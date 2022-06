Aitana Mas: una maratoniana ante su carrera más exigente

En Crevillent, población de casi 29.000 habitantes ubicada junto a la sierra que separa el Mitjà del Baix Vinalopó, no se habla de otra cosa estos días. Una de sus vecinas va a convertirse en vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

Todos la conocen. Aitana Mas, que asumirá este martes los cargos de Mónica Oltra, vicepresidenta, consellera de Igualdad y portavoz del Consell, mantiene una relación muy estrecha con la ciudad en la que nació hace 31 años. La reacción de los vecinos es, por lo general, positiva

Conxa Gilabert, directora del instituto Macià Abela, donde Aitana se formó, destaca su excelencia académica y artística: "Ganó el concurso de relatos y en el claustro lo hablábamos estos días, tanto ella como su hermana han sido alumnas excelentes y desde el centro estamos muy orgullosos. Siempre ha sido, además, muy sociable", dice la docente.

Paco, regente del muy conocido restaurante Estrella de África y autor del "mejor arrós i mondongo" dice que le sorprendió la decisión pero afirma que «le parece muy bien" que una crevillentina llegue a vicepresidenta. Pregunta, además, de quién es hija y cuál es el mote de la familia para situarla mejor: "Ya sé quién es", dice. "Me parece muy, muy bien", añade. Carmen, regente de el Pollastre Crevillentí, no puede contener su alegría. "Una meravella", responde. "Es una alegría, no digo que nos vaya a beneficiar, pero que se conozca el nombre de Crevillent es una maravilla", subraya.

Aitana Mas está vinculada desde hace años al Club Marathon. Es vocal en la junta directiva. El presidente, Antonio Luis Mas, destaca que siempre la ha visto involucrada "sobre todo en la San Silvestre, a la que no ha faltado ni siquiera cuando sus obligaciones estaban fuera, en Valencia. Ha estado organizando la entrega de premios y hasta marcando el circuito".

Antonio Luis Mas destaca que "es de ayudar en todo lo que puede", y confía en que en política seguirá la misma línea de deportividad que aplica en el club.

A las fiestas del barrio del Pont

El regidor de Cultura del municipio, Jesús Ruiz (Compromís), que fue también maestro de preescolar de Mas destaca su vinculación con el pueblo: "Incluso estando en Valencia, Aitana no ha dejado de participar en las fiestas del barrio del Pont, en el club Maratón, además es mujer, joven, una nueva generación, que, desde los valores jóvenes y comprometidos, puede cambiar las cosas", afirma.

"Siempre ha asumido cargos de gran responsabilidad, desde muy jovencita", señalan. Este paso es unos más en su carrera política. Fue edil en la oposición con 21 años, directora general con 25, ganó unas primarias con 29, y con 31 ya encabezaba el proyecto de Iniciativa. La militancia lamenta que tenga que sustituir a Oltra de este modo y, sobre todo, destacan su capacidad de trabajo.

Algunos apuntan que, a pesar de sus aptitudes, «quizá aún no esté preparada para esta responsabilidad». Pero son los menos. La mayoría tiene muchas esperanzas depositadas en ella.