La coalición Por Andalucía, integrada por las izquierdas andaluzas, no gana para sobresaltos. Después de que la firma de Podemos llegara tarde y quedara fuera del registro oficial, lo que obliga a buscar fórmulas legales alternativas para integrar este partido en la coalición, ahora se conoce que el nombre elegido ya está registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Ministerio de Industria, desde marzo de 2021 y con validez hasta 2026. También el dominio web está cogido por la misma persona que impulsó esa solicitud. La inscripción es con la categoría de "Servicios de Grupos de Presión Política", epígrafe 45. El nombre está registrado por un ciudadano de Málaga, Carlos Ortiz, según avanzó 'La Sexta' y ha podido comprobar El Periódico de España en el documento oficial de la Oficina y otros documentos públicos sobre el servidor web.

Pese a la confusión que puede originarse, desde la coalición de izquierdas restaron importancia a esta coincidencia. Fuentes de Por Andalucía insistieron en que "no hay ningún partido ni coalición registrado con el nombre Por Andalucía, salvo el de esta coalición". Distinguen que este nombre estaba previamente en el registro de marcas y patentes, que regula el tráfico mercantil, las marcas comerciales, etc, pero tiene un régimen distinto al de las coaliciones o partidos políticos. "Por tanto, no hay incompatibilidad, son ámbitos muy distintos", subrayan, "ninguna norma electoral establece como requisito ni registrar ni tener dominio de la denominación en el registro de marcas".

Otras fuentes jurídicas aclaran que la Junta Electoral comprueba el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y no el registro de patentes y marcas "que no tienen ningún valor en la administración electoral". No obstante, el órgano electoral estudiará la posible incompatibilidad si llega el caso. Es decir, si se eleva algún recurso, porque si no no entran en cuestiones de propiedad intelectual de terceros.

Desde Por Andalucía aseguran que no es el primer caso de un partido político con el nombre de otra marca. Ocurrió con Vox, que coincide con el nombre de los editores de diccionarios, que públicamente mostraron su malestar por esta coincidencia, asegurando que les tocaba "las narices". "Nosotros no nos presentamos a las elecciones, nos dedicamos a hacer diccionarios, a la cultura y a la investigación", señalaron en unas declaraciones a EP los editores, que descartaron la opción de litigar por el nombre.

Flecos legales

La coalición de las izquierdas andaluzas ha estado sometida a demasiada "ansiedad" y "nerviosismo" en la recta final de su conformación, según reconoció su candidata, Inmaculada Nieto, que pidió disculpas por el accidentado arranque. Más allá de los problemas porque dos de las seis marcas, Podemos y Alianza Verde, no figuran de forma oficial junto a Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz en el registro electoral, el trasfondo reside en cómo van a cumplirse los acuerdos sobre el reparto de fondos públicos para financiar la campaña si no hay respaldo legal. Por Andalucía no ha aclarado aún cómo será ese acuerdo y asegura que son técnicos de todas las formaciones quienes están negociando para dar con una fórmula jurídica viable.

No será fácil. Podemos e IU pactaron en el último minuto un reparto de fondos y sillones del 60/40 a cambio de que Nieto fuera la candidata y la formación morada retirara a su aspirante. No obstante, la propia IU ha admitido que será difícil de cumplir dentro de la ley porque Podemos quedó fuera del registro y el resto de partidos insisten en que ese acuerdo quedó en papel mojado cuando expiró el plazo de la inscripción de la coalición. Cómo se resolverá este entuerto aún no se conoce aunque ya se están negociando las listas, los nombres de Podemos figuraran sin problema, y todos los actores políticos insisten en que el acuerdo político es "irreversible".