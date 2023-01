La presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez, ha asegurado este miércoles en el Senado que acatará y aceptará lo que dictaminen los tribunales en relación con su nombramiento al frente de la Corporación pública, tras la salida de José Manuel Pérez Tornero.

Así lo ha explicado Sánchez en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE a la diputada del PP Macarena Montesinos, quien ha querido saber si ha tomado "alguna decisión" ante los recursos y demandas presentados ante la jurisdicción mercantil y contenciosa-administrativa por su nombramiento.

"No tengo ninguna decisión que tomar yo", ha contestado la presidenta interina, para después añadir que la decisión la tendrán que tomar los tribunales. "Acataré y aceptaré lo que dictaminen los tribunales. Mi respeto a las decisiones judiciales es absoluto", ha enfatizado.

Por su parte, el diputado del PP Eduardo Carazo ha preguntado por los propósitos de la presidenta para "corregir" la situación en 2023 y cambiar RTVE "a pesar del Gobierno". En este caso, Sánchez ha dicho que le gustaría que se lograra el consenso necesario entre los grupos parlamentarios que permita cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración y elegir a la persona que ocupe la presidencia de la Corporación "a la mayor brevedad posible".

Además, espera cerrar el proceso de oposiciones para cubrir y reponer las jubilaciones "para conseguir la transformación de la plantilla incorporando nuevos perfiles y nuevos talentos"; aumentar la confianza de la audiencia; mantener el equilibrio presupuestario; impulsar la transformación digital y la ejecución de los proyectos financiados con Fondos Next Generación; mejorar la plataforma gratuita RTVE Play; y que las Cortes definan, "a corto plazo", el segundo Mandato-marco.

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz ha interpelado sobre si en el Consejo de Administración se reciben indicaciones de La Moncloa o de partidos políticos. "Yo puedo afirmar que desde el palacio de la Moncloa, es decir, el Gobierno, no me ha dado ni me da ninguna indicación y no me consta que se las haya dado al resto de miembros del Consejo", ha respondido.

Según ha señalado Sánchez, las "únicas indicaciones" que atiende la Corporación son "aquellas que se derivan de su función de servicio público por las que recibe una compensación económica y que están determinadas por las leyes". Además, ha reiterado la petición de que, "a la mayor brevedad posible", las Cortes Generales aprueben el segundo Mandato-marco de RTVE, "es la indicación" que espera.

Varios parlamentarios del PP han interpelado por el criterio que explica la "abusiva" presencia del Gobierno en los informativos de RTVE y por el motivo "por el que se ignora" al presidente 'popular', Alberto Núñez Feijoó, que atribuyen a "manipulación" en contra del PP. "Las cifras desmienten que haya una presencia abusiva del Gobierno en los Informativos de RTVE" y "no se ignora al líder de la oposición", ha afirmado Elena Sánchez, que ha aportado datos que respaldan dicha afirmación.

Asimismo, la presidenta de RTVE ha replicado que "Núñez Feijoó ha sido invitado hasta en cuatro ocasiones para asistir a 'La noche en 24 horas' y todas ellas ha declinado participar en Televisión Española".

Por otro lado, sobre la "marcha de los manejos del Gobierno para dotarle de una mayoría cómoda" en el Consejo de Administración ha hablado el diputado 'popular' Tomás Cabezón. "Desconozco la existencia de los 'manejos' a que usted se refiere, y rechazo el término como una forma de exponer las actuaciones de las instituciones, en este caso el Gobierno. Además, igual repudio mostraría si se calificara así la acción de la oposición", ha replicado la presidenta, que ha recordado que ella no forma parte del Ejecutivo.

Programación especial en 2023

Desde el PSOE, el senador Antonio Martínez ha querido saber si hay prevista alguna programación específica relacionada con la Ley de Memoria Democrática, que "ahonda en los principios democráticos y en la dignidad".

Tras repasar algunos contenidos informativos que ya se han ofrecido, la presidenta ha avanzado que en el último trimestre de este año La 2 emitirá la serie documental 'La conquista de la Democracia', seis capítulos en torno a la Transición española, así como ha destacado otras series como 'Los pacientes del Doctor García', 'Flores de Hierro' y 'Demokracia'. Además, la web de noticias está desarrollando un programa específico sobre las fosas de la guerra civil.

A parlamentarios del PSOE, la presidenta también ha informado de que RTVE está trabajando ya en un plan especial de cobertura de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que pasa por reforzar "en la medida de lo posible" el personal de Bruselas y designar algunos redactores especializados en Madrid y un coordinador. También se contará con la colaboración de los Centros Territoriales en la cobertura de las reuniones ministeriales.

En relación con Centros Territoriales, la máxima responsable de RTVE ha explicado que RTVE se encuentra en la actualidad en un proceso de consolidación de la estructura territorial que se traduce "en importantes inversiones económicas para dotar a los Centros Territoriales de los mejores medios técnicos para desempeñar su trabajo".

La intención es que 2023 termine con la estructura territorial emitiendo en HD al completo. Para completar la renovación integral de la emisión queda pendiente la iluminación, un proyecto que se iniciará a partir de 2024 por cuestiones presupuestarias.

Acabar con la brecha salarial

La senadora de ERC Adelina Escandell ha preguntado sobre si tiene intención de acabar con la brecha salarial. La presidenta interina ha apuntado que se ha realizado una auditoría salarial del 2021 (año natural) y esta auditoría retributiva "no ha reflejado situaciones discriminatorias".

No obstante, ha indicado que la diferencia en la antigüedad media entre hombres y mujeres podría ser "la causa de una parte de la brecha retributiva general". "Vamos a estar vigilantes en este asunto y que se adoptarán las decisiones oportunas frente a la brecha salarial", ha apostillado.

Sobre el estado en el que se encuentra el proceso que la Corporación RTVE inició en diciembre de 2022 para cubrir plazas fijas, ha interpelado el diputado de VOX Manuel Mariscal, que considera que hay "muy poca información" al respecto y que a los trabajadores "les preocupa" quién se encargará del proceso de selección. "Tiene muy mala pinta", ha manifestado Mariscal.

En este sentido, la responsable de RTVE ha afirmado que le hubiera gustado que fuera "inmediato" pero requiere unos "tempos". De este modo, en los próximos días se publicarán las bases específicas para cada ocupación tipo y especialidad. A partir de ese momento, se pondrá en marcha el plazo para inscribirse y se iniciará como tal el proceso selectivo.

"Si las bases las publicamos en breve, algunos procesos que tengan pocas candidaturas podrían estar celebrando las primeras pruebas en el segundo trimestre de 2023", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que como indica el convenio la selección la realizarán la empresa y los responsables legales de los trabajadores.

Finalmente, el senador del PNV Luke Uribe-Etxebarria ha preguntado sobre las prioridades del presupuesto de la Corporación RTVE para 2023, a lo que Sánchez ha respondido que espera "alcanzar el equilibrio presupuestario" y poder cumplir además con los objetivos encomendados por ley, tras la entrada en vigor de los cambios en su modelo de financiación.