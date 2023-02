El verbo 'restar' se enquista en la izquierda andaluza

En un momento en el que apremia la materialización con acuerdos de las confluencias para no tropezar con piedras ya conocidas y no perder excesiva comba con la maquinaria electoral ya activada por el PSOE y el PP, el verbo ‘restar’ sigue enquistado en la izquierda andaluza, que lo sigue conjugando.

A pesar de todo lo que tendrán los comicios de mayo de ensayo para las elecciones generales y para la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, la posible salida de Más País de los frentes amplios para las elecciones municipales arroja en este preciso instante el enésimo desencuentro cainita a la siniestra del PSOE.

Según recordaron ayer fuentes de Más País, la decisión ha sido tomada por el aparato regional, que tiene al frente a Esperanza Gómez, tras "una valoración global del estado de las negociaciones, en la que se ha advertido que no teníamos la capacidad ni el espacio en esos procesos para aportar todo lo que podemos aportar en Andalucía". Ahora, la formación tendrá que decidir qué va a hacer en las municipales y ahí es donde entran todo tipo de posibilidades, en función de su situación en cada uno de los 60 municipios andaluces en los que está presente.

Con la sensación de que su presencia en la mayoría de las confluencias que se negocian no es satisfactoria y las abandonará, no se descarta nada según cada caso: desde permanecer en aquellos pactos en los que sí tienen una valoración positiva hasta presentarse con lista propia donde fuera posible o no concurrir dónde le hiciera daño al mismo espacio progresista con el que seguirá compartiendo la alianza Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía. "Estamos actuando con todo el tacto posible y mucho sentido de la responsabilidad", aseguran las citadas fuentes de Más País.

El anuncio ha incrementado la incertidumbre de por sí existente en aquellas negociaciones para las elecciones municipales en las que IU y Podemos siguen enrocados y lejos de alcanzar el acuerdo al que sí ya han llegado en otras plazas. Se da, por ejemplo, el caso de Málaga capital, dónde actualmente sigue siendo difícil este consenso y existe la posibilidad de que concurran hasta tres candidaturas diferentes: la inicialmente acordada por IU con Verdes Equo, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz con Remedios Ramos como candidata; la de Nico Sguiglia al frente de Podemos; y la de Adelante Andalucía.

Las reacciones al amago de Más País también ha dejado claro en los mentideros de izquierda las diferencias que separan a IU y Podemos, cuya enemistad con los ‘errejonistas’ sigue saltando a la vista.

Por un lado, en ciertos sectores de IU se ha adoptado una postura de lo más conciliadora que ilustra la sintonía existente con el partido de Íñigo Errejón en algunas plazas. Se confía en que se trate solo de una amenaza estratégica como alguna otra que ya se dio anteriormente o, en el peor de los casos, se espera que analice ‘caso a caso’ cada confluencia antes de proceder a una ruptura generalizada. Consideran, incluso, que "no tiene sentido" la insistencia de los morados para mantener en la medida de lo posible la marca Unidas Podemos y, de algún modo, volver a la coalición bilateral de las generales de 2019.

En cambio, el anuncio de Más País -realizado en fechas en las que IU y Podemos han empezado a acercarse nuevamente- fue criticado abiertamente por la formación morada.

Basta con asomarse al caldeado patio virtual para comprobarlo. El mensaje fue, incluso, amplificado por dirigentes de la primera etapa del partido como Juan Carlos Monedero, quien arremetió sin ambages contra el proyecto de Errejón: "Mira que le gritaron ¡unidad, unidad! tantas veces… La cosa es simple: hay gente que suma y hay gente que resta. Gente con un proyecto colectivo y otros con uno personal", escribió Monedero en su cuenta de Twitter.

El "respeto absoluto" de IU

Mientras tanto, en Izquierda Unida se intenta no sumar nuevos deslices a los ya existentes y se conduce el mensaje hacia el camino de lo políticamente correcto. En una comparecencia celebrada ayer en Málaga, el coordinador regional de IU, Toni Valero reaccionó a la posible salida de Más País mostrando su "respeto absoluto" a la decisión de "cualquier fuerza política de izquierda respecto al papel que quiera afrontar en cada proceso electoral".

"A la vez que nos aferramos a los acuerdos ya existentes en Andalucía, entendemos que entre seis fuerzas políticas no todos tomen siempre la misma decisión; entra dentro de la normalidad de fuerzas políticas independientes que estas tomen sus propias decisiones", manifestó Valero.

Asimismo, el líder regional de IU pasó por alto sobre choques entre IU y Podemos como los que se están produciendo, con el consiguiente estancamiento de las conversaciones, en plazas tan importantes como Málaga capital.

En este sentido, Valero recordó que "las confluencias que se están dando a lo largo y ancho de Andalucía responden a casuísticas, condicionantes y actores que operan en cada localidad".

"En cada localidad deben resolverse, y se están resolviendo, las propias confluencias tanto por la agregación o la no incorporación de fuerzas políticas; desde la dirección andaluza de IU no determinamos cómo se concreta o materializa la confluencia, la organización en Málaga ciudad es plenamente soberana para así decidirlo", recalcó el dirigente regional de IU.

Adelante Andalucía ante su propio camino

Aunque tendrá la puerta abierta hasta última hora, en el frente amplio de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE hace tiempo que ya no se espera a Adelante Andalucía. A día de hoy, la formación liderada por Teresa Rodríguez sigue dejando clara su intención de concurrir "con una papeleta propia andalucista" y como "la única fuerza de izquierda que es independiente" en todas las capitales de provincia y en una serie de municipios en los que estén representadas todas las comarcas de la comunidad andaluza.

La idea de sumarse a confluencias para las municipales con otras fuerzas situadas a la izquierdas del PSOE -como IU, Podemos, Más País o Verdes Equo- fue desechada en la medida en la que choca con el deseo de que el nombre, la marca y las ideas abrazadas a la izquierda y el andalucismo de este proyecto político permanezcan "durante mucho tiempo" por sí mismas y sin diluirse en ciertas alianzas, según explicaron fuentes de Adelante Andalucía.