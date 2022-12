El presidente del Senado, Ander Gil, ha comparecido al filo de medianoche para cargar contra la resolución adoptada por el TC, con la suspensión de las dos enmiendas recurridas por el TC. El dirigente socialista ha pronunciado un discurso marcado por su dureza, que ha ido más allá del pronunciamiento institucional realizado minutos antes por la presidenta del Congreso, Meritxel Batet. Gil ha mostrado su abierta disconformidad con la "insólita" decisión del Constitucional y no ha dudado en acusar al Partido Popular de "instrumentalizar" la justicia con una "utilización tacticista" del Tribunal Constitucional.

En una comparecencia en la Cámara Alta, Gil ha señalado que la medida, tomada "sin escuchar a las Cortes Generales", supone un "triste punto de inflexión en nuestra historia reciente". El presidente del Senado ha adelantado que acatará la decisión judicial, cortando así el paso a las peticiones de desobediencia lanzadas desde Podemos, pero se ha mostrado muy duro en sus términos, llegando a calificar la resolución como "un paso sin retorno en la degradación de la democracia". "En 44 años de democracia jamás se había despojado a las CCGG de su facultad de legislar, su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida", ha comenzado.

Pese a su cargo institucional, el presidente del Senado no ha dudado en cargar contra el principal partido de la oposición y ha lanzado duras acusaciones contra los populares, a quienes no ha citado abiertamente. "Sustraer al poder legislativo la tramitación y votación parlamentaria supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático y nos conduce a todos a una crisis institucional sin precedentes", ha señalado. "Pero más grave es si cabe hacerlo mediante la instrumentalización de quien tiene como principal cometido garantizar la estabilidad del sistema constitucional". "Al profundo menoscabo producido por el injustificable bloqueo del CGPJ y del TC se suma ahora la instrumentalización por parte de quienes irresponsablemente tratan de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo", ha proseguido Gil, en una nueva referencia al PP.

"La utilización tacticista de un pilar fundamental de nuestro sistema democrático como es el TC, cuando se le obliga a tomar partido en el juego parlamentario, desnaturaliza su función, perjudicando su posición institucional y el funcionamiento del estado de derecho en su conjunto. Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana".