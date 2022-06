Juanma Moreno supera la campaña sin contratiempos y fantasea con la mayoría absoluta

Juanma Moreno ha conseguido acabar la campaña electoral sin meterse en ningún charco y sin generar ninguna polémica que haya estropeado las buenas perspectivas con las que empezó. En 2018, el candidato del PP sacó 250.000 votos menos que el PSOE, el peor resultado de los populares en Andalucía (750.778 votos, 26 escaños), pero se apoyó en Ciudadanos y Vox para lograr ser investido presidente. Ahora, tras tres años y medio en los que ha conseguido, dice, que "la derecha no dé miedo", las encuestas le señalan como claro ganador.

Él sueña con doblar el número de diputados y obtener mayoría absoluta (55 asientos), aunque ningún sondeo ha puesto ese número negro sobre blanco. Sabe que, si no logra ese hito, la extrema derecha le presionará para entrar en el Gobierno. "Si tan solo necesita un voto, si tan solo necesita una abstención de Vox, no se la vamos a dar si Vox no está en el Gobierno”, avisó a Moreno la aspirante de ultraderecha, Macarena Olona, en el último debate del pasado lunes.

Fuentes de la dirección del PP no se creen la amenaza y no aceptan la comparación con Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco tuvo que compartir el poder (una vicepresidencia y tres consejerías) con los de Santiago Abascal. "El PP de febrero y marzo, cuando hubo que negociar con Vox allí, no es el PP de ahora con Alberto Núñez Feijóo de jefe. No tiene nada que ver", afirma un miembro de la cúpula de Génova en referencia a la crisis interna que sacudió aquellos meses al partido por la caída de Pablo Casado. El equipo de Feijóo considera que la formación ultra acabará permitiendo a Moreno seguir presidiendo la Junta si el PP tiene más escaños que todas las izquierdas juntas y solo le faltan unos pocos para su investidura.

Absorción del voto de Ciudadanos

El presidente en funciones da por hecho que podrá sumar los diputados de Ciudadanos, a los que los estudios privados del PP otorgan hasta tres escaños. Los populares, como ya ocurrió en Madrid y Castilla y León, han conseguido atraer a los votantes del partido naranja, que está en plena descomposición. Solo en las autonómicas en Catalunya los socialistas lograron captar esa parte del electorado.

La euforia está desatada estas últimas horas en el PP en toda España, sobre todo por el "hundimiento" que auguran para el PSOE y el impacto a nivel nacional que creen que puede tener un triunfo arrollador del PP en Andalucía. Ven a su electorado movilizado y a Olona, una improvisación que no ha funcionado. "Pedro Sánchez se va a asustar mucho", asegura un alto cargo del grupo parlamentario. "Como nuestro partido y Vox rocen los 70 años, tienen PP allí para ocho años más", añade.

Nuestro país necesita gobiernos estables, amplios y de mayorías. Pido para @JuanMa_Moreno lo que los gallegos me han dado durante tanto tiempo: una mayoría amplia, suficiente y contundente. Lo que quiero para Galicia, lo quiero para Andalucía y para toda España. pic.twitter.com/pmeMiDya5y — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 16 de junio de 2022

Feijóo confía en que una victoria contundente en esta comunidad suponga su mejor carta de presentación ante los ciudadanos españoles, que deberán acudir primero a votar en municipales y autonómicas, en mayo del 2023, y en generales cuando el presidente del Gobierno las convoque. Siempre ha dicho que agotará la legislatura, así que no se esperan hasta finales del año próximo.