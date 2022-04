El tribunal que está juzgando en la Audiencia Nacional al excomisario José Villarejo ha rechazado por segunda vez apartar del juicio a uno de sus tres magistrados, Fermín Echarri, al que el expolicía recusó de nuevo al salir a la luz una conversación entre ambos cuando el magistrado investigó al comerciante de armas Abdul Rahman El Assir.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de lo Penal, con el visto bueno de la Fiscalía, ha rechazado admitir a trámite el incidente de recusación planteado la semana pasada por Villarejo, que ya ha recurrido en súplica ante la misma Sala esta decisión por haber dado únicamente traslado al Ministerio Público y no al resto de las partes.

Para rechazar este nuevo incidente, el tribunal -Ángela Murillo, Carmen Paloma González y el propio Fermín Echarri- argumentan que la causa de recusación "ahora invocada" no guarda relación "alguna con el objeto del pleito que se está enjuiciando, y no es sino una reiteración de la ya intentada con anterioridad" y que fue rechazada en enero.

La diferencia en esta de ahora, observan los magistrados, "se sustenta sobre el contenido de una reunión mantenida por el citado miembro del tribunal y el acusado, cuando aquel desempeñaba sus funciones en el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid, y que inicialmente no había sido recordada por ninguno de los interlocutores, lo que no es extraño, al haber transcurrido ocho años desde aquella".

En este nuevo incidente de recusación, el excomisario aportaba una información de El Periódico de España, titulada "Villarejo maniobró ante la justicia para exonerar al comerciante de armas que acompaña a Juan Carlos I", en referencia a El Assir, en búsqueda y captura desde marzo de 2020 tras haber sido investigado por delitos fiscales por Echarri.

Respecto a este magistrado, aludía a una anotación en su agenda que decía "Fermín, Juzgado 52. Muy correcto y receptivo. Quiere volver a la AN (...)", un encuentro que Echarri aseguró, a raíz de la primera recusación, que "jamás ocurrió".

Sin embargo el citado periódico tuvo acceso a una grabación de una conversación entre ambos el 8 de julio de 2014 en la que el magistrado afirmaba no tener margen de maniobra, con lo que quedaba probado que el encuentro se produjo.

Del contenido de estas informaciones periodísticas, la Sala entiende que lo que se desprende es que se trataba "de una reunión de cortesía", y debido a la condición de comisario adscrito al DAO con funciones de inteligencia que entonces tenía Villarejo.

"Es cierto que, en un primer momento, el magistrado negó la reunión mantenida, al no rememorar la misma dado el tiempo transcurrido, algo que también indicó en las sesiones de juicio oral el propio Sr. Villarejo, quien no la recordaba no obstante haberla grabado y haber efectuado anotaciones en sus agendas personales", recuerda la Sala.

Concluye así que este magistrado no podía por tanto trasladar ninguna información al respecto a los demás miembros del tribunal "cuando ni tan siquiera se tenía constancia fehaciente por el interesado de la citada reunión, hasta que se hace pública la grabación en cuestión, dato este que en ningún caso constituye evidencia alguna de la supuesta pérdida de imparcialidad del magistrado como se pretende".

De este modo entienden que no se produjo "ninguna contaminación procesal" en el magistrado por mantener dicha reunión con Villarejo, "ni menos aún, como decimos, por haber negado la existencia de la misma", además de que el excomisario "no concreta ese supuesto interés personal ya directo, ya indirecto, que tendría el Juzgador en la causa".

Esta, reiteran, "nada tiene que ver con su intervención en la causa seguida ante el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid, en la que no figuraba como parte procesal alguna, no pudiendo pretender que su participación en todo caso extraprocesal y ajena a aquella, irradie ahora efectos en la causa ahora enjuiciada".

Villarejo por su parte no se da por vencido y en un recurso de súplica contra esta decisión, al que ha tenido acceso Efe, lamenta que la Sala "una vez más" no respete "el procedimiento legalmente establecido" para tramitar un incidente de recusación que "en ningún caso establece dar traslado al fiscal" cuando se va a rechazar de plano.

Y es que, "lo que no puede hacer es dar traslado a una sola de las partes para que informe sobre un ya dirigido rechazo de plano de dicha recusación”, critica la defensa del excomisario en su escrito.