Joaquim Bosch: "El porcentaje de imputados por corrupción en España se acerca al de Honduras o Guatemala”

El juez e investigador docente Joaquim Bosch ha diseccionado la corrupción en su libro 'La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España', que sigue presentando por diferentes ciudades de España.

Estará ya cansado de hablar de esto.

Qué va, me encanta. Además, veo a la gente con mucha receptividad, tanto a periodistas como a la ciudadanía. El tema va por la quinta edición, lo que demuestra que de verdad preocupa a la sociedad.

¿Lo hace? Parece que desde hace un tiempo no se oye hablar tanto de corrupción como antes. Hace unos años había un constante bombardeo de noticias sobre redes y tramas, y ahora ha bajado la intensidad informativa. ¿Lo percibe así?

Yo percibo que no hay tantos escándalos de corrupción como años atrás, pero eso no significa que no se siga perpetrando. Los casos no aparecen inmediatamente, algunos tardan cinco, diez o más años, porque son prácticas que se perpetran en la oscuridad, y que a veces se conocen y otras no. La de ahora se conocerá, la que se conozca, dentro de algunos años. Es cierto que en nuestro país en los últimos tiempos hay un mayor descontento social ante la corrupción. Esto provocó un estallido de denuncias, de casos, de una mayor implicación de los medios, y quizás esto pueda haber favorecido que no haya tanta corrupción, aunque no hay semana que no conozcamos un nuevo caso.

¿Se ha utilizado la corrupción como arma de campaña por algunos partidos cuando estaban en la oposición?

Se ha utilizado y se sigue utilizando en el ámbito político, y, en última instancia, con independencia de que haya formas que puedan ser más correctas que otras, a mí me parece positivo crear debate público y que haya una rendición de cuentas, que los gobernantes tengan que dar explicaciones de si han actuado de manera limpia o no. Que se utilice de una forma adecuada me parece positivo, no como esos tiempos en los que había muchísima corrupción y no se hablaba de ella, ni siquiera era objeto de reproche. Hubo un avance importante: hace no muchos años, era habitual que imputados por corrupción estuviesen en candidaturas o en cargos de Gobierno. Hoy eso genera cierto desgaste político y cada vez es más raro de ver.

España es uno de los países que menos confía en sus gobernantes, pero parece que se exonera al corrupto y que esta no es una de las grandes preocupaciones sociales. Habla de electorado corrupto, pero a la hora de castigar al político, el meter la mano en la caja es lo primero a lo que se apela.

Mi impresión es que en los últimos años, aunque de manera desigual, la corrupción sí que ha pasado factura electoral. Creo que debería haber más concienciación ciudadana. Todavía hay rasgos de electorado corrupto, hay una parte de la ciudadanía, sobre todo se ve en algunos ayuntamientos medios o pequeños, que saben perfectamente que tienen un alcalde que ha incurrido en prácticas corruptas, y a pesar de eso lo revalidan en su cargo, con conocimiento, en una especie de cooperación necesaria. Todavía no existe el reproche generalizado que debería existir, y en todos los territorios no ha pasado la misma factura. Hay comunidades autónomas en la que la corrupción sí que ha apartado a gobernante de las instituciones. Los partidos pretenden presentarse ante la sociedad como grandes abanderados de la lucha contra la corrupción. Algunos discursos pueden ser más sinceros que otros, pero sí que creo que hay una nueva forma de presentarse ante la sociedad en todo lo relacionado con la corrupción.

Pone el foco sobre la normalidad del tema en España. ¿Sentencias ejemplarizantes a caras visibles de gobiernos, que ahora están en prisión o apartados de la vida política, como Púnica o Gürtel, han marcado un antes y un después en la concepción social de este mal?

En la práctica no han cambiado grandes cosas. Ha cambiado la estética partidista, pero no tanto la ética, porque mientras que no se afronten las reformas institucionales necesarias, tenemos datos que nos dicen que la corrupción se sigue produciendo a grandes niveles en nuestro país. Simplemente tenemos que ver la perspectiva de conjunto: tenemos unos niveles de corrupción política que no tienen equivalentes en la Europa democrática. Si nos fijamos, tenemos condenados, encausados o en prisión provisional en bastantes territorios autonómicos: presidentes y consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades, y tenemos corrupción en todos los niveles institucionales: municipal, provincial, autonómico, estatal; en gran parte de los territorios más relevantes. Los porcentajes de cargos políticos imputados no tienen equivalente en la Europa democrática, y se aproximan peligrosamente a los de Honduras o Guatemala. No tenemos una corrupción sistémica como en Centroamérica, que afecte a políticos, funcionarios, a jueces o policías y militares, pero en el ámbito estrictamente político hay una concentración muy elevada que no tiene paralelismos con otros países europeos democráticos, con algunas paradojas relevantes: estamos a la cola de Europa en el número de jueces y a la cabeza en el número de corruptos. Hay deficiencias institucionales que nos separan de la Europa democrática.

¿Cuáles son las reformas institucionales necesarias para corregir ese desequilibrio?

Hacen falta más medios de persecución y más recursos en los juzgados, pero es mucho más importante la prevención, dificultar que pueda producirse la corrupción. El Tribunal de Cuentas europeo detectó hace años que las autopistas españolas en igualdad de condiciones orográficas costaban el doble que las alemanas. No encontraban explicaciones y loa atribuyeron a los mecanismos de adjudicación de los contratos públicos en España, que permiten fraccionamientos, modificados, y que nos demuestran eso que se ha llamado habitualmente “la España del despilfarro”. A menudo no ha habido una gestión negligente o derrochadora, lo que se han producido son sobrecostes que siempre están presentes cuando hay corrupción. Es importante en materia preventiva que nuestros mecanismos de gasto público se aproximen lo más posible a los precios de mercado. Hace falta más transparencia en el funcionamiento de las instituciones, necesitamos mejores controles internos de la gestión pública, crear infraestructuras éticas, partidos políticos con más controles internos de sus tesorerías, y por ejemplo es muy importante en materia de controles que en los espacios de vigilancia institucional que no haya una colonización partidista como la que tenemos. En todos los organismos de contrapeso tenemos cerca de 100.000 cargos de confianza en el conjunto de las instituciones públicas, en espacios donde debería haber funcionarios públicos, y no comisarios de partido. En Europa existe una administración pública muy profesionalizada. El caso Baltar, entre otros, es un caso claro de clientelismo, que viene de muy atrás y que explica que los controles internos sean tan frágiles.

Apela a las inercias del franquismo como germen. En Galicia existen dos casos de corrupción franquista: el pazo de Meirás y la casa Cornide. En una estructura corrupta por definición como es una dictadura, ¿cómo se distingue lo que es corrupción de lo que no?

En el libro explico el caso del pazo de Meirás y de la casa Cornide. Fueron casos de corrupción como tantísimos que hubo durante la dictadura. La corrupción por definición es el abuso del poder público para la obtención de beneficios privados. Me parece claro que muchos de los ministros, generales y gobernadores civiles de Franco perpetraron todo tipo de abusos de poder para obtener beneficios privados valiéndose del espacio institucional que se ocupaba. Durante el franquismo la corrupción estaba absolutamente generalizada, como pasa en las dictaduras donde no hay contrapesos, ni justicia independiente, ni periodistas, ni pluralismo política. Una de las cuestiones que planteo es ¿por qué nuestro sistema democrático no fue capaz de cortar con las prácticas corruptas generalizadas que venían de la dictadura? Mi respuesta es que la forma en la que tuvo que hacerse la Transición dificultó que no hubiera esas continuidades. La Transición aportó cosas positivas, como que en poco tiempo pudiese articular un sistema democrático y aprobar una Constitución, pero hubo enormes continuidades. También en Galicia, con numerosos cargos políticos del franquismo que luego continuaron en democracia, y que continuaron toda la cultura política empresarial y funcionarial del franquismo. La democracia no fue capaz de cortar con esto.