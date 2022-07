El portavoz del grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón ha anunciado esta mañana que ha sido destituido por Maru Díaz, la líder de la formación morada en la comunidad. La coordinadora de Podemos Aragón "me ha enviado esta mañana un mensaje de Telegram en el que me informa que me cesa como Portavoz en las Cortes de Aragón, función que ya no ejerzo tras una votación online en el Consejo Ciudadano y sin debate previo", ha escrito en sus redes.

"Aunque ha sido un anuncio sorpresivo, por mi parte (como siempre he hecho) acato la decisión tomada y, allí donde esté, seguiré trabajando con alegría y rasmia para mejorar la vida de la gente, como diputado y como persona comprometida en movimientos sociales y cooperativos", ha informado Escartín.

Maru Díaz va a poner a "personas de confianza", según Escartín. Será Marta de Santos la que ocupe su lugar en la portavocía y está por ver si afecta a alguna más de sus funciones en el grupo parlamentario, donde Marta Prades ejercerá de portavoz adjunta. "Políticamente creo que es el momento de sumar, y por eso asistí el pasado viernes al acto de Yolanda Díaz. Toca recuperar esperanza y personas, para conseguir mejores resultados políticos para cambiar la vida de la gente".

"No olvidemos el foco de lo importante. Tenemos un Gobierno en España y en Aragón donde hemos de consolidar los avances y ampliar los derechos a unas vidas dignas y con bienestar. Feijóo no es la alternativa para nuestra sociedad, porque su único proyecto es desmontarlo todo. Para que no lo logre, nos necesitamos a todos y a todas. Aquí no sobra nadie y, con ese ánimo constante y positivo, voy a seguir sumando", ha incidido Escartín, que estuvo el pasado viernes en la presentación de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, en Madrid.

"Los retos colectivos del presente y el futuro necesitan nuestra mejor versión. Es la que he intentado dar como portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón y, como siempre, seguiré esforzándome como diputado y persona comprometida con una sociedad mejor, más justa, equitativa y libre", ha concluido el aragonés, que continuará como diputado en el Parlamento aragonés dentro del grupo de Unidas Podemos, que reorganizará posiblemente las funciones de sus cinco miembros en las Cortes. "Entiendo que pasaré a ser diputado raso".

Escartín cree que no hay "una razón política para tomar esta decisión porque la gente me comunica que estaban contentos conmigo como portavoz, pero ahora hay que pensar en positivo y eso es Sumar, que nos va a permitir hacer un proyecto potente. Vamos a ver qué recorrido tiene", explica el exportavoz cesado solo siete días después de mostrar todo su apoyo a la formación de Yolanda Díaz, a la que se ha brindado para ayudar en todo lo posible desde septiembre.

"Lo que he preferido es anunciarlo yo, decirlo con franqueza y elegancia. Me sigue mucha gente y creo que es bueno que comunique las cosas que me pasan. Tampoco pasa nada, hay que seguir adelante. Yo soy una persona curtida", ha explicado Escartín, que admite que Maru Díaz no le ha llamado para comunicarle personalmente la decisión o explicársela. "No he hablado con ella".

El político de Podemos cree que ha hecho un trabajo "constante" en su función como portavoz, tanto por fuera como por dentro, "en el trabajo que no se ve en la relación con los socios, una labor de la que estoy muy satisfecho".

Entiende Escartín que su decisión es "una decisión electoralista", pero "la acepto con fairplay, aunque creo que no es un momento muy inteligente" para tomarla. "Me han cortado la cabeza solo siete días después de ir al acto de Sumar", ha concluido Escartín.