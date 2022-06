El PP presiona por el caso Oltra mientras el Consell valenciano intenta enfriar el asunto

Una de las líneas básicas de cualquier partido en su estrategia es conseguir centrar el debate en los temas que le interesan a la formación porque consideran que les da votos (o los pierde el rival) y evitar que se hable de aquellos que le perjudican. La situación judicial de Mónica Oltra es el mejor ejemplo de asunto que al PP le conviene mantener vivo y sobre el que el Consell preferiría que reinara el silencio.

Los planteamientos de ambos bloques quedan patentes en su relación ante los micrófonos que habitualmente acompañan la rutinaria actividad política. Así, cuatro días después del informe de la Fiscalía apuntando que existen indicios suficientes para la investigación de la vicepresidenta; Carlos Mazón, líder de los populares valencianos, volvió a insistir en sus argumentos contra el Ejecutivo valenciano y la continuidad de Oltra, mientras Ximo Puig y la portavoz del Consell esquivaban cualquier nueva declaración sobre el proceso judicial. No fue día para canutazos en sus apariciones públicas.

La línea argumental del también presidente de la Diputación de Alicante no es nueva ni se mueve de lo planteado durante los últimos días. Es, de hecho, un dos por uno con el que no solo arremeten contra la que consideran mala praxis de la responsable del departamento autonómico sino que responsabilizan de su continuidad al'president de la Generalitat.

"No podemos olvidar que la portavoz de Ximo Puig es Mónica Oltra, que es la portavoz del Consell; no podemos olvidarnos de que la tutela de los menores, todavía a día de hoy, en nombre de Ximo Puig es Mónica Oltra", expresó Mazón. "Es Puig quien tiene de portavoz a una consellera y a una vicepresidenta que tutela a los menores en la Comunitat Valenciana para pasmo de todos", añadió en una segunda crítica. "Es responsabilidad de Puig, del cual no sabemos qué piensa más allá de que respeta a la justicia", reiteró por tercera ocasión.

La estrategia de los populares pasa por mantener el tema vivo, haya o no novedades judiciales, y trasladar la presión no solo hacia la coportavoz de Compromís y sus partidarios, que ya se han expresado que estarán al lado de su líder pase lo que pase, sino también hacia el PSPV y su máximo dirigente. Esa presión sobre el Ejecutivo autonómico y especialmente en Puig pretende marcar la agenda y que cada acción gubernamental vaya aparejada de preguntas sobre Oltra.

Eso es lo que quiere evitar el Consell. Puig y Oltra se alejaron de los micrófonos ayer. Ninguno convocó atención a medios de comunicación ni hizo los habituales canutazos tras (o antes) de actos públicos. Tanto el jefe del Consell como la vicepresidenta intervinieron, por separado, en el congreso de Economía Social en València, a lo que el president añadió una reunión con representantes del Valencian Silicon Clúster (de la que habló ante los medios oficiales de la Generalitat) y otro acto de la Fundación LAB.

La semana pasada ambos dirigentes ya hablaron del tema, con Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell casi monográfica sobre su situación. No se puede hablar de un apagón informativo, pero se quiere evitar al máximo que la situación judicial y las especulaciones se conviertan en el día a día. El objetivo es enfriar el debate, encapsular la marejada provocada por el informe de la Fiscalía y aguardar futuros pasos de la justicia. Estos marcarán futuros titulares y declaraciones. Pero eso ya será más adelante.