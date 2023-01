Horas después del ataque de Algeciras, el presidente andaluz, Juanma Moreno, le pidió al conjunto de la ciudadanía andaluza que "no se generalice" y se respete a los musulmanes.

Moreno insistió en la necesidad de realizar "un llamamiento para que nadie saque conclusiones que pueden ser erróneas" y pidió que "nadie generalice hacia ningún colectivo, ni étnico ni religioso". "Esto es un hecho puntual, lamentable y condenable, repugnante, pero de ahí no se pueden sacar conclusiones generales hacia colectivos que sean musulmanes o que tengan una procedencia de otro país", reclamó.

En esta dirección, reforzó un mensaje encaminado a mantener "la serenidad y la calma" y a continuar con "esa característica de los andaluces de saber convivir desde el respeto mutuo" ."En Andalucía somos una comunidad pacífica y un pueblo de convivencia, convivimos de manera natural sin que haya ningún tipo de conflicto", recalcó.

"Diego era una persona muy querida"

Juanma Moreno se encontraba casualmente en Algeciras, cuando se produjo el atentado contra las iglesias del centro de la ciudad, ya que asistía al acto de presentación de la candidatura de su partido para las elecciones municipales de mayo. Al honrar con unas palabras la memoria de Diego Valencia, el sacristán asesinado, el presidente andaluz lamentó "la perdida de una persona muy querida y muy valorada en Algeciras". "Coincidió con que yo estaba en Algeciras, pude hablar con el hermano de Diego y algunos vecinos, y todos me dijeron que era una persona de mucha valía y muy querida en la ciudad, que hoy está de luto", señaló.

Durante una comparecencia celebrada al mediodía de este jueves en Málaga, Moreno condenó "de manera enérgica y contundente" el asesinato "que se produjo en las calles de Algeciras". "Este asesinato ha llenado de luto y sufrimiento una ciudad en la que conviven hasta 129 nacionalidades distintas y en la que hasta ahora nunca había habido un hecho de esta naturaleza", manifestó.

El presidente andaluz dijo estar "muy apenado y muy triste, a la espera de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado establezcan en su investigación cuáles han sido las motivaciones de este asesinato, cuál ha sido la procedencia de este señor, cuáles han sido las circunstancias y que, en definitiva, nos aclaren todos los detalles que han tenido que ver con este triste suceso".

"Hay muchas dudas por resolver"

En este punto, Moreno recordó que "este suceso está siendo investigado por la Audiencia Nacional como un acto terrorista, yihadista, aunque a estas alturas todavía no se puede descartar ninguna hipótesis". "Estoy muy sorprendido, no estamos acostumbrados a este tipo de actos terroristas tan duros, espero que los cuerpos de seguridad arrojen luz sobre esas dudas que ahora mismo tenemos todos", expresó.

Asimismo, el presidente de la Junta y del PP andaluz aireó que "no había tenido ninguna llamada por parte del ministro del Interior". "Me sorprende, siendo el mayor representante ordinario del Estado en Andalucía; he hablado con el delegado del Gobierno de España en Andalucía y me ha dicho que todas las hipótesis están absolutamente abiertas y que están investigando las memorias de los equipos informáticos de este tipo y están estudiando si existe algún tipo de pertenencia en algún grupo terrorista", expuso.

Igualmente, Moreno aseguró que "parece, aunque todavía no está claro, que no tiene ningún tipo de vinculación con un grupo terrorista de calado mayor y que se trata de un acto individual".

En este sentido, el presidente andaluz expresó el deseo de "obtener la mayor información posible al respecto". "Todo esto se tiene que aclarar cuando nos ceda la información el Ministerio del Interior, solo sabemos que están abiertas todas las hipótesis", incidió Moreno.

De hecho, el barón andaluz del PP se dirigió con un tono exigente al Gobierno central y al ministro Fernando Grande-Marlaska: "Queremos saber todos si este señor tiene algún tipo de vinculación con algún grupo terrorista, si ha sido radicalizado aquí, si venía radicalizado o si es verdad esa información que ha salido y nadie nos confirma: si este señor estaba pendiente de un expediente de expulsión, debería haber sido expulsado de nuestro país y, sin embargo, seguía todavía en nuestro país, por qué no se le expulsó".

A continuación, Moreno reiteró que "hay muchas dudas que nos tienen que resolver el Ministerio de Interior y los cuerpos y fuerzas de seguridad". "La información que tengo es por fuentes policiales y no por el Ministerio del Interior, no puedo decir nada más", dijo en los últimos compases de unas declaraciones realizadas antes de su participación en la inauguración del Museo del Videojuego de Málaga.