturas no hayan trabajado para que España conquiste una soberanía económica y energética que le permita resistir los envites internacionales.

Sobre la resistencia del PP a pactar con ellos tras las elecciones de mayo se mostró irónico. “También haremos todo lo posible para no pactar con ellos, con el PP, ya me gustaría consigue mayoría absoluta, pero no parece que nadie vaya tener”. “El PP solo tiene deudas con los españoles, y no hay bandera que no haya sostenido para luego pisotearla”, afirmó. Según Abascal, “el Partido Popular es el PSOE con diez años de retrasado”, porque ha asumido con el tiempo la legislación de género, la agenda 2030 y toda la doctrina climática. “Frente al peor gobierno de los últimos 80 años solo está la nada del PP”, afirmó.

Una de lo momentos más celebrados por los presentes fue su referencia al problema del agua en Murcia. “Todos los partidos políticos prometen el plan hidrológico nacional desde la oposición, pero luego no hacen nada”, afirmó, para recordar que Feijoó está prometiendo ahora un plan nacional de agua, “pero ¿por qué no lo desarrollaron los anteriores gobierno populares?”, se preguntó.

Santiago Abascal destacó que Vox defiende lo mismo en Aragon o Castilla-La Mancha que en Murcia. “El agua tiene que llegar al último rincón de España, como sea, con interconexión de cuencas, con trasvases, con desaladoras, porque Murcia lo merece, Alicante lo merece, Almería lo merece”. Explicó que los regantes murcianos, con su esfuerzo, han traído prosperidad a todo país.” El agua es de todo nuestro pueblo”, sentenció. Además, culpó al PP y al PSOE de “criminalizar a los agricultores, mientras dejan que el Mar Menor se muera”.

También abordó la inmigración ilegal, “que Murcia conoce muy bien”. Conectó esa entrada ilegal de migrantes con el aumento de la delincuencia. “Destruyen la seguridad y hacen daño a los inmigrantes que entran legalmente, que vienen a trabajar y a levantar España”. En este sentido se preguntó: “¿A quién sirve el Gobierno, a Murcia o a Marruecos?”