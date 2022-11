Las anotaciones de las agendas del comisario José Manuel Villarejo y sus grabaciones muestran las diferentes maniobras que llevó a cabo en 2014 el presunto cabecilla del denominado por la Fiscalía Anticorrupción como “clan policial mafioso” en relación al Ayuntamiento de Marbella, localidad en la que había hecho negocios, pues era propietario, a través de la empresa Autocobermar SL, de un aparcamiento en el centro de la localidad malagueña.

El ex mando policial sabía que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían iniciado una investigación secreta sobre las actividades del empresario sueco Lars Gunnar Broberg, marido de la alcaldesa marbellí, María Ángeles Muñoz. Y en esas fechas mantuvo un encuentro privado con la regidora.

En concreto, Villarejo apuntó en su diario el 28 de febrero de 2014 sus impresiones sobre una reunión informal que había tenido con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, con la que compartió “un café”: “Muy amable y receptiva. Estuvo en el club de golf de los suecos. Quedamos en vernos en breve”.

Grabación a Francisco Martínez

En su agenda Villarejo no especifica de qué habló con la regidora. Pero sí lo hizo al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entonces el número dos del Ministerio del Interior, a quien le asegura, según consta en una grabación, -cuya transcripción fue publicada por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica-, que le había dicho a María Ángeles Muñoz que tuviera cuidado con la actuación de su marido.

“Me preocupa lo de su marido, me dicen que el PSOE tiene una información dura que cuando salga la van a a sacar, una cosa de unos armenios que quieren cambiar el Casino, que le han dado una pasta ya. Me han a conseguir hasta la escritura. Un abogado me lo ha contado. quieren comprar un edificio y el casino que hay en Marbella llevarlo a otro sitio. Pegan unos palos de la hostia”, destacó el comisario a Francisco Martínez, a quien informó sobre la “corrupción de la alcaldesa”.

"Café con la alcaldesa"

La persona que propició el encuentro entre Villarejo y la alcaldesa de Marbella fue, siempre según las agendas, -cuyo contenido se confirma con las grabaciones conocidas-, el exjefe de la Policía Local Rafael Mora: “Aviso cuando baje [a Marbella]. Café con la alcaldesa. Me recogió y vimos a la alcaldesa”.

Después de la reunión, Villarejo conversó con este cargo policial del Consistorio y con el entonces concejal de Urbanismo, Pablo Moro, fallecido en un accidente de motocicleta en 2016: ”Le comenté datos sobre la cita con la alcaldesa”, escribió.

El 29 de septiembre de 2014, con motivo de la entrega de una condecoración a Villarejo por parte del Ayuntamiento de Marbella, el comisario redactó: “Rafa Mora. Preparativos y entrega de Medalla (Cruz Roja). Alcaldesa muy afectuosa. Sentado al lado de Eloy [Quirós]. Después salida”.

Cospedal

El comisario ya había informado, según consta en los diarios, de las presuntas irregularidades cometidas por la regidora y su entorno familiar a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien en su declaración en la operación Kitchen reconoció haber comentado con Villarejo diferentes asuntos de actualidad: “Investig. marido- alc. de Marbella”. También fue informado el empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal. Las imputaciones contra los dos por su participación en el espionaje a Luis Bárcenas fueron archivadas ya que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no otorgó veracidad al contenido de las agendas.

Pero los diarios redactados de forma manuscrita por Villarejo, que fueron requisados por la Fiscalía Anticorrupción durante un registro de la vivienda del ex mando policial, apuntan a que también se ‘chivó’ de la investigación secreta al concejal Pablo Moro: “Le dije que hay una investigación abierta sobre corrupción en el Ayuntamiento por parte de Guardia Civil. También que varios moritos y judíos que dicen ser amigos del marido de la alcaldesa hacen alardes de prepotencia con los empresarios lugareños. Le propongo contacto con….”, escribió el 15 de noviembre de 2013 Villarejo, que después informó al edil de que las pesquisas las llevaba la “UCO de Tres Cantos” (Madrid).

Tres días después, el 18 de noviembre de 2013, el ex mando policial aludió a “Félix Marbella: gestiones para conocer datos sobre marido de alcaldesa y vínculos con el inmobiliario que tiene relaciones con él (Moro denunciante)”. Más tarde, “Rafa Mora” asegura que está pendiente de los datos de “Félix”.

"Nombre de armenios"

Casi un año después, otra anotación demuestra que Villarejo siguió investigando por su cuenta, y al margen de la UCO, al cónyuge de María Ángeles Muñoz: “Nombre de armenios vinculados al marido de alcaldesa de Marbella. Grigoayan Vahan otorga poderes a Avagyan Garegin”.

También el 2 de enero de 2014 Villarejo escribe que el comisario Agapito Hermes de Dios, que había sido destinado en Marbella, tenía intención de ver a “Félix” para obtener “datos de la alcaldesa”. Este mando policial fue nombrado en enero número dos de la Jefatura Superior de Madrid, tal y como adelantó eldiario.es.

Sustituto para la alcaldesa

Villarejo barajó la posibilidad de buscar un sustituto para la alcaldesa. Este anhelo se constata también en la conversación grabada por el ex mando policial a Francisco Martínez, en la que de forma literal le dice: “Sería muy grave perder Marbella, o se busca una solución de alguien alternativo u os ponéis las pilas”.

El candidato de Villarejo era el ya mencionado concejal de Urbanismo “Pablo Moro. Aviso de cita con Dan Ortuño, que le visita para proponerle ser el futuro alcalde”, escribió el comisario, que está a la espera de sentencia en un juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción le reclama 83 años de cárcel.

Sin embargo, el edil no aceptó: “Insiste en que no quiere ser alcalde. Vino luego Emilio y se tranquilizó”. Por el contrario, el 6 de junio de 2015 Villarejo escribió sobre Pablo Moro: “Aviso sobre control de listas con la alcaldesa. Agradeció las gestiones”.