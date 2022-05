Puig, sobre Mata: "Su continuidad como vicesecretario general del PSPV depende de él. Es compatible"

El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha valorado este lunes que la continuidad de Manolo Mata como vicesecretario general del PSPV-PSOE es una decisión que le compete exclusivamente a él, al tiempo que ha considerado que "ser abogado es compatible con ser militante y dirigente" del Partido Socialista.

Mata anunció el pasado sábado su dimisión como síndic socialista en las Cortes valencianas, días después de que se levantara el secreto de sumario del caso Azud, cuando se conocieron las comisiones que el principal encausado, Jaime Febrer, pagó a cargos relacionados con el PSPV y el PP en torno a los años 2007 y 2011. En esta causa, Mata ejerce como abogado de Febrer. Las revelaciones que se han ido conociendo desde hace una semana pusieron al portavoz en el ojo del huracán y, finalmente, ha optado por renunciar a su escaño en las Cortes. No obstante, todavía no se ha despejado la incógnita sobre qué sucederá en el ámbito orgánico del PSPV-PSOE, donde Mata desempeña uno de los cargos más destacados. Precisamente, la Comisión Ejecutiva Nacional del partido se reúne esta tarde en Alicante, donde se podrían desvelar algunas de las claves.

Puig, durante una visita institucional a Casa Mediterráneo, en Alicante, ha adelantado que será esta semana cuando se conocerá quién sustituirá a Mata como síndico en las Cortes, un puesto para el que suena la actual consellera de Sanidad, Ana Barceló. No obstante, esa opción, la de pasar a Barceló del Ejecutivo al legislativo, implicaría hacer cambios en la estructura de Gobierno. Precisamente esta mañana, Barceló ha sido entrevistada en À Punt, donde ha dicho que estará "a disposición" de lo que decida Puig.

El secretario general del PSPV-PSOE ha recordado que, para el partido, era evidente que el hecho de que Mata estuviera ejerciendo como abogado de Febrer "no era compatible" con su desempeño como síndico en las Cortes. No obstante, ha recordado que ha sido él quien ha decidido apartarse del ámbito público. No por estar imputado ni investigado en esta causa, sino por su labor como abogado. En ese sentido, el jefe del Consell ha puesto en valor que su formación sí ha actuado en esta cuestión, "otros, no se sabe", ha dicho en referencia al PP, que mantiene como vicepresidente segundo de las Cortes a Jorge Bellver, salpicado en la causa por haber recibido supuestamente regalos del empresario durante su etapa en el Ayuntamiento con Rita Barberá y quien se encuentra al borde de la imputación.

"El PSPV-PSOE toma decisiones cuando hay problemas de estas características" ha añadido Puig, quien ha dicho que el Consell es el Gobierno autonómico que más a avanzado en cuestión de transparencia y lucha contra la corrupción.

Sobre Mata, ha subrayado que, en el ámbito de su cargo orgánico en el partido, "es una cuestión que va a decidir él también". Y ha añadido: "En el ámbito del partido hará él su valoración, pero ser abogado es compatible con ser militante y dirigente del PSPV-PSOE".