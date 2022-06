El juez pide comprobar el domicilio del yonqui del dinero antes de decidir sobre su ingreso en prisión

El titular del Juzgado de Instrucción 18 e instructor del caso Taula ha dado 72 horas para que la policía judicial compruebe el domicilio del yonqui del dinero, antes de decidir sobre la petición de ingreso en prisión de Marcos Benavent, solicitada por la acusación popular que ejerce la asociacción Acción Cívica contra la corrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado las mismas medidas y ha evitado solicitar el encarcelamiento del exgerente de Imelsa, aunque ha mantenido la retirada del pasaporte al autoconfeso yonqui del dinero. .

A la salida de su comparecencia, de apenas media hora, el abogado de Benavent ha ratificado las diligencias solicitadas por el magistrado. "Que ratifique su domicilio, que sigue siendo el mismo durante los últimos siete años. El juez aún no ha decidido nada hasta que la policía judicial no ratifique que el domicilio es el mismo y el que ha facilitado". "Y que todos todos vosotros sabéis donde es", ha explicado Marcos Benavent. "La Guardia Civil estuvo varias veces visitándome. Y el otro día vino la Policía Local".

Benavent considera esta petición de ingreso en prisión a la intención de "montar una farsa sobre una historia de una fuga. El pasaporte lo tengo retirado desde 2015 y yo no me voy a fugar a ningún sitio. Voy a seguir colaborando con la Justicia", ha asegurado a los periodistas al finalizar su comparecencia.

Acción Cívica contra la corrupción alegaba que cuando estalló el caso, Benavent estaba en el extranjero. "Pero estaba localizado y cuando me enteré de todo esto volví aquí. Yo pagaba con mi tarjeta y dejaba un rastro. Si me hubiera querido fugar hubiera desaparecido y a mi no me encuentra nadie". Según Benavent "ahora sigo colaborando. No lo niego todo. Hay algunas matizaciones. Cosas ciertas y otras que no. Sigo colaborando, vengo todos los días al juicio y no tendría sentido que me diera a la fuga. No entiendo toda esta historia".

Y Benavent asegura que espera que "la decisión del juez sea de sentido común. Yo vivo en el mismo sitio desde hace muchos años. No tengo pasaporte. Y podía haberme fugado hace tiempo y estoy aquí. No entiendo esta movida", ha concluido.