El PP lleva a la Asamblea de Murcia la baja para las mujeres que sufran un aborto espontáneo

Se debe regular el permiso remunerado para las mujeres que sufran una pérdida gestacional espontánea incluso en el primer trimestre? Después de que el Congreso de los Diputados aprobara el pasado mes de febrero una proposición no de ley en este sentido, impulsada por el PP y que no contó con ningún voto en contra, este partido registra ahora en la Asamblea Regional una moción de apoyo a este acuerdo que amplíe ese permiso a la pareja si la hubiere.

"Perder al que iba a ser tu hijo es un acontecimiento trascendental en la vida de una mujer y debe ser tratado por la legislación española como un momento difícil que requiere un tiempo de recuperación", considera la diputada popular Inmaculada Lardín, promotora de esta iniciativa en el hemiciclo. Entiende que la baja debe cubrir también a la pareja de la gestante, en su caso, porque "es esencial el apoyo emocional en esos días de sufrimiento personal".

En España se puede acceder a la baja por maternidad a partir del día 180 de embarazo. Sin embargo, no existe ningún permiso "por duelo", como piden asociaciones y familias a pesar del alto número de abortos espontáneos.

El Congreso aprobó en febrero una proposición no de ley para los supuestos de muerte perinatal o gestacional

egún el INE, la tasa de muerte perinatal (aquella que ocurre, según la OMS, a partir de la semana 22 de gestación, durante el parto o durante los primeros siete días de vida del recién nacido) fue de 4,17 por cada 1.000 nacimientos en 2020 en España. En la Región de Murcia, esta cifra aumenta hasta 4,80. En cuanto a pérdidas en la fase fetal tardía, en España se produjeron 2,81 por cada 1.000 embarazos en la fase fetal tardía (a partir de la semana 28); mientras que en la Región, la tasa también aumenta y alcanza los 3,56 por cada 1.000 embarazos. En 2019, en todo el país tuvieron lugar 47.254 abortos espontáneos.

Además de la pedir la baja para la mujer que pasa por esta situación y su pareja, la moción que lleva el PP a la Asamblea también apoya la aprobación de un protocolo para la atención y apoyo a las mujeres y familias en proceso de duelo gestacional, "que ofrezca recursos de acompañamiento, atención y asistencia psicológica".

Protocolo de seguimiento

Por otra parte, reclama al Gobierno de la Nación "activar un protocolo de seguimiento psicológico por parte de Atención Primaria en coordinación con salud mental por perdida gestacional".

Del mismo modo, en la moción se demandan a la administración central "campañas divulgativas para sensibilizar sobre pérdida gestacional, así como a la edición de material informativo al respecto de las consecuencias psicológicas en este tipo de abortos".

Se espera que la moción del PP tenga un alto grado de aceptación entre los grupos de la Asamblea Regional, ya que en el Congreso tan solo Vox se abstuvo, mientras que la iniciativa de los populares fue aprobada con un texto transaccionado junto a PSOE, Unidas Podemos y ERC. Este texto recoge también la necesidad de que este estudio se haga "previo análisis" del "impacto económico" que supondría esta medida para el sistema de Seguridad Social.

"Desde el primer minuto de embarazo una mujer se siente madre", afirma Lardín, por lo que, según apunta, "el suceso supone para ella un mazazo, sea el que sea el momento en el que se produzca, muchas veces en un momento inicial de la gestación". Con el reconocimiento de este derecho, "la mujer podrá sentirse libre de solicitar el permiso si lo necesita, en lugar de obligarse a ser estoica y continuar su relación laboral como si nada hubiese sucedido", subrayan desde el PP murciano.

De esta forma, el Grupo Parlamentario Popular en la cámara autonómica considera necesario modificar el artículo 37.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, en el apartado ‘f’, que hace mención a motivos para obtener un permiso remunerado relacionados con la preparación del parto o casos de adopción, instan a incluir "pérdida gestacional" como nueva causa.

"Corremos el riesgo de convertir en patológico lo que entra dentro de lo normal"

"De cada diez pacientes que llegan a mi consulta, ya sé que dos o tres van a perder a su bebé durante el primer trimestre", asegura el Jefe de Sección de Ginecología de la Arrixaca, José Eliseo Blanco. La probabilidad de que un embarazo no se malogre antes de las 9 semanas está entre un 20 y un 30%, explica el doctor. "Me parece bien que se quieran legislar bajas de este tipo, pero creo que corremos el riesgo de convertir en patológico lo que entra dentro de la normalidad", insiste.

Es más, los especialistas como él, comenta, intentan mantener cierto escepticismo sobre el futuro del proceso hasta que no pasa un tiempo prudencial.

Para Blanco, habría que diferenciar entre semanas de gestación, de forma que no se tratara de la misma forma a quien sufre un aborto antes de la semana 16 o después de este punto, que para él es crucial. "Las consecuencias físicas y psicológicas son evidentes a partir de este tiempo de embarazo", explica.

Otro elemento a tener en cuenta para el ginecólogo es la situación individual de cada mujer. "Evidentemente, si sufre un aborto espontáneo a las pocas semanas de gestación y eso le provoca una depresión, debe ir a su médico de cabecera, que le dará una baja sin problema; eso ya se hace sin que esté regulado". Por eso, insiste en la idea de que no se puede ofrecer hacer el mismo duelo para una mujer que ha abortado a las seis semanas que para otra que ha sufrido una pérdida gestacional en la semana 19".

El también jefe de Urgencias del Maternal de la Arrixaca preferiría que se legislara para dar "más ayudas posparto y más meses de baja maternal y paternal".

"No está demostrado que la edad gestacional influya en la magnitud del dolor emocional"

"Creo que porque a una mujer que ha perdido a su bebé le pregunten si necesita unos días de baja no se va a patologizar, porque ella tiene autonomía suficiente para decir si se la quiere tomar o no".

Es lo que opina Isabel Puig, ginecóloga en la Arrixaca y miembro de la consulta de pérdida gestacional con la que cuenta el hospital murciano para estudiar las causas de la pérdida del feto y darle apoyo emocional a la madre.

Para la especialista, "sí que es necesario" contar con una regulación que permita a las mujeres que han perdido a su bebé un permiso remunerado durante las primeras semanas del embarazo: "Muchas de ellas están de baja por motivos peregrinos porque no tienen un motivo de baja como tal; se la piden por ansiedad y realmente no sufren ansiedad. No están haciendo un duelo patológico, sino uno natural".

Ahora, asegura, es el momento indicado para "ponerle el nombre que tiene de verdad" a este problema. Asimismo, Puig afirma que "no se ha demostrado que la edad gestacional del bebé influya en la magnitud del dolor emocional". La ginecóloga expone que esta situación depende de otras cuestiones, como el apoyo social, de las expectativas que tenga el embarazo, si la mujer ya ha tenido a otros hijos...". También alerta de que "cuando son muy precoces, por debajo de la semana 12, la mayoría de pacientes llevan la pérdida con mucha naturalidad; pero no ocurre lo mismo en el caso, por ejemplo, de una que llevaba años buscando tener un hijo y que lo pierde. Eso le duele en el alma".

Por último, Puig resalta la importancia que tiene la consulta de pérdida gestacional de la Arrixaca, promovida por el SMS, ya que es única en la Región y una de las pocas que hay en toda España para atender a las madres que pasan por esta situación.