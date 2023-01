"Se ha cerrado ella sola las puertas. Se va a ir mal de Ciudadanos y si llega al PP, también lo hará en malas condiciones". La conclusión es compartida en el PP de Madrid, en Cibeles y en Génova tras el último movimiento de Begoña Villacís. La vicealcaldesa, agobiada por las noticias en la prensa y ante un debate que tenía que llegar casi de manera inminente, se lanzó a plantear la posibilidad de concurrir junto al PP en las próximas elecciones municipales. La propuesta a su Ejecutiva nacional era la de que todos los municipios decidieran “lo más inteligente” para evitar la desaparición de Ciudadanos. Pero los líderes naranjas rechazan de plano esa opción y ahora su situación es de extrema debilidad.

"El PP de Madrid no es ya una opción", aseguran en su entorno en vista de la situación. Isabel Díaz Ayuso fue taxativa cuando le preguntaron por su posible incorporación: “Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo. Si en la dirección nacional tienen conversaciones, yo ahí no tengo nada que decir”. En privado, en la Puerta del Sol son mucho más rotundos: Ayuso no admitirá a Villacís en el PP de Madrid. Una realidad que la propia vicealcaldesa conoce desde hace tiempo y también en la anterior dirección naranja con Inés Arrimadas al frente. La animadversión de la presidenta de la Comunidad por los naranjas es total y en Génova reconocen que “no habrá imposiciones” de ningún tipo en las listas.

El movimiento de Villacís deja también en el aire el futuro de los concejales naranjas en el Ayuntamiento de Madrid

Al rechazo de Ayuso se suma el de José Luis Martínez Almeida. “El alcalde también lo tiene claro”. Aunque el primer dirigente de Cibeles se ha limitado a decir que él personalmente no ha tenido ninguna conversación con su número dos al respecto, en su entorno no esconden que en absoluto tiene interés por incorporar a Villacís a su lista.

De hecho, en el PP madrileño molesta que la dirigente de Ciudadanos les esté intentando forzar a tomar una decisión pública en función de los tiempos que a ella le convienen. “El momento no es ahora porque Villacís esté nerviosa”, apuntan. Lo fundamental, sostienen, cuando alguien quiere dar el paso y acercarse a otro partido para buscar una vía de colaboración es que como mínimo intente hablar con ellos.

Génova: "Es irreconducible"

Ahí está la clave. Los únicos contactos que ha tenido Villacís han sido con la dirección nacional del PP. Algunos directos y muchos indirectos a través de personas comunes. En Génova siguen pensando que la situación “es reconducible”, pero no esconden que cualquiera solución pasaría necesariamente por que la vicealcaldesa llamara a la puerta de Almeida y Ayuso. Sin ese paso, todo lo demás parece imposible. Y Villacís tampoco está por la labor. En su entorno siguen defendiendo que la decisión de hace días “no busca una solución para salvarse ella o irse al PP a toda costa”, sino que pretendía algo amplio que sirviera para salvar el proyecto.

De ahí que en vista del rechazo público de los líderes madrileños, ella asuma que quizá esa vía está del todo perdida. La siguiente decisión pasa por ver si hay otras opciones dentro del PP, si vuelve a presentarse con Ciudadanos en mayo o abandona la política. En este momento, dicen personas de su confianza, todos los escenarios están abiertos, aunque el del PP parece ya muy complicado.

"También es difícil ya quedarse en Cs"

El que era hasta hace muy poco el mayor activo del partido junto a Arrimadas tiene ahora un futuro muy incierto en la política. Aunque la ejecutiva nacional ha evitado críticas públicas, el movimiento de Villacís sentó muy mal a los nuevos líderes. En Ciudadanos no respaldarán en ningún caso coaliciones con el PP, pero siguen viendo opciones de que Villacís sea la candidata en mayo.

Si la vicealcaldesa decidiera dar ese paso de vuelta, las cosas tampoco serían nada sencillas. “También se ha enfrentado a buena parte del partido. Los críticos irán a por ella. Edmundo Bal tiene en bandeja el discurso”, reflexiona un dirigente de peso. Y a eso, reconocen otras personas veteranas de la formación, se añade la dificultad de ir a unas elecciones después de haber renegado de tus propias siglas.

“¿Cómo se convence a los electores de que te voten después de que tú misma has dicho que el proyecto está muerto? Ahora tiene demasiadas piedras en la mochila”, aseguran. La encrucijada es enorme, pero tiene fecha de caducidad. Entre el sábado y el lunes los candidatos a las municipales deben dar un paso adelante. Es decir, en menos de una semana Villacís tendrá que aclarar si sigue en Ciudadanos o no.

Tampoco está nada claro el futuro de los concejales que actualmente le acompañan en Cibeles. “Es cuestión de ver quién aporta. Y llegado el momento se verá caso a caso”. La realidad es que hay gente en su equipo muy valorada por el PP, como es el de Mariano Fuentes al frente de Urbanismo (hoy parte de la ejecutiva nacional que se niega a pactos con el PP) o el de Pepe Aniorte en Familias, Igualdad y Bienestar Social. La diferencia entre ellos dos es también la cercanía a la propia Villacís. El primero ha sido su mano derecha durante esta legislatura, el segundo se ha alejado de ella en los últimos meses.

Fuentes de Ciudadanos en el Ayuntamiento confiesan que no esperaban lo que hizo la vicealcaldesa. No es que estén en desacuerdo con lo que plantea, pero sí en la forma y “el momento” porque asumen que ahora tienen menos fuerza para negociar cualquier acuerdo con el PP. Siguen pensando que la alianza de siglas o el salto al PP es inviable, por convicción y por los tiempos. Y si Villacís se marcha a Génova, gran parte de su equipo quedará probablemente huérfano.

Los más optimistas, sin embargo, consideran que la reacción de los populares a los movimientos de Villacís, que no han sido especialmente generosos al menos públicamente, puede ayudar a que “las posturas se vayan acercando” entre la formación naranja y la vicealcaldesa. El margen para zanjar el asunto es ya minúsculo.