Atronó el 'People have the Power' después de que Alberto Núñez Feijóo cerrara con un sonoro 'Viva Aragón' el acto en el que reunió a los presidentes y candidatos del Partido Popular de todas las comunidades autónomas. No faltó nadie para dar el pistoletazo de salida al año "más importante", a la campaña electoral más larga, dirigida en primer lugar hacia los comicios de mayo en las comunidades y los ayuntamientos, con destino en las generales de final de año y un objetivo único y repetido durante toda la mañana en el salón de actos del World Trade Center de Zaragoza: tumbar a Pedro Sánchez. "Aquí se viene a ganar, no a empatar", bramó el presidente de los populares ante un auditorio repleto y absolutamente entregado a presidentes y candidatos, desde Moreno Bonilla hasta Jorge Azcón, desde la omnipresente Ayuso hasta Feijóo, que les dejó un mensaje: "Podéis conseguir lo que os propongáis si trabajáis de la mañana a la noche con el objetivo de servir a los españoles".

"Este es un momento muy especial para mí. En el año 2008 hablé en calidad de candidato a la Xunta en un acto parecido. Entonces no teníamos muchas expectativas de ganar y comprendo las dudas e incertidumbres que podéis tener ahora vosotros. Pero os digo que tenéis mejores encuestas que las que tenía yo en el 2009 y ya visteis lo que pasó, en el 2009, en el 12 y en el 16", ha afirmado el líder conservador resaltando la importancia del año 2023. "Va a haber cambio político por una cuestión de honestidad, dignidad y moral".

Feijóo ha hablado de elementos éticos, no ideológicos, "cosas que deberían ser lógicas en el código de conducta de un servidor público" pero no lo son. "El Gobierno de nuestro país nos ha abandonado. No queremos liderar ningún bloque de partidos, queremos gobernar. Queremos salir a ganar, no a especular con el resultado", ha insistido.

Feijóo ha asegurado que no pretende "dar lecciones", pero ha precisado que "la buena política no se improvisa". "Cuando hablaba Isabel (Ayuso) de disfrutar de la política se refería a lo que es en sí la política: la buena gestión de las cosas, defender el interés de los ciudadanos, del interés general. Y de respetar las instituciones, las leyes, la Constitución. Y el respeto a la ciudadanía. Somos servidores públicos, nos debemos a los ciudadanos y a nadie más. Y la política es también mantener la sociedad unida, no fragmentarla".

La política y los titulares

Feijó remarcó cinco puntos en su discurso de Zaragoza: gestión de las cosas, intereses generales, respeto a los ciudadanos, respeto a las instituciones y unión de la sociedad. "Esto es la política, lo demás son titulares vacíos o años perdidos. La gestión es el elemento central, de la política", ha incidido antes de entrar a hablar de Pedro Sánchez, que ha centrado las intervenciones de la mayoría de presidentes autonómicos. "Llevan semanas intentando convencernos de que hay una malversación buena y otra mala. La malversación es corrupción siempre, y la peor corrupción. Tanto si su fin es lucrarse como conspirar o crear una red clientelar para mantenerse en el poder durante décadas, es una manera de corromper las instituciones".

El gallego ha afirmado que una minoría de fuerzas políticas "que no quieren pertenecer a la nación son las que disponen y deciden". Este gobierno "ha inventado infinidad de argumentos para defender lo indefendible, pero uno de los peores es que el código penal hay que modificarlo para homologarlo a los de Europa. Es una falsedad enorme que perseguirá la biografía del señor Sánchez durante toda su vida política. En ningún país se pacta el código penal con aquellos que están condenados ni se rebajan a los condenados por corrupción por ser socios el gobierno o compañeros de estos".

Además, Feijóo se ha mostrado asombrado por las respuestas de un Gobierno "que cuestiona las decisiones judiciales que no sirven al 'sanchismo'. "Nunca jamás se había oído decir que los jueces son fachas con toga o que dan golpes de estado. No ha respetado las institucioens desde que ha llegado. Es imposible que alguien le crea cuando abraza a quien quiere acabar con el Estado. El Gobierno es una cosa y las instituciones son otra. "No quieren gobernar, quieren mantenerse en el poder".

¿Cómo se respeta a los ciudadanos? "Lo decía Azcón: diciéndoles la verdad". Lo que no se puede entender "es hacer exactamente lo contrario a lo que te has comprometido en tu programa. Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Podemos y no lleva tres años durmiendo con ellos; y hoy Esquerra y Bildu son los puntales de la legislatura cuando dijo que no pactaría con independentistas, para quienes nos dijo que no habría indultos y ha conseguido que se borren en el nuevo código penal y se reduzcan las penas a los corruptos".

Decir la verdad y no tener un titular "es mejor que decir una mentira y tenerlo (el titular) a cuatro columnas. Mucha gente confió en Pedro Sánchez cuando dijo que iban a cumplir íntegramente sus penas y dijo que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal. No solo no lo ha hecho, sino que ha hecho lo contrario. Cualquier voto a los candidatos del sanchismo es apuntalar a Sánchez".