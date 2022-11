El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, han dado muestra de la buena sintonía de sus gobiernos en la celebración de la XXXIII Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que han firmado once memorandos de entendimiento centrados en energía, ciencia y desarrollo del área fronteriza.

Sánchez ha trasladado que las relaciones bilaterales entre España y Portugal atraviesan un momento "excepcional" y que sus gobiernos están impulsando hojas de rutas basadas en la solidaridad la justicia social y el progreso. Así ha defendido que los dos ejecutivos se han unido "en tiempos de crisis" para defender los intereses de sus sociedades en medio de la incertidumbre actual.

"Hoy, España mira a Portugal no solo con afecto, sino con admiración y complicidad. Me atrevo a decir que nunca ha habido en España tanto interés y tanta cercanía hacia Portugal como ahora. Me siento profundamente orgulloso de todas las medidas y decisiones que ambos países estamos tomando en tres ámbitos: el ibérico, el europeo y el internacional", ha subrayado Pedro Sánchez.

Satélites y almacenamiento de energía

Entre los acuerdos firmados ambos han destacado la creación de un Centro Ibérico de Investigación de Almacenamiento Energético que tendrá su sede en Cáceres y que "se verá materializado dentro de poco", según ha indicado el presidente, así como el desarrollo de una 'Constelación atlántica de satélites' que permitirá abordar "cuestiones que afectan el día a día de los ciudadanos" como los fenómenos climáticos adversos o los incendios.

También han puesto de relieve el memorándum de entendimiento para desplegar una estrategia conjunta de microelectrónica. El presidente del Gobierno ha subrayado que España y Portugal "no quieren quedarse fuera" de la deslocalización que se está produciendo en este sector y por eso quieren situar a la Península en posición de poder contar con esta industria.

La energía ha vuelto a ser uno de los temas de debate en esta cumbre. Sánchez y Costa han aprovechado para sacar pecho del "éxito" de la 'excepción ibérica' y para reafirmar su deseo de que haya una reforma del mercado eléctrico europeo.

Asimismo, se han felicitado del acuerdo alcanzado con el presidente francés, Emmanuel Macron, para la creación de un nuevo Corredor de Energía Verde, en cuya concreción ya están trabajando con la vista puesta en hacer llegar a la UE su propuesta conjunta antes del 15 de diciembre, para lo cual se reunirán el próximo 9 de diciembre en Alicante.

Sánchez y Costa también han hecho particular hincapié en la importancia de las interconexiones ferroviarias. Así, la declaración conjunta resalta "la puesta en servicio de los 150 km de línea de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia, así como los importantes avances que se han producido tanto en el resto de los tramos de la conexión Madrid-Lisboa como en las conexiones Porto-Vigo y Mérida-Puertollano, avance de obras y planificación en el enlace Aveiro-Salamanca e inicio de los estudios de la conexión Faro-Huelva-Sevilla".

"Un territorio de oportunidades"

Otro de los compromisos de los dos países es seguir trabajando de forma conjunta para hacer de la Raya Ibérica, la frontera física más extensa y antigua entre dos países de la UE, tal y como ha recordado Sánchez, "un territorio de oportunidades".

Para ello, y conforme a la estrategia acordada en 2020 en la cumbre de Guarda, se han firmado varios acuerdos que prevén entre otros la puesta en marcha de una guía práctica para el trabajador transfronterizo, una agenda cultural común, un memorándum de entendimiento en materia de lucha contra la violencia machista y una estrategia de turismo para revitalizar las localidades rayanas.

Según explican en la declaración conjunta, lo que se busca es "desarrollar importantes proyectos conjuntos para luchar contra la despoblación y fomentar la cohesión territorial en las zonas transfronterizas".

En otro orden de cosas, tras la conmemoración del V Centenario de la Circunnavegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, "España y Portugal se comprometen a seguir promoviendo conjuntamente la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO de esta gesta de trascendencia universal, que consolidó su vocación europea y atlántica".

"Hace 500 años, desde una esquina del continente, España y Portugal abrimos Europa al mundo. Hoy trabajamos codo con codo para hacer de nuestra península una referencia global en la defensa de la dignidad, del bienestar de las personas, en la creación de riqueza y en la prosperidad de manera innovadora y sostenible", ha concluido Sánchez.