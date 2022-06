Decía Juan Espadas, el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, el hombre elegido por Pedro Sánchez para intentar recuperar el poder en una federación fetiche para el partido, que había que tirar las encuestas "a la papelera" este 19-J. No sucedió eso. Las urnas confirmaron el vuelco histórico y social que pronosticaban todos los sondeos, otorgaron la mayoría absoluta clara a Juanma Moreno, y arrebataron al PSOE su condición de primera fuerza y de formación hegemónica. Los electores dieron la espalda con nitidez a quien gobernó la Junta durante 37 años, aunque no le humillaron por completo: su suelo cedió un poco más (hasta los 32 escaños, uno menos que hace cuatro años), pero no se desplomó, como sí indicaban los últimos estudios, los conocidos en esta noche electoral.

Sánchez, como acostumbra en elecciones autonómicas, seguía el cierre de los colegios y el escrutinio desde la Moncloa. Hasta la sede federal se desplazaron los números dos y tres de la cúpula, Adriana Lastra y Santos Cerdán, más el secretario de Acción Electoral, Javier Izquierdo, los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Félix Bolaños y María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafa Simancas.