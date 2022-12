La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles que la rebaja del IVA de los alimentos no es la fórmula ideal para rebajar la cesta de la compra. "Es verdad que no es la medida que creemos que pueda ayudar, pero esto es una negociación y este es el resultado. El PSOE tampoco quería congelar los alquileres", ha explicado Díaz este miércoles en una rueda de prensa para hacer balance de un año de la reforma laboral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes la rebaja del 4% al 0% de los alimentos básicos y del 10% al 5% para la pasta y el aceite, meses después de que su número dos en el Gobierno de coalición pidiese públicamente a los supermercados reducir los precios de los alimentos, tras la subida generalizada de los últimos meses. Su planteamiento era promover una cesta de la compra de productos básicos a precios asequibles, incluidos alimentos frescos como la carne o el pescado. Pero la idea se encontró con la negativa tanto del sector como del ala socialista del Ejecutivo e incluso fue merecedora de un comunicado por parte de la autoridad de competencia (CNMC) advirtiendo que está prohibido fijar topes de precios de los alimentos.

Entonces, el Partido Popular salió a defender una rebaja del IVA de los alimentos, pero Díaz se mostró contraria a este planteamientos porque defendía que las empresas se quedarían con el margen. En este sentido, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha explicado que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno es fruto de una negociación "intensa" de los dos partidos que se produjo hasta el "último momento". "Esto es una negociación de la que formamos parte dos espacios políticos diferente, el PSOE y Unidas Podemos. No es que piense lo mismo de hace dos meses, sino que pienso lo mismo de dos días antes. El PSOE no quería congelar los alquileres y finalmente congelamos los alquileres, se negocia", ha explicado.

No obstante, la vicepresidenta ha querido distanciar la medida de la propuesta del Partido Popular que este mismo marte reprochó al Gobierno de coalición "copiar tarde" la medida que planteaba Feijoo en septiembre. "Quiero aprovechar para decir que la medida que incorpora el Gobierno de España no es la que quiere el Partido Popular. El Partido Popular y las grandes distribuidoras querían una bajada generalizada del IVA en los alimentos y esto no se produce de ninguna de las maneras. La reducción del IVA es del 4% al 0% en algunos productos determinados. No es en absoluto lo que pedía el Partido Popular", ha defendido.

Además, la número dos del Gobierno de coalición ha enfatizado que la gran preocupación de su partido era que las empresas ensanchasen sus márgenes empresariales y esa posibilidad queda eliminada con el control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los precios de los alimentos. "Había una preocupación inequívoca en el Gobierno de España de que no se ensanchen los márgenes, y queda recogida, pero también es verdad que esta no es la propuesta de Feijoo que quería una bajada del IVA de todos los alimentos", ha insistido.