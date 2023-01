En 2022, once mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España, la cifra más alta en un solo mes desde que comenzaron las estadísticas. Para el Ministerio del Interior estos hechos son un "desastre" que han llevado a la adopción de distintas líneas de actuación para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y, con especial énfasis, la persecución de los agresores.

La reunión de Interior con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las distintas policías autonómicas ha concluido con la decisión de celebrar todos los meses una reunión para revisar los feminicidios y analizar si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han podido fallar. Se trata de una mesa en la que participarán la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.

"Hemos tenido unos inputs absolutamente negativos en el mes de diciembre", han indicado fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Interior sostiene que el repunte en el último mes de 2022, con un máximo de víctimas mortales sólo alcanzado en diciembre de 2008, no puede atribuirse a causas concretas, sino que responde a una "acumulación azarosa en la estadística".

En la reunión con los distintos cuerpos policiales para analizar los feminicidios de 2022, no se han identificado fallos del sistema, han aclarado las fuentes, pero sí se han definido "actuaciones de más excelencia en el trabajo policial". De las 49 víctimas mortales del año pasado, en 21 casos constaban denuncias contra los presuntos agresores por maltrato.

"Estamos en alerta permanente, el objetivo es que no haya ni una mujer asesinada (...) pero estar en VioGén ofrece un plus importantísimo de seguridad a las mujeres", han afirmado las fuentes. Según datos del departamento de Grande-Marlaska, el sistema está realizando una detección precoz muy elevada de riesgo de asesinato y eso está reduciendo los feminicidios y también la reincidencia: cifran en 25 puntos la diferencia en la reincidencia de los agresores cuyas víctimas están en VioGén frente a los que no están en el sistema.

Este sistema, han dicho, es "razonablemente bueno", "solvente" y está engrasado, aunque es "susceptible de mejora". Y esa mejora tiene mucho que ver con poner el foco en los agresores, no sólo en las víctimas.

Los cuerpos policiales tienen claro que hace falta una mayor actuación sobre los maltratadores y van a trabajar en una triple dirección para conseguirlo.

En primer lugar, realizarán un "seguimiento estricto" de las medidas de seguridad concernientes a los agresores. También se van a reevaluar los factores de estos hombres que suponen un incremento de su peligrosidad, especialmente los que tienen que ver con antecedentes por haber sido condenados y/o encarcelados por agresiones muy graves e incluso homicidios.

Y se van a incrementar las medidas policiales sobre los agresores persistentes, aquellos que han maltratado a varias víctimas a lo largo de su vida y con cada nueva pareja la respuesta violenta aparece antes y es de mayor gravedad.

Interior está estudiando la manera de poner en marcha un protocolo para actuar en estos casos y el procedimiento mediante el cual se podría informar a las víctimas de los antecedentes del hombre. Según cifras de VioGén, el 20 % de los maltratadores son "persistentes" y son los causantes de un gran volumen de los casos. El departamento está analizando las recomendaciones de la Fiscalía para articular una respuesta adecuada y conciliadora con los derechos tanto de las víctimas como de los agresores.

Otras actuaciones que se van a implementar tienen que ver con la valoración del riesgo de las víctimas: se va a actualizar la guía destinada a los agentes que entran en contacto con las mujeres maltratadas para hacer más sencilla su comprensión y también se van a revisar los supuestos y criterios que llevan a inactivar los casos en VioGén (esto es, que dejen de tener seguimiento). Interior quiere que se prolonguen durante más tiempo.

En esa filosofía de no poner exclusivamente el foco en las mujeres, se van a incrementar las actuaciones sobre el entorno de las víctimas para poder hacer un diagnóstico más claro de la situación de maltrato: en la mayoría de los feminicidios en los que no había denuncia, la investigación ha desvelado que su entorno tenía indicios de la violencia.