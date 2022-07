Elías Bendodo: "En el PP estamos preparados para abordar unas elecciones generales en cualquier momento"

Elías Bendodo repasa los cien primeros días del nuevo PP con la certeza de que "la gente ve a Feijóo como el presidente que puede sacar a España de la crisis en la que nos ha metido el socialismo". Los ataques a Pedro Sánchez conviven con críticas al proyecto de Yolanda Díaz o un guiño a Cs para que se integre en el PP, aunque "antes hay que intentar que no se desintegre". Al referirse a Vox, sus mensajes invitan a leer entre líneas.

Elías Bendodo es de esos políticos que identifica su hábitat natural cuando aflora el combate. El coordinador general del PP aborda esta entrevista en uno de los paradores nacionales de Málaga, instantes antes de la celebración de la Junta Directiva Provincial. A Bendodo se le ilumina la mirada cuando se le pregunta si existen razones para que Pedro Sánchez se haga ‘un Boris Johnson’ y se vaya de La Moncloa. Le gustó tanto la expresión ‘hacerse un Boris Johnson’ asociada al presidente del Gobierno que, unos minutos después, ya la había incorporado a su discurso. La usó con fruición en la intervención que protagonizó, como ‘telonero’ de Juanma Moreno, en ese acto de su partido.

Ya han transcurrido cien días desde que Alberto Núñez Feijóo lo nombrara coordinador general de su nuevo PP en el congreso de Sevilla, ¿se maneja usted mejor de lo que pensaba en la zona noble de la sede de calle Génova?

Han sido cien días intensísimos. Hemos tenido en medio de los cien días una convocatoria electoral, una campaña electoral y unas elecciones. Que han salido muy bien y evidencian el cambio de tendencia que ya existe en nuestro país. Si tengo que resumir los cien días en algo, creo que el PP ha conseguido en cien días que dejemos de hablar de nosotros mismos y se hable de los problemas de la gente. Durante los últimos meses, hemos estado hablando del PP. Y aquí no hay que hablar del PP. Aquí hay que hablar de los problemas de la gente y de cómo el PP puede ayudar a la gente a resolver esos problemas.

Se han visibilizado decisiones como la de aparcar la mudanza de ese edificio planteada por Pablo Casado, ¿qué otros cambios está haciendo el partido para mejorar la herencia recibida?

Aparte de lo mencionado, que es un tema menor, hay que confiar en los territorios, en los liderazgos, hay que buscar los mejores candidatos. No solo a nivel nacional. Hay que buscar a los candidatos con opciones de ganar en el ayuntamiento más pequeño o en la comunidad autónoma más grande. Esa es la obligación. Y hay que contar con todos. El PP es un partido que quiere contar con todos. Todos tienen algo que aportar. Aquí nadie sobra. Y eso es lo que se ha conseguido cambiar.

¿Hay en la hoja de ruta en la que trabajan, para volver a La Moncloa, un plan B por si Sánchez adelantara las elecciones?

En el PP estamos preparados para abordar unas elecciones generales en cualquier momento. La campaña de las elecciones andaluzas ha servido para engrasar la maquinaria. Las elecciones generales van a suponer, sin ninguna duda, la alternancia de Gobierno en España. Habrá un cambio. El PP ha dado en estos cien días la imagen de que no somos la oposición, somos la alternativa al Gobierno. La gente ve a Feijóo como el presidente que España necesita y que puede sacar a los españoles de la crisis en la que nos está metiendo el socialismo.

¿Existen razones en la gestión de Pedro Sánchez para que se haga ‘un Boris Johnson’ y dimita?

Sería recomendable. Por el bien de los españoles. Tiene motivos de sobra para hacerse ‘un Boris Johnson’. Pero no lo va a hacer. Pedro Sánchez ha demostrado que es un experto en resistir. No es un experto en gobernar. España necesita líderes políticos que gobiernen y ofrezcan soluciones, no líderes políticos que resistan a toda costa.

¿En qué otras comunidades o grandes ciudades aspira el PP a exportar en los comicios de mayo de 2023 la mayoría suficiente cosechada por Juanma Moreno?

Una de las lecturas que se puede hacer, con el resultado de Andalucía, es que el PP no tiene techo ahora mismo en ningún punto de España. Hay que acertar en el candidato y en los mensajes. Hemos conseguido una mayoría amplísima en una tierra en la que el PSOE decía que el PP no gobernaría nunca.

¿Qué ingrediente secreto le añadió a la campaña andaluza, mientras la cocinaba, para alcanzar ese resultado de 58 escaños?

Fue una campaña limpia, big data y microsegmentada. Hicimos una cirugía de precisión en los sectores, los mensajes, las imágenes, la moderación y en el momento de pedir el voto a todos. Más de 200.000 socialistas de las anteriores elecciones andaluzas votaron al PP porque Juanma es un político transversal que gobierna para todos.

Su padre falleció el mismo día que arrancaba la campaña electoral, ¿de dónde sacó fuerzas para todo el trajín que vino después?

Precisamente, del recuerdo de mi padre. A él le hubiera gustado vivir esta victoria. Que yo estuviera al frente de la campaña y que fuera responsable junto a Juanma de sacar un buen resultado, él lo hubiera disfrutado. Ha pasado ya algo más de un mes y parece que fue ayer. Lo recuerdo todos los días.

Una encuesta del CIS apunta a un trasvase al PP del 15,6% de los votantes de Susana Díaz, ¿es mentira, entonces, que era un invento de Bendodo como dice el PSOE?

Incluso, del 17,5%. Si era un invento de Bendodo, también era un invento del CIS. Y no creo que el PSOE diga que el CIS se inventa las cosas. Se ha producido trasvase. El socialismo se agota cuando se gasta el dinero de todos. El socialismo en Andalucía es un proyecto caduco que dañó la imagen de nuestra tierra. Y en España, el socialismo ha sido absorbido por el sanchismo. A los méritos del Gobierno del cambio hay que sumarle que el PSOE se ha entregado, a nivel nacional, a los independentistas y los herederos de ETA. No cogen otro momento para pactar la ley de memoria democrática con los herederos de ETA que las fechas que coinciden con los aniversarios del secuestro de Ortega Lara o de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y José María Martín Carpena. Esas son las cosas que no entiende nadie y que a Pedro Sánchez le van a pasar factura.

El PP andaluz quería hacerse ‘un Ayuso’ pero lo ha superado con ‘un Juanma’ gracias a la mayoría absoluta, ¿es desde el 19J todavía más amigo del nuevo ‘barón de barones’ del PP?

No, no, no, no. Juanma, primero, es mi amigo y después es mi presidente. La amistad es lo primero. Hemos trabajado mucho juntos durante más de 20 años pero sabemos distinguir una cosa de otra perfectamente. La amistad es la misma.

¿Son las familias con rentas superiores a los 100.000 euros clase media, como se desprende de las becas que da Ayuso?

El socialismo se agarra a cualquier clavo ardiendo e intenta hacer bandera de cualquier tema. Este tema de la Comunidad de Madrid ha sido suficientemente explicado. El propio PSOE tiene que mirar dónde están los límites para conceder una beca. Que miren dentro del Gobierno de España también.

¿Podría haber en Andalucía ayudas como estas de Madrid?

En Andalucía estamos trabajando para que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio que quieran. Y puedan elegir entre la educación pública, la privada y la concertada. Creemos en la libertad. Cualquier alumno que en Andalucía tenga capacidades para estudiar, tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Tenga más capacidad económica o no. Hay que seguir potenciando las becas. El mensaje no es dónde se pone el límite sino que cualquiera que quiera estudiar aquí no tenga que irse fuera.

El pasado martes, usted mismo dijo que le quedaban ‘dos telediarios’ en la política andaluza, ¿le ayudará el Senado a curtirse para esta etapa en la política nacional?

No lo sé. Muchos me preguntan por qué te vas ahora que habéis conseguido ese resultado. Hay que saber irse de los sitios. Es muy difícil llegar, muy difícil mantenerse y muy difícil saber irse. Creo que hay que irse cuando uno está arriba. Y a mí me gustan el camino y los retos más que las metas. El nuevo objetivo es que, igual que ayudamos a Juanma a ser presidente de Andalucía, hay que ayudar a Feijóo a ser presidente del Gobierno. Ese es el nuevo reto y me apasiona.

¿Será senador, verdad?

Sí, sí. Es lo que está previsto porque voy a dedicar más tiempo a mi tarea en Madrid. Seré senador por Andalucía. Y, por tanto, seguiré vinculado a Andalucía.

En sus más de 20 años en la política siempre ha estado en tareas de gobierno, ¿ya era hora de ponerse en el otro lado de la barra a hacer oposición?

¡A ver cómo lo asumo eso yo! Entré en el año 2000 como concejal y estuve once años, también ocho como presidente de Diputación y casi cuatro como consejero. No sé lo que es estar en la oposición. Es otra forma distinta de colaborar con tu tierra. A ver cómo lo encajo.

¿Qué ha dejado más claro el ‘frenazo’ a Vox del 19J: que el PP no tiene nada que ver con el partido de Santiago Abascal o que Andalucía no es Castilla y León?

Las dos cosas. El PP y Vox somos dos partidos distintos. Quedó demostrado esta semana en el aniversario de Blas Infante. Vox tuvo un discurso totalmente distinto al del PP. El Gobierno del cambio ha conseguido que los andaluces vuelvan a sentirse orgullosos de ser andaluces. Esto no tiene nada que ver con Vox. Vox no cree en el estado de las autonomías ni en el andalucismo.

¿Qué fue lo primero que le pasó por la cabeza cuando Macarena Olona le ofreció a Juanma Moreno, en el segundo debate, que fuera su vicepresidente en un Gobierno andaluz encabezado por Vox?

Que, evidentemente, eso no iba a suceder.

Las encuestas dicen que Feijóo necesitaría a Vox para gobernar, ¿sería más fiable esa coalición que la actual entre el PSOE y Unidas Podemos?

Si hacemos caso a lo que decían las encuestas en Andalucía, hoy se estaría negociando un acuerdo de Gobierno PP-Vox. Por tanto, vamos a esperar. Se ha demostrado que la verdadera encuesta está en las urnas, en el día de las elecciones. Y el PP de Feijóo aspira a lo que ya es. A ser la alternativa. A conseguir un resultado lo suficientemente amplio para dar tranquilidad a los españoles, que es lo que no está haciendo el PSOE ahora mismo.

¿Baraja el PP una posible oferta a Ciudadanos para que se integre en su proyecto o es un bulo?

El PP es un partido de puertas abiertas. Para salir y para entrar. El que quiera venir, bienvenido será. Sería una pena que se pierda el talento que hay en determinados dirigentes de Cs. Ese talento no debería perderse. Y el PP tiene las puertas abiertas para ese talento.

¿Tienen, entonces, Juan Marín y otros andaluces de Cs abiertas las puertas para sumarse al PP?

Insisto, al PP puede venir ahora mismo el que quiera. Y abrimos las puertas al talento de Cs.

El portavoz para la refundación de Cs, Guillermo Díaz, sostiene que este partido liberal no puede integrarse en el PP porque, entre otras razones, no combate la corrupción de forma fehaciente, ¿cree que él está mezclando el presente con el pasado al decirlo?

El señor Díaz, al que conozco, ha dicho que Cs no puede integrarse en el PP. Primero, vamos a intentar que no se desintegre Cs. Después hablamos de lo siguiente.

Juan Espadas lo catalogó a usted durante la campaña como "un personaje de la política malagueña bastante oscuro en algunas de sus tareas de responsabilidad pública" ¿Cómo lo definiría a él?

Pues si yo soy oscuro, a Juan no se le ve. Es más, no se le ha visto esta campaña. En los cargos que he tenido en mis años de gobierno he sido transparente. Llevo más de 20 años como cargo público y no se ve ningún tipo de escándalo. No se ve ningún tipo de gestión contraria. En el Ayuntamiento de Málaga, en la Diputación Provincial de Málaga y ahora en la Junta de Andalucía. Otra cosa es que a él no le guste el tándem que hemos formado Juanma Moreno y yo. Eso que dijo es una opinión que él tiene y que yo, evidentemente, no comparto.

¿Le viene bien al PP que Yolanda Díaz y su proyecto Sumar vengan a restarle votos al PSOE?

De momento, no sé si sumar o restar. De momento, lo primero que tienen que ver es quiénes son los que suman. Porque pensaban sumar más y parece que suman menos. Porque si Yolanda Díaz viene para sumar, incluido Podemos, parece que Podemos no se integra en la suma sino que resta. Todo este juego de palabras debe servir para decir que aquello es un proyecto embrionario y ahora mismo solo es una pancarta. No hay más. Ahora bien, es cierto que el origen de este proyecto es una foto que ya no pueden repetir. Es la foto de Yolanda Díaz en el nacimiento del proyecto con determinadas dirigentes de determinadas comunidades autónomas. No se puede hacer la foto con Mónica Oltra. No se puede hacer la foto con Ada Colau. Ambas, imputadas. Y lo que pueda venir. Más que embrionario, creo que no nació bien. Pero, bueno, vamos a ver cómo funciona.

Le tiró Feijóo de la oreja en la intimidad por las declaraciones sobre el estado plurinacional?

No, porque quedó perfectamente claro que yo no me había salido del discurso constitucional. Otra cosa fue la interpretación de mis palabras. Que después fueron perfectamente aclaradas. Yo creo que no tuvo más recorrido eso.

En corto

Hace 25 años, sin el apoyo de calle Génova, se subió a una furgoneta de segunda mano con unos amigos del PP de Málaga y recorrieron España para que Juanma Moreno fuera el presidente nacional de Nuevas Generaciones, ¿fue el principio de casi todo?

Fue el principio de casi todo. Aquello marcó nuestras vidas y nuestro devenir político. Era la furgoneta del inconformismo y de la ilusión. Lo mismo que ha pasado en Andalucía: el inconformismo y la ilusión. 25 años después.

¿Por qué motivo volvería a echarse de esa manera a la carretera?

Por una causa justa. Estoy dispuesto a echarme a la carretera, a partir de septiembre, por el proyecto de Feijóo. Sin ninguna duda. Porque yo creo que, otra vez, el inconformismo y la ilusión han calado en España. Inconformismo por lo que tenemos como Gobierno. Ilusión por una alternativa seria como la que ofrecen el PP y Feijóo.