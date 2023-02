El PP facilitará el cambio de la ley del 'solo sí es sí' pese al ninguneo del PSOE

Alberto Núñez Feijóo ha ordenado facilitar la modificación de la ley del 'solo sí es sí', para intentar frenar las rebajas de condenas a los delincuentes sexuales que, en opinión del PP, han creado "alarma social". El presidente de los conservadores no quiere aclarar todavía si sus diputados en el Congreso se abstendrán o apoyarán la proposición de ley que este lunes presentó el PSOE en solitario, tras no llegar a un acuerdo con su socio, Unidas Podemos. Pese al cisma en el Ejecutivo central, los socialistas no han buscado la ayuda del PP. "Son unos soberbios", se quejan los dirigentes populares.

Pero, pese al ninguneo del PSOE, la dirección conservadora considera que debe ayudar en el "arreglo del desaguisado promovido por Irene Montero y mantenido durante cuatro meses por Pedro Sánchez". "No nos podemos quedar fuera de esta reforma, porque no se entendería", admite un alto cargo del grupo parlamentario. "Visto cómo nos tratan ya les diremos si les apoyaremos con un 'sí' o nos abstendremos", añade esa fuente. Ante los micrófonos, Borja Sémper, portavoz del PP, se escudó en la necesidad de leer al detalle el texto de la proposición socialista para no desvelar la posición de su partido en la votación que se realizará la semana que viene, como pronto. El PSOE se descuelga de Podemos y apuesta por volver a las penas anteriores al 'solo sí es sí' El PP ha convertido la ley del 'solo sí es sí' en su eje principal de oposición. En el partido consideran que la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales es "primero, aberrante, y, después, se entiende mucho mejor que si sube la inflación o se reforma el delito de malversación". "Todo el mundo se revuelve ante la disminución de condenas a violadores", señala un asesor de la formación. La mano tendida o el abrazo del oso "¿En qué pozo de sectarismo está anclada la política española?", se preguntó Sémper ante la decisión de Sánchez de no buscar el respaldo de Feijóo en este tema. El líder de los conservadores lleva días ofreciendo sus votos al presidente del Gobierno para poder cambiar la ley sin la necesidad de esperar a Unidas Podemos, una mano tendida que en la parte socialista del Ejecutivo ven más bien como el abrazo del oso. "Que se modifiquen las chapuzas de esta ley. Si [los cambios] van en la senda de volver a la racionalidad ya alentada por el Ministerio de Justicia ya nos parecerá bien", declaró Sémper. Pese a la insistencia de la prensa, el portavoz no quiso concretar el voto afirmativo, que elevaría el marcador de los 'síes' por encima de los 210. "Sería imprudente [por no haber estudiado el texto a fondo]. Estaremos atentos a que esta reforma no sea una chapuza II", dijo.