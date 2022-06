El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha censurado este jueves al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, por acusar al Comité Olímpico Español (COE) de ser "un aliado del independentismo", en el contexto de la candidatura fallida para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

"Hay frases que se descalifican por sí mismas. Llamar al COE aliado del independentismo... En esta vida he oído muchas barbaridades, pero eso quizá supere a muchas de las que he oído", ha afirmado el también presidente del Consejo Superior de Deportes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

PSOE vs PSOE

Una dura declaración, al tratarse de la máxima autoridad en Deporte de un gobierno nacional liderado por el PSOE contra el presidente de un gobierno autonómico también del PSOE, y realizada en presencia del Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del presidente del COE, Alejandro Blanco. En la cita también coincidieron, y esto es noticias, los presidentes de la RFEF y LaLiga, Luis Rubiales y Javier Tebas.

Las palabras de Franco son relativas a un tuit publicado por Lambán, después de que el presidente del COE, Alejandro Blanco, le culpara del fracaso de la candidatura olímpica de Aragón y Cataluña para los Juegos de Invierno en 2030.

Me sorprenden algunos comentarios a este tuit. Por aclarar las cosas:



1. A mi no me molesta que me llamen el “aragonés Lambán”. Me enorgullece.



2. Al hablar de que “en este caso ha sido un aliado del independentismo”, me refiero al @COE_es, no a @paugasol — Javier Lambán (@JLambanM) 22 de junio de 2022

"El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos 2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo", publicó Lambán en sus redes.

Posteriormente, publicó un nuevo tuit para matizar sus palabras: "Me sorprenden algunos comentarios a este tuit. Por aclarar las cosas: 1. A mi no me molesta que me llamen el “aragonés Lambán”. Me enorgullece. 2. Al hablar de que “en este caso ha sido un aliado del independentismo”, me refiero al COE, no a Pau Gasol".

Pese a esa matización, realizada en la tarde del miércoles, Franco también ha salido en defensa del mejor jugador de baloncesto español de la historia: "No podemos hablar en estos términos de un deportista ejemplar en la pista y fuera de la cancha de baloncesto, como demuestra con su fundación y lo que está haciendo para combatir la pobreza infantil. Son palabras que no se merece ni se corresponden para nada con la figura de Pau Gasol".