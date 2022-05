La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido al PP que no acepta "lecciones" de defensa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de todos sus miembros, a la vez que ha insistido a ERC en que el espionaje a políticos independentistas fue "legal" y "motivado".

Robles ha tenido que dar explicaciones este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso sobre la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de cesar a Paz Esteban como directora del CNI tras los casos de espionaje con el programa Pegasus.

El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha calificado de "indigna" la destitución y las "críticas" que han hecho socios del Gobierno a los servicios de inteligencia. "Con el máximo respeto pero la máxima contundencia, ni usted ni nadie me van a dar a mi lecciones de defensa de los funcionarios del CNI y de las Fuerzas Armadas, no lo voy a consentir", ha replicado la ministra.

En un duro tono, Bermúdez de Castro, presidente de la Comisión de Defensa, ha reconocido "perplejidad" por la "descoordinación" mostrada por el Gobierno durante los últimos días respecto al caso Pegasus y la "pugna" de Robles con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre a quién correspondía el control de las comunicaciones del Gobierno.

Pero además, ha arremetido contra los apoyos parlamentarios en los que se sustenta el Ejecutivo y también contra los ministros de Unidas Podemos. "No sé qué hace todavía ahí, señora Robles", ha reconocido aludiendo también a las discrepancias de postura respecto a la guerra de Ucrania o la cumbre de la OTAN.

El diputado popular cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha vuelto a someterse" a las exigencias de ERC y Bildu al "entregar la cabeza" de la directora del CNI "para salvar la suya", a la vez que les "mete" en la Comisión parlamentaria de secretos oficiales. "No se puede gobernar España cediendo ante el chantaje de quienes pretenden destruirla. Cuanto antes pasemos página de esta legislatura será mejor para España", ha reivindicado.

Robles ha mostrado "sorpresa" por el tono de Bermúdez de Castro, mucho más moderado en la Comisión de Defensa, y lo ha achacado a que quiera "hacer méritos" en su partido. En cualquier caso, le ha dicho que él "mejor que nadie" sabe que los cargos de Defensa llevan cuatro años trabajando "con máximo sentido de Estado" en favor de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas "y España".

"Si algo he hecho este tiempo es defender y apoyar a los funcionarios del CNI, a las Fuerzas Armadas y a España", ha subrayado criticando la oposición que ejerce el PP, que hace pocos años fue partido de Gobierno. "Y no me voy a remontar a lo que hacían cuando estaban en el Gobierno porque yo sí tengo sentido de Estado", ha sugerido.

Con ello, ha pedido a los populares que "hagan el favor" de "respetar" a los miembros del CNI, a los militares y a todos los funcionarios públicos. "Hagan el favor de respetar España. España no es suya, España es de todos -ha insistido-. No van a encontrar a nadie tan consistente como yo".

La Casa de Bernarda Alba

Sin embargo, para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Robles muestra un patriotismo que es "tóxico" y "quiere mal a su país". "Ser patriota, querer mucho a tu país y por extensión a las instituciones de tu país, no es convertir a tu país en la casa de Bernarda Alba, y mucho menos que usted haga de Bernarda", ha advertido acusando a la ministra de "ocultar lo que pasa".

Y le ha preguntado si era "menos patriota" cuando como juez investigaba los GAL o cuando, como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, denunciaba "las corruptelas" del PP.

Rufián ha resumido que "la cruda realidad" es que se han espiado móviles de miembros del Gobierno y Robles es "la máxima responsable" del espionaje en España, ya sea "por acción o por omisión". "Pedimos explicaciones o responsabilidades no como independentistas, sino como demócratas", ha explicado evitando sin embargo pedir directamente la dimisión de la ministra.

Sin embargo, Robles ha optado por responder aludiendo al espionaje a políticos independentistas y ha sostenido que Paz Esteban, aún como directora del CNI, demostró la pasada semana ante la Comisión de Gastos Reservados que todas las actuaciones fueron "legales" y "motivadas".

Y ha preguntado a Rufián si tuvo oportunidad de consultarlas o prefirió no hacerlo. "Si no lo hizo, si prefirió no verlo, por algo será, porque usted no querrá saber la verdad", ha deslizado apuntando que igual prefiere decir "una frase ocurrente" y "hacer méritos".

"¿Examinó las resoluciones judiciales? -ha insistido-. Si lo hizo, ahí tiene la máxima transparencia y el máximo cumplimiento de la legalidad. Eso es ser patriota, ser patriota constitucional de valores democráticos. Cuando uno va a una comisión no puede ir previamente con un discurso y ni siquiera tener el valor de ver lo que se iba a encontrar ahí por si le iba a afectar".