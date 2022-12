La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, compareció en la sede de Génova para responder al nuevo paquete anticrisis anunciado por Pedro Sánchez después del último Consejo de Ministros del año. Y para los conservadores son medidas insuficientes que “se quedan cortas y llegan tarde”. Sin revelar el sentido del voto de su grupo cuando el decreto ley llegue al Congreso (aseguró que primero lo analizarán en profundidad), la número dos de Alberto Núñez Feijóo criticó con dureza la eliminación de la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de gasolina vigente durante los últimos meses y que ahora solo se mantendrá para transportistas y el sector del campo y la pesca.

En el PP también ven con malos ojos el diseño del cheque de 200 euros para rentas de hasta 27.000 euros porque entienden, dijo Gamarra, “que deja fuera a ocho millones de españoles de clase media, que sufren igualmente la inflación y que no tendrán esta ayuda”. Los populares ya propusieron una ayuda directa similar en una de las propuestas económicas que enviaron a Moncloa y sobre la que no obtuvieron respuesta.

Sobre la nueva rebaja fiscal, Gamarra recordó que en el mes de septiembre fue Feijóo quien pidió bajar el IVA de los alimentos básicos encontrando un rechazo absoluto por parte del Ejecutivo. Ahora el paquete anticrisis recoge un IVA del 0% para la cesta más elemental que hasta el momento se encontraba en el 4% (como pan, huevos, leche, frutas o legumbres) y una bajada para los aceites y la pasta del 10% al 5%. Pero, a pesar de comaprtir la medida, el PP se mostró muy crítico con la “tardanza” del Gobierno para dar el paso.

“Al no haber bajado el IVA de la cesta de la compra antes ni haber deflactado el IRPF, las ayudas de 2023 sirven en realidad no son ayudas. Se les está devolviendo una cosa que han ido pagando en 2022 por efecto directo de la inflación”, afirmó. En Génova aseguran que si Sánchez hubiera aceptado la bajada de impuestos que proponía Feijóo en septiembre, los españoles se habrían ahorrado 300 millones de euros. “Si hubiera reducido el IVA de los productos básicos (carne y pescado, agua, pasta y aceite), en un año los ciudadanos podrían ahorrar 1.000 millones. En el último trimestre, 300 millones. Pero no la va a aplicar para todos estos productos y además lo hace a partir de 2023”, reprochó Gamarra al intentrar explicar el cálculo de su partido.