Sevilla 1 - Canarias 0 y A Coruña 1 - Canarias 0. Estos son los resultados de las dos pugnas que Canarias mantenía por las dos agencias tecnológicas nacionales: la Agencia Espacial Española y la Agencia de Inteligencia Artificial. La Nasa española se ha ido hasta Sevilla, dejando a Gran Canaria fuera de la ecuación. Por su parte, A Coruña se ha hecho con la Agencia de Inteligencia Artificial por la que luchaba Tenerife.

El Consejo de Ministros dictaminó y dejó fuera a Canarias de los dos organismos. En lo que a la Agencia Espacial Española se refiere se sabía de antemano que Sevilla partía como favorita ante el Consejo de Ministros de este lunes, dado que se había destacado en las últimas semanas con su candidatura. A todas las ventajas de Canarias, Sevilla unía la de disponer de las conexiones de tren de alta velocidad, el AVE, de su sistema ferroviario, algo que no tienen las Islas. También se sabía que Sevilla disponía de una candidatura mejor armada entre las 21 candidatas que se postulaban para albergar este organismo de nueva creación. En una reciente entrevista, Sebastián Pérez, ex director regional de Navegación Aérea de Canarias y miembro del Observatorio del Transporte Aéreo de Canarias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria admitió que la capital andaluza «tiene una industria aeronáutica fantástica, de las mejores que existen». Sobre todo por la presencia de Airbus, «pero no de su división aeroespacial, y estamos hablando del espacio», matizó.

Diplomacia

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, del Partido Socialista, ha desplegado todos los recursos diplomáticos a su alcance para convertir su ciudad en la capital española del espacio. Por su parte, Madrid se ha propuesto acelerar al máximo la designación de la sede física de la Agencia Espacial Española, ya que entre sus primeros cometidos destaca la gestión de los programas espaciales incluidos en el Perte Aeroespacial.

La opción grancanaria, además de cumplir la mayoría de los requisitos relacionados con la conectividad aeroportuaria, entorno empresarial e investigador dinámicos e infraestructura hotelera apropiada, contaba con elementos a su favor como su mayor proximidad al ecuador, lo que eleva exponencialmente las posibilidades de éxito en los lanzamientos. Además, la Isla alberga organismos de relevancia como el Centro Espacial que gestiona el INTA o la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). También incluyó en su proyecto la participación de organismos con sede en otras islas como el tinerfeño Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), y el proyecto Stratoport for Haps, en Fuerteventura, que impulsa la construcción de una infraestructura para el despegue y el aterrizaje de pseudosatélites.

Insuficiente para Gran Canaria

Sin embargo, nada de eso fue suficiente para Gran Canaria frente a la candidatura de Sevilla, que contaba con el respaldo de todas las administraciones, el sector aeronáutico, las universidades, las organizaciones empresariales y otras instituciones ligadas al mundo espacial que la señalaban como el escenario “idóneo”, avalada además por sus buenas conexiones por alta velocidad y aeropuerto y una amplio parque hotelero.

La candidatura de Sevilla a la Agencia Espacial destacaba, además, por la I+D, la planta hotelera y más de 100 firmas aeronáuticas ubicadas en la ciudad, destacó el consistorio al elevar su propuesta. El Ayuntamiento calcula que albergar esta sede tendrá un impacto económico indirecto de 360 millones de euros en el primer año de vida y creará en torno a 6.000 empleos. Un 'negocio' que beneficiará a la capital hispalense pero que "irradiará" a toda Andalucía, el Gobierno autonómico también apostó por la capital andaluza frente a otras opciones como Huelva o Jerez. El objetivo expresado por el Gobierno es que la Agencia esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2023.