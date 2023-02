Las últimas declaraciones de Pilar Llop para defender los cambios del PSOE a la Ley de Libertad Sexual sirven a Unidas Podemos como munición para defender con más firmeza sus posiciones y asegurar que el PSOE defiende "el modelo de la manada", en referencia a la agresión sexual grupal que se produjo en 2016 en Pamplona.

Los principales dirigentes del partido han salido en tromba este martes tras las declaraciones de la ministra de Justicia, en las que aseguraba que "con una herida" es "sencillo" probar la existencia de violencia o intimidación en una agresión sexual. Lejos de alentar un acercamiento con el socio minoritario de Gobierno, las palabras de Llop han reavivado la guerra abierta en la coalición a cuenta de la Ley del sólo sí es sí.

"Ahora si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento", declaró a primera hora de este martes la titular de Justicia en los micrófonos de la Cadena SER. Estas palabras llegan un día después de que el PSOE haya registrado en solitario la proposición de ley para reformar la norma, subiendo las penas mínimas y equiparándolas al del anterior Código Penal, antes de la ley de Irene Montero.

Las reacciones no se han hecho esperar en Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ha cuestionado la afirmación de Llop. "Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla? Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento".

Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla? Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento. — Ione Belarra (@ionebelarra) 7 de febrero de 2023

Para Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, las palabras de Llop refuerzan el argumento de la Ministra de Igualdad. "Confirmado por ella misma: quieren volver al código penal anterior; el de "¿cerraste bien las piernas?", el de la "manada"". En el mismo sentido se expresaba la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge. "¿Y qué ocurre si no hay herida? ¿Se asume que se ha consentido? Habrá que demostrar que no. Es decir, esta reforma vuelve al modelo anterior".

La reacción ha llegado no sólo desde el partido, sino también desde los cargos del Gobierno. Isa Serra, coportavoz morada y asesora del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ha asegurado que "lo que ha dicho Pilar Llop es que sin heridas no hay justicia". "El cambio que impulsamos las mujeres en este país sirve para que la víctima de la Manada (entre tantas) no tuviese que tener heridas para ser reconocida como víctima de violación. Recibir justicia", aseguraba.

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell, también ha cargado contra las palabras de Llop, por recuperar "el viejo sistema del 'no'", por el que "debes demostrar que te resististe". "Cuando dices “si hay violencia no hay que probar el consentimiento” estás condensando el problema y las distintas concepciones. Del viejo sistema del “no”, -debes demostrar que te resististe- a “solo sí es sí”, y la pregunta es si el acto fue consensuado. De la noche al día", defendió la dirigente en redes.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, insistía en este argumento, por el que la mujer debe probar que existió resistencia. "No queremos un modelo penal en el que para demostrar una agresión importen más nuestras heridas que nuestra voluntad", defendía en las redes. "Ese es el problema de la violencia como elemento suficiente para probar una agresión sexual, incidir en una inercia que si no veía heridas, veía consentimiento".

Los comuns cierran filas con Podemos

La postura de Podemos es compartida por otras facciones del espacio de Unidas Podemos. Los comunes han cerrado filas con las tesis de Igualdad y han criticado la afirmación de Llop. Jaume Asens, portavoz de los comuns en el Congreso, ha cargado con dureza contra la titular de Igualdad. "La pregunta del PSOE es si te resististe o no te resististe, no si consentiste o no consentiste", ha denunciado. "¿Y qué pasa si no tienes esas heridas?", se ha preguntado, destacando "la dificultad para demostrar la existencia de violencia".

El dirigente ha señalado que todo el espacio de Unidas Podemos está en la misma posición contra la propuesta del PSOE, y ha descartado que haya fisuras. "No contemplamos que haya divisiones en este sentido, todos estamos en la misma posición", ha señalado Asens, tras asegurar que el espacio confederal liderado por Yolanda Díaz había mantenido conversaciones en las últimas horas. Además, ha avenido a los socialistas a cambiar sus posiciones. "El PSOE debería ceder en su posición porque nosotros ya hemos cedido mucho".