El juez cita a Elsa Artadi como testigo por la trama rusa del 'procés'

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha ordenado a la Guardia Civil que averigüe el domicilio de la exdirigente de Junts, Elsa Artadi, para citarla a declarar el 31 de mayo como testigo por la trama rusa del 'procés'. El objetivo es que explique la reunión en la que acompañó al expresidente Carles Puigdemont en la Casa del Canonge y en la que participaron varios emisarios rusos, entre ellos el exdiplomático Nicolay Sadovnikov y el exgeneral Sergey Motin. Ese encuentro se produjo en octubre del 2017, días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI).

Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència y amigo del exmandatario catalán, declaró ante el magistrado que Elsa Artadi, que el pasado 6 de mayo renunció a ser candidata a la alcaldía de Barcelona por Junts, había estado en uno de los dos encuentros entre Puigdemont y los emisarios rusos, en los que estos propusieron tanto ayuda económica como “10.000 soldados” para ayudar a una eventual Catalunya independiente.

Este imputado aseguró que no recordaba si la exdirigente independentista había estado en la primera reunión, en la que intervino solo un ruso llamado Sergey Motin (fue presentado como exgeneral), o en la segunda, a la que asistió Sadovnikov. Ambas se realizaron en un periodo de pocos días. Un consorcio de periodistas internacionales tiene pruebas documentales de que Sadovnikov llegó al aeropuerto de Barcelona el 26 de octubre del 2017, un día antes de la DUI.

En su extensa declaración, de más de tres horas, Terradellas, que está imputado por presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a través la entidad que dirigía, Catmón, desveló un hecho que hasta ahora era desconocido. Y es que el ‘expresident’ delegó en Artadi una posterior reunión con esos ciudadanos rusos para hablar de criptomonedas. Ese contacto, según el exalto cargo de CDC, se celebró el día siguiente “fuera del Palau”. El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, ha intentado en varios ocasiones sin éxito recoger la versión de la exdirigente de Junts.

La Suiza de las criptomonedas

En este sentido, el enlace de Puigemont reconoció que, en esas entrevistas, los emisarios rusos solicitaron a cambio de la ayuda militar y económica (llegaron a enseñar un supuesto certificado de un banco de valor oro por 500.000 millones de dólares) una legislación favorable para expandir la moneda virtual. Es decir, según precisó Terradellas, hablaron de convertir Cataluña en "la Suiza de las criptomonedas". El juez Aguirre está investigando, precisamente, la posible financiación del ‘procés’ a través de bitcoins. De ahí que el togado instara a Terradellas a que aclarara unas conversaciones aparecidas en su teléfono móvil que hablan de transacciones económicas a través de ese sistema. A este respecto, el ex de CDC aseguró que él no sabía nada sobre criptomonedas.

Una de las piezas claves en todos estos encuentros es el empresario catalán Jordi Sardà Bonvehí, que fue denunciado por Gas Natural hace unos años por haber actuado en su nombre en un negocio en Ucrania, cuando, según esta compañía, no era así. No se descarta la posibilidad de que este empresario, al que Terradellas señala como promotor de los encuentros, sea llamado a declarar. Este diario no ha podido localizarlo.