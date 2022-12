Pedro Sánchez no ha querido dejar una sola rendija a la interpretación sobre su rechazo a una hipotética consulta sobre la independencia de Cataluña. Un día después de que Pere Aragonès fijase 2023 como el año en el que espera sentar las bases para una nueva consulta, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro, con palabras dirigidas a ERC más contundentes de las habituales y continuos reproches al PP, que algo así no ocurrirá jamás mientras él continúe en la Moncloa. A su juicio, el independentismo, como “proyecto político”, se dirige “en contra de los tiempos”.

“El ‘procés’ ha acabado. Son debates del pasado. La Constitución española no recoge el derecho a la independencia. Podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir. Nuestra respuesta, desde Europa, es siempre hacia una mayor integración. El independentismo como proyecto político va contra los tiempos. No vamos a compartimentar la soberanía, sino a compartirla, de manera cada vez más acelerada”, ha dicho Sánchez desde la Moncloa, tras el último Consejo de Ministros del año, centrado en aprobar las medidas sociales frente a la crisis que ha traído consigo la invasión de Rusia a Ucrania.

El líder socialista ha pasado aquí a cargar contra Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que en sus discursos suele hurgar en los mensajes contradictorios de Sánchez con respecto a la crisis territorial para acabar dando por hecho que autorizará una consulta en Cataluña. “Desde la moción de censura, ¿cuántas veces ha dicho el PP que se iba a celebrar un referéndum de independencia? Ya he perdido la cuenta. Pero en realidad los referendums se celebraron con el PP. No se ha hecho ninguna consulta desde que estoy en el Gobierno. Se ha cumplido la Constitución. Sería deseable que el PP se aplicara el cuento y cumpliera también con la Constitución”, ha argumentado Sánchez, en alusión al bloqueo de los conservadores a la renovación judicial.

La comparación con 2017

El presidente, durante su rueda de prensa de balance del año que ahora acaba, centrada sobre todo en la buena marcha económica (creación de empleo, crecimiento e inflación y precios de la energía por debajo de la media europea) ha puesto mucho énfasis en la idea de que la situación ahora es muy distinta a la de 2017, con Mariano Rajoy en la Moncloa, cuando los partidos soberanistas catalanes celebraron una consulta unilateral. Entonces el independentismo se encontraba entre las principales preocupaciones de los españoles y los catalanes “no podían ni siquiera hablar de política entre ellos”.

Ahora, gracias a herramientas tan “útiles” como la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat, el escenario es muy distinto. Y Sánchez está convencido de la necesidad de continuar por esta senda. “Necesitamos tiempo, paciencia, determinación y generosidad por parte de todos”, ha explicado.

El desgaste del PSOE en las encuestas desde la aprobación de las controvertidas medidas penales pactadas con ERC (derogación de la sedición y rebaja de la malversación) no supone una preocupación para el presidente. “La labor de los políticos es construir convivencia. He tomado decisiones arriesgadas con un problema que heredé. Todo lo que hago va en esa dirección: no repetir la desgracia de 2017. Toda apuesta que podamos hacer por la convivencia siempre es poca”, ha concluido, subrayando al mismo tiempo que entre esas “apuestas” no se encuentra el referéndum.