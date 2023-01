Ya hay encuestas y sondeos que habían de los malos resultados que se podrían obtener a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales si Podemos y Yolanda Díaz no van de la mano. Y esa idea también va calando en los propios actores de la negociación. El dirigente de Podemos, Pablo Echenique, ha admitido este jueves que la unidad con la vicepresidenta segunda del Gobierno es condición necesaria para revalidar el Gobierno de coalición. Aun así, ha dejado la pelota en el tejado de la ministra de Trabajo y ha dicho que debe ser ella quien dé un paso adelante y decida si quiere ser la candidata y de quién.

"Sería un error grave el que alguien estuviera pensando en que no fuéramos juntos", ha afirmado el también portavoz de Unidas Podemos en el Congreso en una entrevista en RNE. Tras meses en los que las tensiones entre los morados y Díaz no han hecho más que crecer, Echenique ha dejado claro que trabajarán por buscar un entendimiento: "Para nosotros lo más importante es la unidad, sin duda".

Lo cierto es que ni Díaz ni los dirigentes de Podemos se han atrevido a verbalizar en público la posibilidad de concurrir a los comicios nacionales por separado, pero en ambos sectores es una posibilidad que se ha contemplado en los últimos meses. Sin embargo, las palabras de Echenique admitiendo que el fracaso a la hora de buscar una alianza podría provocar que el Gobierno con el PSOE no se reeditase hacen entender que aún existe predisposición al pacto.

Preguntado sobre si Díaz encabezará la lista a las elecciones, Echenique ha señalado que "la primera que lo tiene que decir es Yolanda", porque "no ha dado ese paso". La vicepresidenta lleva desde el pasado verano recorriendo España para reunirse con la sociedad civil. "Está de momento organizando su partido y no se ha expresado en esta dirección. Creo que no sería sensato que nos pronunciemos antes de que la propia persona lo diga", ha recalcado Echenique. Se espera que sea en las próximas semanas cuando Díaz anuncie su voluntad a presentarse a las elecciones.