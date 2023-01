Madrid ha pasado de promocionarse con aquel "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor" de Ana Botella a hacerlo con este otro eslogan: "Madrid is chulo". El spanglish parece afianzarse en la publicidad de la región, donde la mayor parte de los turistas tiene origen estadounidense, según ha desvelado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero la presentación del Día de Madrid en Fitur también ha incorporado una variedad de acentos y una forma particular de ahondar en las raíces de una ciudad en la que una parte importante de la población tiene otros orígenes. El acento mexicano y la hispanidad se han colado en el stand compartido por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, pero donde el primer impacto respondía más bien al discurso habitual de Ayuso: "En Madrid caben todos los acentos".

"Soy puro americano, mexicano y español, hija del mezcal, de la espada y el flamenco", ha cantado Andrea Ballardo, protagonista del polémico musical 'Malinche' de Nacho Cano, con su acento mexicano en la primera interpretación del acto institucional, donde no se ha mencionado que la Comunidad de Madrid destinará 15 millones para la promoción de la región en el extranjero, correspondiendo 12,4 de esos millones al presupuesto del Gobierno regional y el resto al Ayuntamiento de Madrid. Mercados prioritarios para Madrid El reparto por mercados de esta partida se hará entre Estados Unidos y Canadá (7,1 millones); República de Corea del Sur, Japón y China (3,8 millones); países de Oriente Medio como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Catar (1,5 millones) y, por último, México, Colombia, Argentina o Brasil (2,5 millones). El retorno de esta inversión se traduce después en el gasto que cada uno de esos turistas hace en Madrid. De momento, lo que se ha avanzado hoy es que solo Fitur dejará en la región ingresos por valor de 400 millones de euros. La promoción, aunque incluirá detalles sobre el turismo de negocios, de compras, rural o urbano, básicamente se traduce en explicar al resto de los países que Madrid "es ante todo un estilo de vida que cada vez ejerce más como un imán de grandes proyectos e inversores que se retroalimentan entre ellos, como siempre pasó en Madrid entre las corrientes culturales más importantes. Hoy todos ellos se comparan con otros lugares del mundo y nos dicen como Madrid en ningún sitio”, ha dicho Ayuso a un público en el que estaban el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, los portavoces y candidatos de casi todas las formaciones en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid y varios diputados regionales. Abrazos en campaña Feijóo ha saludado allí mismo a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, que ha acudido al stand en su papel de candidata, pero ha tenido que marcharse antes de ver la actuación de los artistas de Malinche porque tenía que acudir a visitar el stand de Galicia, esta vez sí, en calidad de ministra. Con quien también se ha abrazado Feijóo, antes de acudir a hacerlo con Mañueco, ha sido con Mario Vaquerizo, que en el vídeo promocional de Madrid enumera varias de las virtudes turísticas de la región. Aunque sin abrazo de por medio, esta presentación a la que solo han faltado los candidatos de Unidas Podemos a Ayuntamiento y Comunidad, también ha dejado otra imagen, que es la del socialista Juan Lobato charlando largo rato con Rocío Monasterio o la de Mónica García de pie y sin sitio donde sentarse, aunque finalmente, como siempre ocurre, los de protocolo se las han apañado para que pudiera estar junto con el resto de autoridades. ¿Un gran plan? Visitar Madrid. Querrás quedarte. ¡Te esperamos!#Fitur2023pic.twitter.com/KZAGWWcFE2 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 20 de enero de 2023 "De Madrid al cielo", decía el vídeo promocional después de corregir a un joven anglosajón que "Madrid is cool, aquí se dice chulo". Pero el que ha corregido de verdad el vídeo ha sido el alcalde de Madrid. Almeida, embalado e intentando trasladar a los presentes el furor por Madrid que se percibe en los datos de turismo ("imparable" o "Madrid está que se sale"), ha concluido su intervención diciendo que "mejor del cielo a Madrid, que se está mejor en Madrid que en el cielo". La invitación clave como reclamo para visitar Madrid, en cualquier caso, no ha salido de boca de ningún político. "Te espero en Malasaña con una caña", decía el vídeo.