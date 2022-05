El presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha puesto el objetivo en acercarse a los 50 diputados y sumar más que toda la izquierda para poder gobernar en solitario, ha añadido que no quiere "coaliciones de "líos" y ha avisado: "A mí nadie en Madrid me va a decir ni con quién pacto, nadie, ni con quién no pacto".

Moreno ha admitido en un desayuno informativo que la mayoría absoluta es un sueño imposible por el fraccionamiento de la política, por lo que "todo lo que sea acercarse a 50 diputados y estar por encima del resto de toda la izquierda junta" posibilita el que pueda gobernar en solitario. Moreno entiende que Vox ya esté advirtiendo de que sus votos no serían gratis, porque quiere ser "determinante", pero ha criticado que sea en Madrid donde digan "si pueden pactar o no" y ha defendido que la única formación con autonomía será la suya, ante lo que ha ironizado: "Curioso, quién me lo iba a decir en los últimos años". El PP detecta un trasvase de votos del PSOE y renuncia al elector duro de Vox El candidato popular no se cree a Por Andalucía cuando hablan de una posible abstención para que gobierne él sin Vox y liga esas palabras a la "fuga de votos" de gente de izquierdas que "han llegado a la conclusión de que sólo hay una opción" con él de presidente, "puede ser sólo o acompañado, y algunos me añaden que mal acompañado", por lo que pretenden "prestarle" su voto el próximo 19 de junio. Moreno ha vuelto a decir que su deseo no es repetir elecciones pero ha asegurado que él no se prestará a "componendas" para gobernar y tiene unos límites en el Estatuto de Autonomía de los que "nadie puede salirse". Ha insistido en apelar al votante socialista desencantado con las políticas de Pedro Sánchez y a todos los votantes "serenos, tolerantes, abiertos, plurales, diversos", a esa mayoría "que no chilla, esa mayoría no radical" que confían en "ese gran carril de centro".